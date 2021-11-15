Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Rudenko ile görüştü

İSTANBUL (AA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko ile İstanbul'da görüştü.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Önal ve Rudenko başkanlığındaki heyetlerin bugün İstanbul'da görüştüğü kaydedildi.

Açıklamada, "Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko başkanlığındaki heyetler arasında bugün İstanbul'da yapılan siyasi istişarelerde, Güney Kafkasya, Orta Asya, Afganistan ve diğer bazı bölgesel konular ele alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

AA / Fuat Kabakcı - Son Dakika Haberleri

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