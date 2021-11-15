Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Rudenko ile görüştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Rudenko ile görüştü

AA / Fuat Kabakcı - Haberler | Güncel
Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Rudenko ile görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko ile İstanbul'da görüştü.

İSTANBUL (AA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko ile İstanbul'da görüştü.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Önal ve Rudenko başkanlığındaki heyetlerin bugün İstanbul'da görüştüğü kaydedildi.

Açıklamada, "Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko başkanlığındaki heyetler arasında bugün İstanbul'da yapılan siyasi istişarelerde, Güney Kafkasya, Orta Asya, Afganistan ve diğer bazı bölgesel konular ele alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul'da sis yeniden etkili oldu, görüş mesafesi çok azaldı

İstanbul'da sis yeniden etkili oldu, görüş mesafesi çok azaldı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması'nda konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması'nda konuştu: (1)

 Bağcılar'da oto galeriye silahlı baskın! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Bağcılar'da oto galeriye silahlı baskın! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

AA / Fuat Kabakcı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title