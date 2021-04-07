Diş polikliniği çevresindeki koku AFAD ekiplerini harekete geçirdi
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Diş polikliniği çevresindeki koku AFAD ekiplerini harekete geçirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Diş polikliniği çevresindeki koku AFAD ekiplerini harekete geçirdi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan diş polikliniğinin çevresinde yayılan koku ile ilgili vatandaşlardan gelen ihbar, AFAD ekiplerini harekete geçirdi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan diş polikliniğinin çevresinde yayılan koku ile ilgili vatandaşlardan gelen ihbar, AFAD ekiplerini harekete geçirdi. AFAD ekiplerince bölgede yapılan ölçümlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Olay, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, vatandaşların cadde üzerinde bulunan Körfez Ağız Diş Sağlığı Merkezi çevresinde kötü bir kokunun yayıldığı yönünde ihbarda bulunması sonrasında, bölgeye AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, kokunun kaynağının tespit edilmesi için ölçüm yaptı. Yapılan ölçümlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Bölgede yaşayan bazı vatandaşlar ise kokunun TÜPRAŞ tesislerinden gelmiş olabileceğini ifade etti. - KOCAELİ

Diş polikliniği çevresindeki koku AFAD ekiplerini harekete geçirdi
Diş polikliniği çevresindeki koku AFAD ekiplerini harekete geçirdi
Diş polikliniği çevresindeki koku AFAD ekiplerini harekete geçirdi
Diş polikliniği çevresindeki koku AFAD ekiplerini harekete geçirdi
Diş polikliniği çevresindeki koku AFAD ekiplerini harekete geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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