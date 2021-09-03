Diş hekimi motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta motosikletiyle ilerlerken tünel girişinde bir araca çarpan diş hekimi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta motosikletiyle ilerlerken tünel girişinde bir araca çarpan diş hekimi hayatını kaybetti.

Kaza, Kahramanmaraş-Göksun karayolu Erdem Beyazıt Tüneli girişinde meydana geldi. Orhan K. (33) idaresindeki 35 KSA 94 plakalı motosiklet, Göksun istikametine seyrederken Erdem Beyazıt Tüneli girişinde plakası ve markası tespit edilemeyen bir araca çarptı. Ağır yaralı olarak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Orhan K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazaya neden olan aracın sürücüsünün bulunması için çalışmalar devam ederken, hayatını kaybeden motosiklet sürücünün diş hekimi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı