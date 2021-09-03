Diş hekimi motosiklet kazasında hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Diş hekimi motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Diş hekimi motosiklet kazasında hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta motosikletiyle ilerlerken tünel girişinde bir araca çarpan diş hekimi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta motosikletiyle ilerlerken tünel girişinde bir araca çarpan diş hekimi hayatını kaybetti.

Kaza, Kahramanmaraş-Göksun karayolu Erdem Beyazıt Tüneli girişinde meydana geldi. Orhan K. (33) idaresindeki 35 KSA 94 plakalı motosiklet, Göksun istikametine seyrederken Erdem Beyazıt Tüneli girişinde plakası ve markası tespit edilemeyen bir araca çarptı. Ağır yaralı olarak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Orhan K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazaya neden olan aracın sürücüsünün bulunması için çalışmalar devam ederken, hayatını kaybeden motosiklet sürücünün diş hekimi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş'ta otomobil evin duvarına çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
Kahramanmaraş'ta otomobil evin duvarına çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
Polisten kaçan şüpheliler, otomobille İrem'e çarpıp ölümüne neden oldu
Polisten kaçan şüpheliler, otomobille İrem'e çarpıp ölümüne neden oldu
Feci kazanın yeni görüntüleri geldi! Hızla ilerleyen araç, otobüs durağındaki vatandaşları etrafa savurmuş
Feci kazanın yeni görüntüleri geldi! Hızla ilerleyen araç, otobüs durağındaki vatandaşları etrafa savurmuş
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Nuri Meral Akşener Emine Erdoğan Aliya İzzetbegoviç
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Münir Özkul Demet Akalın
Spor Max Meyer Burak Elmas Şenol Güneş Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Diş hekimi motosiklet kazasında hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 23:23:30. #1.16#

title