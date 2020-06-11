Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Düzyatan, yurt dışındaki hayranlarıyla buluştu
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Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Düzyatan, yurt dışındaki hayranlarıyla buluştu

"Diriliş Ertuğrul" dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) düzenlediği çevrimiçi etkinlikle yurt dışındaki hayranlarıyla buluştu.

Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Düzyatan, yurt dışındaki hayranlarıyla buluştu
11.06.2020 14:01 | Son Güncelleme: 11.06.2020 14:01

"Diriliş Ertuğrul" dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) düzenlediği çevrimiçi etkinlikle yurt dışındaki hayranlarıyla buluştu.

YEE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk dilini, kültürünü ve sanatını tanıtım çalışmalarını dijital platformlarda da sürdüren Yunus Emre Enstitüsü, yurt dışında birçok ülkede takip edilen Türk dizi ve filmlerinin başrol oyuncularını ağırlamaya devam ediyor.

YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş sunumunda çarşamba akşamı gerçekleştirilen etkinliğe, Türk tarihine ışık tutan ve 70'ten fazla ülkeye ihraç edilen Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan katıldı.

Programa Mısır, Arnavutluk, Bosna Hersek, Güney Afrika, Kazakistan, Azerbaycan ve Pakistan'dan katılan hayranlarının sorularını yanıtlayan Düzyatan, profesyonel olmasına rağmen işini amatör bir ruhla yapmaya ve kendini sürekli geliştirmeye çalıştığını söyledi.

Düzyatan, Prof. Dr. Ateş'in "Canlandırdığınız karakterlerin etkisinde kalıyor musunuz?" sorusuna, "Her oynadığım rol gibi Ertuğrul Gazi'den de hayata dair çok şey öğrendim. Duygularımızı ifade etmekte güçlük çektiğimiz ve saklamayı tercih ettiğimiz, yaşamın hızından buna fırsat bulamadığımız bir dönemde, bu rolü oynamak beni çok rahatlattı." cevabını verdi.

Dünyanın farklı yerlerindeki insanlarla aynı duyguları paylaştıklarını fark ettiğini belirten Düzyatan, "Bir duyguyu doğru ifade edebiliyorsanız dünyanın her yerinde bunun karşılığını bulabiliyorsunuz çünkü duygunun dili yok, her yerde aynı. Emeğimizin karşılığını kültürler arası bağ kurup, farklı kültürlerden insanları aynı anda buluşturup, beraber paylaşabilecek düzeye taşımak bizim aldığımız en büyük ödül." ifadelerini kullandı.

Programa Bosna Hersek'ten katılan küçük yaştaki izleyici Bünyamin Praşoviç, Düzyatan'a "Sizin gibi olmak için çok talim yaptım, bu yüzden sizin alpiniz olmak istiyorum." sözleriyle hayranlığını iletti.

Güney Afrika'dan katılan dil öğretmeni ve yazar ise Diriliş Ertuğrul dizisinin ülkelerinde büyük bir etki yarattığını söyledi.

Türkçe, Almanca, Arapça, Boşnakça, İngilizce, İspanyolca ve Rusça olmak üzere 7 dilde izleyiciyle buluşan program ile 170 bin kişiye ulaşıldı.

Kaynak: AA

Manşet

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