Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz video konferansla "Eğitim Buluşmaları"na katıldı Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Konya İnsan Mektebi Projesi kapsamında video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen "Eğitim Buluşmaları" programının konuğu oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Konya İnsan Mektebi Projesi kapsamında video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen "Eğitim Buluşmaları" programının konuğu oldu.

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada Yılmaz'ın, konuşmasında Türkiye'de ve kentte "din öğretimi" kapsamında yapılan proje ve çalışmalardan hareketle imam hatip lise ve ortaokulların önemine değindiği belirtildi.

Açıklamada, konuya ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Programa, İl Milli Eğitim Müdürümüz Seyit Ali Büyük, il milli eğitim müdür yardımcıları, ilçe milli eğitim müdürleri ile imam hatip lise ve ortaokullarımızın yöneticileri de katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürümüz Seyit Ali Büyük de programa konuk olmayı kabul ederek bilgi ve tecrübelerini kendileriyle paylaşan Nazif Yılmaz'a teşekkürlerini iletti."

Kaynak: AA