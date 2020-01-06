06.01.2020 12:22 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:22

Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski, dijital dönüşümün birçok sektörde olduğu gibi turizm sektöründe de önemli olduğuna dikkat çekerek, "Araştırmalara göre dijitalleşme 2025 yılına kadar turizm sektöründe 305 milyar dolar ek değer yaratacak" dedi.

Kaslowski, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) tarafından TÜSİAD işbirliği ile hazırlanan "Turizmde Dönüşüm Senaryoları" raporunun kamuoyu ile paylaşıldığı basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Ülkemizin kalkınma dinamikleri içinde ve üzerinde yoğunlaştığımız alanlar arasında turizm sektörünü çok farklı bir yerde konumlandırıyoruz" dedi ve ekledi:

"Sektörün ekonomiye doğrudan sağladığı önemli bir katkı var; dış ticaret açığının azaltılmasında kritik bir rol oynuyor. Bunların yanı sıra değer zincirinde etkileşimde olduğu 50'nin üzerinde sektörde yarattığı dolaylı katkı ile istihdam ve sosyal politikalar içinde de önemli bir yer tutuyor."Daha da kıymetlisi ülkemizin tüm dünyadaki algısının şekillenmesinde çok kritik bir misyon üstleniyor. Doğal ve kültürel zenginliklerimiz; ticaret, lojistik ve mobilitenin merkezindeki coğrafi konumumuz çok önemli fırsatlar yaratıyor."Turizm, dünya barışının, kültürel yakınlaşmanın, küresel ekonominin katalizörü olması itibarıyla da çok stratejik bir rol oynuyor."Bu nedenlerle turizm sektörü ile diğer hizmet ve üretim sektörlerimizin sinerjisini küresel dinamikler içinde daha güçlü bir Türkiye için çok değerli görüyoruz."Turizm sektörü ve genel olarak ekonomi için turist sayısının artması kadar, "turist başına gelirin artırılması"nın da önemli olduğunu vurgulayan Kaslowbki, "Bu çerçevede tanıtım araçlarının güçlendirilmesi; yatırımların yenilenmesi; turizm trendleri dikkate alınarak yeni yatırımlara devam edilmesi; altyapının güçlendirilmesi gereklidir. Bugün sizlerle paylaşılacak çalışmada yer alan önerilerin turizm odaklı stratejilerde yer bulmasını dilerim" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Hemen hemen her konuşmamda dijital dönüşümden bahsediyorum. Zira 4. Sanayi Devrimi sadece üretim sektörlerini değil değer zincirinin tamamını dönüştürüyor. Turizm sektörü de bu dönüşüm rüzgarından bağımsız değil."Araştırmalara göre dijitalleşme 2025 yılına kadar turizm sektöründe 305 milyar dolar ek değer yaratacak. Artık herkesin kullandığı internetten check-in ve barkod uygulamalarının vize ve sınır işlemlerinde kullanılması sadece sınır güvenliği ve turistlerin daha kolay seyahat edebilmesi açısından kıymetli değil."Vize işlemlerinin teknolojik araçlarla sadeleştirilmesi suretiyle G20 ülkelerinde yaklaşık 200 milyar dolar ek gelir ve 5 milyon iş yaratılması bekleniyor. Sektörün tüm beklentilerden hızlı geliştiğini ve dijitalleşmenin de eksponansiyel büyüdüğünü düşündüğümüzde yaratılacak değerin varabileceği nokta hayallerimizin ötesinde olabilir."Dijitalleşmenin önemi tabi ki sadece ekonomi ve istihdam boyutuyla sınırlı değil. Yeni işlerin ve iş modellerinin yaratılmasına kadar birçok alanda etkili olacak. Yapay zeka ile oteller hiper-kişiselleştirilmiş müşteri deneyimi sunacaklar. Böylelikle değişen müşteri beklentilerine daha kolay uyum sağlayabilecekler."Büyük veri analizi ise bir süredir sektörde etkili bir şekilde kullanılıyor. Çoğu büyük şehir halihazırda eş zamanlı turist verisini gezgin hareketlerini daha iyi yönetebilmek için kullanıyor."Bu çerçevede turist deneyimini etkin yönetmek için dijital teknolojileri nasıl kullanabileceğimize dair Bakanlığımızca yürütülen çalışmalar çok değerli olacaktır."Bu kapsamda işbirliği yapmaktan memnuniyet duyacağımızı da belirtmek isterim. Öte yandan, sektör paydaşlarımızı da dijital çözüm arayışlarını yerli teknoloji tedarikçileri ile buluşturduğumuz TÜSİAD SD2 Programına bu vesileyle davet etmek isterim."Çevresel ayak izinin azaltılması bağlamında sektörün hem önemli bir rol oynayabileceğine hem de bu hedefe sıkı sıkıya sarılması gerektiğine inanıyorum. Hangi turizm türü olursa olsun sektörün en önemli hazinesi, sahip olunan fiziki altyapıdan ziyade ülkenin doğal kaynakları ve sağlıklı ekosistemidir."Tam da bu nedenlerle turizm sektöründe sürdürülebilirlik, iklim değişikliği ve sıfır atık konuları gittikçe önem kazanıyor. Havayollarından otellere, cruise'lardan golf alanlarına kadar birçok kapsamda kaynak verimliliği ve emisyon azaltımı çabaları önem kazanıyor.

"Sürdürülebilirlik konusunda bu farkındalığın her daim sektörün aklında ve kalbinde olması geleceğimiz için çok kıymetli. Bu vesileyle sektör temsilcilerimizi çok yakın bir zaman önce başlattığımız İş Dünyası Plastik Girişimine de davet ediyorum." (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA