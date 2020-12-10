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DHA YURT BÜLTENİ - 9

10.12.2020 12:41 | Son Güncelleme: 10.12.2020 12:41
DHA YURT BÜLTENİ - 9

Tartıştığı eşini çocuklarının gözü önünde bıçakla öldüren genç kadın adliyeye sevk edildiMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, tartıştığı eşi Vedat D.'yi(38) meyve bıçağı ile çocuklarını gözü önünde 22 yerinden yaralayarak öldüren Şerife D.

Tartıştığı eşini çocuklarının gözü önünde bıçakla öldüren genç kadın adliyeye sevk edildi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, tartıştığı eşi Vedat D.'yi(38) meyve bıçağı ile çocuklarını gözü önünde 22 yerinden yaralayarak öldüren Şerife D. (37), polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, olayın detayları da ortaya çıktı. Yaşlı bir çifte bakıcılık ve iki ay önce rahim kanserine yakalandığı öğrenilen genç kadının polisteki ifadesinde, "Hastayım, artık çalışmak istemiyorum' dedim. Aramızda tartışma çıktı. Bir anlık öfkeyle meyve bıçağı ile saldırıp, öldürdüm" dedi.

Bodrum'da yaşlı bir çifte bakıcılık yapan 3 çocuk annesi Şerife D ile aşçı olan eşi Vedat D. arasında, iddiaya göre, dün saat 21.00 sıralarında, Yahşi Mahallesi, Defne Sokak'taki evlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine Şerife D., mutfaktan aldığı meyve bıçağı ile çocuklarının gözü önünde eşini vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Vedat D., vücudunun 22 yerine aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılırken, gürültüleri duyan komşuları durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Vedat D. doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayın ardından Şerife D.'yi gözaltına aldı. Vedat D.'nin cesedi ise Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Yaşamını yitiren Vedat D.'nin kanında alkol ve uyuşturucuya rastlandığı öğrenildi.

'HASTAYIM, ÇALIŞMAK  İSTEMİYORUM' DEYİNCE TARTIŞMIŞLAR

Gözaltına alınan Şerife D.'nin polisteki ifadesinde, 2 ay önce rahim kanserine yakalandığını belirtip, "Hastayım, artık çalışmak istemiyorum' dedim. Aramızda tartışma çıktı. Bir anlık öfkeyle meyve bıçağı ile saldırıp, öldürdüm" dedi. Şerife D., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Öte yandan, çiftin 5, 10 ve 15 yaşındaki 3 çocukları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Muğla İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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