DHA YURT BÜLTENİ -9

Bakan Soylu: 2019'da, trafikte 1250 daha az can kaybı yaşandı

ANTALYA'da düzenlenen Şehit Fethi Sekin Trafik Birim Amirleri Bilgi Paylaşımı ve Değerlendirme Toplantısı'na görüntülü uygulama ile katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2019 yılında bir önceki yıla göre ölümlü trafik kazalarında yüzde 22.4, can kayıplarında yüzde 25.2 azalma olduğunu ve 1250 daha az can kaybı yaşandığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'nın, Şehit Fethi Sekin Trafik Birim Amirleri Bilgi Paylaşımı ve Değerlendirme Toplantısı, 5-6 Şubat tarihlerinde Antalya'da yapılıyor. Beş yıldızlı bir otelde gerçekleşen toplantıya, Vali Münir Karaloğlu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Emniyet Genel Müdürlüğü ve 81 il emniyet müdürlüklerinin trafik birim amirleri katıldı.

Toplantıda, dünyada yılda 1 milyon 300 bin insanın hayatını kaybettiği trafik kazalarında, hem can kayıpları, hem yaralanma ve sakatlanmalar hem de mal kayıplarının en aza indirilmesi konuları ele alındı. Toplantıya Skype uygulaması üzerinden görüntülü katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 il trafik birim amirlerine seslendi.2019'DA 1250 DAHA AZ ÖLÜMEmniyet birimlerinin sahada gösterdiği üstün gayretlerle 2019 yılında bir önceki yıla göre ölümlü trafik kazalarında yüzde 22.4, can kayıplarında yüzde 25.2 azalma olduğunu belirten Süleyman Soylu, "Bundan iki yıl evvel trafikte hem olay yerinde hem de hastanelerde ölen toplam vatandaş sayısı trafik kazalarından dolayı 7 bin 427. 2018 yılında bu 6 bin 675'e düşürüldü. Şimdi bu rakam 1250 kişi daha azaldı. Bizim bu yıl bu rakamı 5 binin 1'de olsa altına çekmek temel hedeflerimizden biri. Öncelikle 100 binde 5 hedefine düşmeliyiz. Ardından 100 binde 4, 3'ler bizim temel hedefimiz olmalı" diye konuştu.ÖRNEK PROJELERTrafik kazalarında can ve mal kayıplarının önlenmesi için İçişleri Bakanlığı öncülüğünde 'Bu Yılda Hep Birlikteyiz, Kırmızı Düdük, Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' projelerini örnek gösteren Vali Karaloğlu ise Antalya'nın 22 milyon yerli ve yabancı turisti ağırlayan, Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi olduğunu belirtti. Karaloğlu, "Trafiği yoğun olan bir şehir. Bu şehirde trafik kurallarına uyulması ve denetimler belki diğer şehirlerimizden biraz daha önemli. Burada yapacağımız bir hata ve kaza sadece bizi değil, bu şehre çok sayıda yabancının gelmesi nedeniyle Türkiye'nin imajı ve görüntüsünü de maalesef kötü etkiliyor" dedi.MOTOSİKLETLE ÖLÜMLÜ KAZA ORANI YARIYA DÜŞTÜAntalya'da İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kampanya ve projelerinin yanı sıra, 'Ölümle Tokalaşma', 'Hayatıma Kastım Yok Kaskım Var' gibi projelerle sadece Antalya'da değil, Türkiye genelinde büyük farkındalıklar oluşturulduğunu anlattı. Türkiye'de kişi başına düşen motosiklet ve en çok ölümlü kazaların olduğu il olduğuna dikkat çeken Karaloğlu, 'Hayatıma Kastım Yok Kaskım Var' projesinde uygulanan kask zorunluluğu sayesinde, yaklaşık bir yılda motosikletli ölümlü kaza oranında yüzde 50'ye yakın düşüş yaşandığını dile getirdi.KAZALAR YÜZDE 22.4, ÖLÜ SAYISI YÜZDE 25.2 AZALDIEmniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, trafik terörüyle etkin mücadele etmek ve kazaları en aza indirmek için sürekli, etkin ve yoğun şekilde saha denetimleri konusunda ilgili kurumlarla işbirliği yapıldığını söyledi. Aktaş, can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi için uygulanan kontrol ve denetimlerin yanı sıra vatandaşın bilincini artırmaya yönelik eğitim çalışmaları ve kitle iletişim araçları vasıtasıyla farkındalık faaliyetlerinin yürütüldüğünü kaydetti. 2019 yılında trafik güvenliğinde adeta destan yazıldığını belirten Aktaş, "Ölümlü trafik kazaları oranında yüzde 22.4, ölen insan sayısında yüzde 25.2 gibi çok ciddi bir başarıyı el birliği elde etmiş olduk" dedi.EN BAŞARILI İLLERToplantıda trafik kazalarının en aza indirilmesi, kontrol, denetim ve bilgilendirme gibi faaliyetlerde en başarılı olan illerin emniyet müdürlükleri de ödüllendirildi. Trafik kazalarında meydana gelen can kaybı ve yaralanmaların azaltılmasında en başarılı il Antalya oldu. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan'ı plaketle ödüllendirdi. Trafik kaza oranı en düşük olan il İstanbul, tüm trafik denetim sayısı ve teknolojik kullanımında en başarılı il Sivas olarak açıklandı. Yüz yüze iletişim kurularak sürücü davranışlarını değiştirme ve teknoloji kullanımında Kırşehir, geçen yıl meydana gelen otobüs kazalarının azaltılmasında 100 binden fazla otobüs denetimi yapan Eskişehir oldu. KASKI TAKTI HAYATTA KALDITörende geçen yıl Antalya'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılımıyla başlatılan 'Hayatıma Kastım Yok, Kaskım Var' projesinin hayata geçirildiği günün bir gün sonrası motosiklet kazası geçiren ve taktığı kask sayesinde hayatta kalan Muhammet İkbal Tatlı'ya, Vali Karaloğlu ve Emniyet Genel Müdürü Aktaş tarafından kask ve motosiklet ceketi armağan edildi. Tatlı, projenin başlatıldığı gün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun uyarılarını dinledikten sonra kendisine, 'Senin hayatın bu kadar ucuz olmamalı. Bakanımız, valimiz, emniyet müdürlerimiz bunları söylüyorsa varsa bir bildiklerini, sen iyisi kendine git bir kask al' dediğini, 6 Temmuz günü bir kask aldığını söyledi. Aynı gün saat 16.00 sıralarında evden çıktığını ve kaskını takıp motosikletiyle trafikteyken, alkollü bir sürücünün önüne manevra yaptığını ve duramayıp sürüklendiğini anlatan Tatlı, "Önce vücudum, sonra kafamın üzerinden 2 tonluk aracın arka tekerliği geçti. Bu herhalde hayatımın dönüm noktasıydı. Öldüm zannettim. Daha sonra kaldırıma oturdum ve yaşadığımı fark ettim" dedi.

Bakan Pakdemirli'den yatırımcıya çağrı: Türkiye'ye yapılan her yatırım fazlasıyla karşılık bulacaktır

İZMİR'deki Agroexpo 15'nci Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın açılışına katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'ye yatırım yapmak isteyenlere seslenip, "Tüm yatırımcılara gereken tüm kolaylıkları göstereceğimizden şüpheniz olmasın. İş ortaklarınızı bulun. Ülkemizin cazip teşvik sistemimizden faydalanın. Ülkemizde üretin ve hep birlikte kazanalım. Türkiye'ye yapılan her yatırım fazlasıyla karşılık bulacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. İnşallah salondaki çok uluslu bu katılım, Türkiye ekonomisinin gücünü ve güvenilirliğini göstermesi açısından uluslararası camiaya güçlü bir mesaj olacaktır" dedi.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, çok sayıda sektör temsilcisi ve vatandaşların katılımıyla Fuarizmir'de 6-9 Şubat arasında düzenlenen 15'nci Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı. Konuşma yapan Bakan Pakdemirli, dün akşam İzmir-İstanbul seferini yapan uçağın inişi esnasında yaşanan kazada ölen 3 vatandaş için başsağlığı diledi. Van Bahçesaray'da meydana gelen çığ faciasında yaşamını kaybeden vatandaşlara rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Pakdemirli, meteorolojinin önemine dikkat çekerek, vatandaşlara planlamalarını Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre yapmalarını önerdi. TARIMIN ÖNEMİNE VURGUTürkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyanın dünyanın tahıl ambarı, geleceğin ise mutfağı olduğunu anlatan Pakdemirli, teknolojik gelişme ve tüketim merakının hızını hiç kaybetmediğini hatırlattı. Tüketim ve ticaretin engel tanımadığını vurgulayan Pakdemirli, "Dünya ekonomisini belirleyen en önemli faktör, tüketenlerin ihtiyaçları ve beklentileri. Değişen dünyada ülkelerin rol kapabilmeleri ve belli roller üstlenmeleri kaçınılmaz. Dünyanın bütün ülkelerinde beslenme, gıda ve sağlık konuları, önem sıralamasında ilk sırayı oluşturuyor. Bu bağlamda, küresel ölçekte tarım, hayvancılık ve gıda sektörünün giderek öneminin arttığı bir yüzyılda yaşıyoruz" dedi. Dünyayı doyuran ülkenin dünyanın lider ülkesi olacağını savunan Bakan Pakdemirli, tarımı olmayan ülkeyi, mutfağı olmayan eve benzetti. Tarım ve hayvancılık sektörünün taşıdığı büyük potansiyeli kamuoyuna daha iyi anlatabilme araçlarından birisinin fuarlar olduğunu söyleyen Pakdemirli, şöyle devam etti: "Bu fuarla inşallah; ticari ilişkilerinizi daha da güçlendirmiş ve yeni işbirliklerine kapı aralamış olacağız. Sektördeki firmalar bu vesileyle, rakiplerini tanıma ve takip fırsatı kazanacak. Bu sayede marka bilinirliklerini arttırmış olacaklardır. Uluslararası platformda tanıtım yapma ve güçlü ihracat bağlantıları kurma noktasında, bu fuarın ülkeler arası önemli bir kazanç vesilesi olacağına inancım tamdır. Özellikle yabancı firmalar, Türk tarım sektörünün önde gelen temsilcilerine ve 250 bini aşkın sektör mensubuna etkin biçimde ulaşma, Türk tarım sektörünün öncü firmalarının deneyimlerini paylaşma olanağına sahip olacaklar"TARIMDA İHRACATÇI ÜLKE VURGUSUTarım ve orman sektörünün 2019 yılının ilk 3 çeyreğinde ortalama yüzde 3.56'lık büyümeyle sanayi ve hizmet sektörlerine görepozitif bir büyüme gösterdiğini kaydeden Pakdemirli, son 17 yılda yıllık ortalama olarak yüzde 2.72'lik büyüme ile Hollanda, İspanya, Fransa gibi birçok Avrupa ülkesinin geride bırakıldığını vurguladı. Dünyada yaşanan hem ekonomik olumsuzluk hem de iklim değişikliklerine rağmen sektörün son 17 yılın 14'ünde büyüyerek, sürdürülebilir gelişmesini devam ettirdiğini açıklayan Bekir Pakdemirli, "2002 yılında 37 milyar lirayken, 2018 döneminde tarımsal hasılamız yüzde 486 artışla 216.7 milyar liraya yükseldi. Ülkemiz 44 milyar dolarlık tarımsal GSYH (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla) ile Avrupa'da lider ülkeler arasında yerini aldı. Tarım orman sektörümüz 2019 yılının ilk 3 çeyreğinde, GSYH'ye ortalama yüzde 6.3'lük katkı sağlayarak ülke ekonomisine destek oldu" diye konuştu. Tarımsal ihracatın 2002 yılında 3.8 milyar dolarken 4.7 kat artırarak, 2019 yılında 18 milyar dolara çıkardıklarını ifade eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ülkemiz çok şükür 2019 yılında da 193 ülkeye, 1.827 tarımsal ürün ihraç ederek, ihracatçı bir ülke olduğunu ispat etti. Tarımsal üretimdeki başarımızı, birim alandan elde edilen verimdeki artış, tarımda mekanizasyonun yaygınlaşması, Bakanlığımızca yürütülen çalışmalar ve üretime yönelik destekler ile çok sayıda tarım ürününde, dünya liderliğimiz devam ediyor. Ülkemiz fındık, kiraz, incir, kayısı ve ayva üretiminde Dünya birincisiyiz. Hayvansal üretimde de, dünyada önemli ülkelerden biriyiz. Büyükbaş hayvan varlığımız 1 milyon artışla 18.2 milyona, küçükbaş hayvan varlığımız ise 4 milyon artışla 50 milyona ulaştı. Ülkemiz, Avrupa'da toplam hayvan ve küçükbaş hayvan varlığında 1'nci, büyükbaş hayvan varlığında 2'nci sırada bulunuyor. 2023 hedefimiz; nüfusumuz kadar küçükbaş hayvan varlığına sahip olmak. Üretimi artırırken, üreticimizi fiyat dalgalanmalarına karşı koruyoruz. Üreticilerimizin üretmiş olduğu ürünlerin değer kaybı yaşamaması için gerektiğinde hem müdahale alımları yapıyor hem de taban fiyatı açıklaması yaparak üreticimizin yanında oluyoruz"EGE'YE KURU ÜZÜM VE KURU İNCİR AÇIKLAMASIEge Bölgesi için önemli olan iki ürüne dikkat çeken Bakan Pakdemirli, çekirdeksiz kuru üzümle ilgili Manisa Ticaret Borsası'nı ziyaretinde "Kuru üzüm fiyatı 10 TL'nin altına düşerse müdahale ederiz" sözünü hatırlattı. Kısa bir süre sonra kuru üzüm fiyatlarının düşmeye başlamasıyla Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından 10 lira fiyatla kuru üzüm almaya başladıklarını belirten Pakdemirli, bu suretle en az 55 milyon dolarlık katkıyı sağladıklarını savundu. Aydın'da kuru incir fiyatlarının düşmesi sonucu üreticilerin mağdur olmaması için Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından 18 lira fiyatla alım yaptıklarını belirten Pakdemirli, "En az 10 milyon dolarlık bir kaybı önlemiş olduk. Kuru üzüm ve kuru incirde ilk defa TMO-TARİŞ işbirliğini başlatarak hem üreticilerimize hem de TARİŞ'e katkı sağlamış olduk" dedi. Tohum arz güvenliğinin önemli olduğunu da dile getiren Bakan Pakdemirli, şunları ifade etti: "Türkiye'yi, kendi tohumluğunu üreten ve ihraç eden bir ülke konumuna getirdik. Halihazırda 86 ülkeye tohum ihracatı yapmaktayız. Şimdiye kadar yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda yerli tohumda; üretimimizi 150 bin tondan 1 milyon 59 bin tona çıkardık. Dünya sertifikalı tohum piyasasında 10. sıradayız. Bugün meyvecilikte kullanılan fidan ve fidelerin yüzde 96'sı yurtiçinde üretilip, sertifikalandırılmaktadır. Tohum gen bankalarımızda gelecek nesiller için tohumlarımızı koruyoruz. Çiftçilerimiz ve halk tarafından Bakanlığımıza, yerel bitki ve çeşitlerine ait binden fazla tohum bağışlandı. İzmir ve Ankara'da bulunan Ulusal Gen Bankasında yaklaşık 4 bin türe ait, yaklaşık 105 bin tohum örneği korunmaktadır. Tarımda ARGE ve inovasyonu çok önemsiyoruz. Tarımda bir teknoloji devrimine imza attık. Yazılımı da tasarımı da yerli ve milli elektrikli traktörümüz test aşamasında. Çiftçimizin halihazırda kullanmakta olduğu traktörü de dönüştürebileceğiz. Tüm dizel traktörlere beygir gücüne göre dönüşüm işlemini yapabileceğiz. Gübre için de kolları sıvadık. Akıllı tarım çalışmalarını başlattık. Bu kapsamda gübrede yüzde 30 tasarruf sağlayacağız. İnşallah 2023 yılına kadar 2 milyon hektar alanı daha sulamaya açmayı hedefliyoruz. Bunun sonucunda tarıma yıllık 14 milyar lira gelir artışı sağlamış olacağız"ULUSLARARASI CAMİAYA MESAJTürkiye'nin tarım, gıda ve hayvancılık üretimi için her türlü imkana sahip olduğu gibi Asya, Avrupa, Orta Doğu ve Avrasya'nın arasında köprü vazifesi gören 4 saatlik uçuş mesafesinde 50'den fazla ülkeye ulaşabilen tek ülke olduğuna dikkat çeken Pakdemirli, "Körfez, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrasya ülkelerine coğrafi yakınlığından dolayı, önemli bir avantaja sahip olan Türkiye, bu konumunu yabancı yatırımcıyla beraber fırsata çevirmelidir. Söz konusu ülkelerle Avrupa ve Balkanlar arasında bir köprü vazifesi yapan Türkiye, hedef bölgelerin gıda tedarikçisi olarak konumunu gün geçtikçe, güçlendirmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanı olarak, özellikle bir çağrıda bulunmak istiyorum: Ülkeme yatırım yapmak isteyen tüm yatırımcılara, gereken tüm kolaylıkları göstereceğimizden şüpheniz olmasın. İş ortaklarınızı bulun, ülkemizin cazip teşvik sistemimizden faydalanın, ülkemizde üretin ve hep birlikte kazanalım. Türkiye'ye yapılan her yatırım fazlasıyla karşılık bulacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. İnşallah salondaki çok uluslu bu katılım Türkiye ekonomisinin gücünü ve güvenilirliğini göstermesi açısından, uluslararası camiaya güçlü bir mesaj olacaktır" diye konuştu. Bakanlık olarak 'Tarım Orman Şürası' gerçekleştirerek önümüzdeki 25 yılı planlamak üzere tarım ve orman sektörünün tüm paydaşlarıyla bir araya geldiklerini ifade eden Pakdemirli, 4 ay içerisinde her sektörden 10 bine yakın paydaştan 50 bine yakın bilgi, fikir ve proje aldıklarını söyledi. Geçtiğimiz hafta eylem planını 8 ana başlıkta olmak üzere hazırladıklarını belirten Pakdemirli; son olarak şunları söyledi: "Toplam 38 eylem planı hazırladık ve sizlerle paylaştık. Hazırlamış olduğumuz eylem planları ile tarım orman sektörümüzü marka yapmak için elimizdeki bütün imkanları seferber edeceğiz. Ekilmedik bir avuç toprak, sulanmadık bir karış tarla bırakmayacağız. Geleceği bugünden planlamayanlar, yerinde saymaya mahkumdur. Türkiye sürekli değişiyor, gelişiyor ve belirlediği hedeflere doğru kararlılıkla ilerliyor. Biz de bu potansiyele, dinamizme inanıyor ve bunun gereğini yapıyoruz. Ülkemizi ihtiyaç duyduğu tarım ve hayvancılık alanlarında hizmetlerle buluşturuyoruz"AVRUPA'NIN 4 BÜYÜK FUARINDAN BİRİ İZMİR'DEİzmir Valisi Erol Ayyıldız ise, küresel ısınma ve çeşitli risk faktörleri nedeniyle tarım ve hayvancılığın öneminin gittikçe arttığını vurguladı. Fuarın her sene artan iş bağlantılarının kurulduğu tarım ve hayvancılığa katkı sağlayan bir ortam olmasını dileyen Ayyıldız, sektörün tüm paydaşlarının bir araya gelmesini sağlanmasında emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Avrupa'nın 4 büyük tarım fuarından birinin İzmir'de gerçekleştiğine dikkat çekerek, binlerce katılımcının bulunduğu Agroexpo'nun tarım sektörünün gelişmesine uluslararası ortaklık kurulmasına katkı sağlayacağını söyledi. Soyer, "Türkiye'nin en yeni alanda 110 bin kapalı fuar alanında 950 firma ve 75 ülkeden ziyaretçi gelecek. Hızla artan dünya nüfusu tükenen kaynaklar ve tarımın önemini öne çıkarıyor. Küresel tarım ve gıda sektörünün yarattığı olumsuzluklar nedeniyle zamanımızı yerel üreticiyi teşvik etmek ve bereketli toprakları korumaya harcamalıyız. Dünya topraklarında hegemonya kurmak isteyenlerin üstesinden gelecek kadar bereketli topraklarımız var. Üreticinin doğayla uyum içinde üretmesini sağlamak ve yerelden kalkınmayı sağlamak için çalışıyoruz. Bu ülkenin özüne dönmeye tarımsal potansiyelin gücünü hatırlamaya ihtiyacı var" diye konuştu.Orion Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Tan ise konuşmasında, 2016 yılında Fuarizmir'in kurulmasıyla beraber Agroexpo'nun ulusal ve uluslararası katılımcıları daha geniş bir alanda ağırlamaya başladıklarını söyledi. Dünya çapında bir fuar düzenlendiğine dikkat çeken Tan, 2019 yılının şubat ayında düzenlenen fuarda, 875'in üzerinde katılımcı ve 330 binden fazla ziyaretçiyi ağırladıklarını hatırlattı.Konuşmaların ardından Bakan Pakdemirli, 15 yıldır aralıksız olarak fuarda stant açan firmalara ve fuar için destek veren kişilere plaket takdim etti. Protokolle birlikte fuardaki stantları gezen Bakan Pakdemirli gazetecilere kabak tatlısı yedirdi.

Van'daki çığ faciasında hayatını kaybeden 4 kişi toprağa verildi

VAN'da, çığ altında kalan münibüsteki 2 kişinin kurtarılması için UMKE, AFAD ve Jandarma ekipleriyle birlikte çalışalara katılan ve düşen ikinci çığın altında kalarak hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Adli Tıp Morgu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edilerek, gözyaşları arasında toprağa verildi.Van- Bahçesaray yolunun 3 bin rakımlı Karabet Geçidi yakınlarında, 2 gün önce saat 17.00 sıralarında, çığ düşmesi sonucu bir minibüs çığ altında kaldı. Olay üzerine bölgeye UMKE, AFAD, Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi. Minibüse saat 21.00 sıralarında ulaşılırken, 5 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı, 7 kişi ise sağ olarak kurtarıldı. Çığ altında kaldığı değerlendirilen 2 kişinin kurtarılması için AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerinin sürdürdüğü çalışmalar sırasında bir çığ daha düştü. Bu çığda aramalara destek veren Hayrettin Gören, Übeyt Kabağan, Hayrettin Kabağan ve Siyabend Dayan'ın kar yığını altındaki cansız bedenlerini ulaşıldı. 4 kişinin canezeleri, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.Öğle namazına müteakip Van Yeni Mahalle'deki camide kılınan cenaze namazının ardından 4 kişi aynı mezarlıkta gözyaşları arasında toprağa verildi.

Refüje çarpan otomobilde 1 ölü, 1 yaralı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, orta refüje çarpan otomobildeki 71 yaşındaki Murat Işık öldü. Kazada otomobil sürücüsü Seyfi Işık ise yaralandı.Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında Fethiye- Muğla yolu Kargı mevkiinde meydana geldi. Seyfi Işık yönetimindeki 48 E 7227 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Orta refüje çarpan otomobilde sürücü Işık yaralanırken, yolcu Murat Işık kaza yerinde öldü. Yaralı sürücü Seyfi Işık, ambulansla, Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ölen Murat Işık'ın, AK Parti Dalaman İlçe Başkanlığının kurucu başkanı olduğu kaydedildi. Murat Işık'ın cesedi, yapılan inceleme sonrası morga kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Ordu'da fırtına çatıları uçurdu; ilçelerde okullar tatil edildi

ORDU'da şiddetli fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle bazı kamu binaları ve evlerin çatıları hasar görürken, 12 ilçede okullar 1 gün tatil edildi.Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar, yer yer hızı saatte 112 kilometreye ulaşarak fırtınaya dönüştü. Fırtına nedeniyle kent merkezi ile birçok ilçede, çatı uçmaları ve ağaç devrilmeleri yaşanırken, bazı kamu binalarında hasar oluştu. Fırtına nedeniyle 10 ilçede, okullar 1 gün tatil edildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dün gece başlayan fırtınanın birçok ilçede etkisini sürdürdüğü belirtilerek şunlar kaydedildi: "Meteorolojiden yapılan kuvvetli fırtına uyarısı nedeniyle Akkuş, Gürgentepe, Aybastı, Korgan, Mesudiye, Kabadüz, Çaybaşı, Kabataş, Çamaş, Gölköy, Fatsa ilçelerimizin tamamı ile Ünye ilçemizin yüksek kesimlerindeki okullarda eğitim öğretime bugün ara verilmiştir. Kuvvetli fırtına nedeniyle oluşabilecek çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri, yangın, soba zehirlenmeleri gibi durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, vatandaşlarımızın gerekmedikçe konutlarından veya işyerlerinden dışarıya çıkmamaları can ve mal kaybı açısından önem arz etmektedir."İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne intikal eden hasar durumuna göre ilçelerde toplam 9 konut, 5 okul ve 2 kamu binasında, fırtına nedeniyle çatı uçması meydana geldiği tespit edildi. Kuvvetli fırtınadan dolayı; il genelinde 4 bin 28 adet elektrik trafosunun 895'i enerjisiz kalırken, kent genelindeki 772 mahallenin 344'ünde ise kısmi elektrik kesintisi yaşandı.

Tokat'ta kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

TOKAT'ta sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar binalara ve işyerlerine zarar verirken ağaçları ve totemleri devirdi. Çatıdaki tabelası düşen özel bir okul tedbir amaçlı tatil edildi.Sabah saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Hızı zaman zaman 50 kilometreye çıkan rüzgar, çok sayıda binanın çatısını uçurdu. Özel bir okulun çatısında bulunan tabela, okul bahçesine düştü. Okul yönetimi İl Milli Eğitim Müdürlüğünden gerekli izinleri alarak tedbir amaçlı okulu tahliye etti. Tahliye edilen okulda yarım gün tatil edildi. Okul Müdürü Mustafa Oğul, "Rüzgardan dolayı okulumuzun çatısındaki tabela hasar görüp yere düştü. Biz de bununla ilgili önlem almak için Milli Eğitim müdürümüzün izniyle okulumuzu öğleden sonrası için tatil ettik. Gerekli düzenlemeleri yaparak yarın eğitim öğretime devam edeceğiz" dedi.Diğer yandan kent merkezinde bir iş yerinin tabelası da kaldırım üzerine düştü. Araçta hasar oluştu. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle devrilen bir ağaç polis otosuna zarar verdi. Tokat Havalimanı'nda bulunan Meteoroloji Meydan Müdürlüğü binasının da çatısı uçtu.

Kayseri'de fırtına duvar yıktı, çatıları uçurdu, minareleri salladı

KAYSERİ'de etkili olan fırtına nedeniyle 14 katlı binanın 12'nci katında bulunan ofisin duvarı yıkıldı, binaların çatıları uçtu, araçlar hasar gördü. Kentteki Safa Camii'nin minaresinin sallanması ise cep telefonu ile görüntülendi.Kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkili olan saatteki hızı 60 kilometreye ulaşan fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı binaların çatıları uçtu. Çatılardan düşen parçalar park halindeki otomobillere isabet etti. Çok sayıda otomobilde hasar oluştu. Fırtına nedeniyle bazı bölgelerde ağaçlar yıkıldı. Kocasinan ilçesi Barbaros Mahallesi Oymak Caddesi'nde bulunan 14 katlı Sümer Hukuk Plazanın 12'inci katında avukatlık bürosunun duvarı ise fırtınada yıkıldı. Bu sırada büroda kimsenin bulunmaması faciayı önledi. Duvarın çökmesi ile odada bulunan eşyalar zarar gördü.CAMİNİN MİNARESİ SALLANDIFırtına camilerin minarelerini de salladı. Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesinde bulunan Safa Cami'nin minaresinin fırtına sırasında sallanması çevredekileri korkuttu. Minarenin sallanması cep telefonu ile görüntülenirken, görüntü sosyal medyada paylaşıldı. Caminin minaresinde herhangi bir hasar meydana gelmedi.Öte yandan dün akşamdan bu yana kentte 14 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Hastaneye kaldırılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Minarenin sallanması

