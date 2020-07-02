DHA YURT BÜLTENİ - 7 BATAN TEKNEYİ ARAMA ÇALIŞMALARINA VANLI TEKNECİLER DE DESTEK VERİYORVAN'da, 5 gün önce içinde yaklaşık 60 kaçak göçmenin bulunduğu teknenin batmasının ardından, günlerdir sürdürülen çalışmalara Van'daki yolcu tekne sahipleri de destek veriyor.

BATAN TEKNEYİ ARAMA ÇALIŞMALARINA VANLI TEKNECİLER DE DESTEK VERİYOR

VAN'da, 5 gün önce içinde yaklaşık 60 kaçak göçmenin bulunduğu teknenin batmasının ardından, günlerdir sürdürülen çalışmalara Van'daki yolcu tekne sahipleri de destek veriyor. Tekne sahiplerinden Mesut Avcı, "Bizlerde haberi alır almaz ekiplere destek için geldik. Bulunan 6 cesedin 3'ünü biz bulduk. Dün fırtınaya rağmen bölgeden ayrılmadık ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapıldı. Yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak jandarma ekiplerine teslim edildi. Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler üzerine başlayan, içerisinde Sedat Akbaş ile kaçak göçmenlerin bulunduğu kayıp tekneyi arama çalışmaları günlerdir devam ediyor. Şimdiye kadar yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 6 kişinin cesedi gölden çıkarılırken, dün olumsuz hava koşulları nedeniyle arama çalışmalarına ara verildi. Bugün bölgede arama çalışmalarına henüz başlamayan ekiplere en büyük desteği de Van'daki yolcu tekne sahipleri veriyor. Haberi alır almaz ekiplerle birlikte hareket eden tekne sahipleri şu ana kadar 3 kişinin cansız bedenini bularak jandarmaya bilgi verdi.

Tekne sahiplerinden Mesut Avcı, " Haber i alır almaz tekneci arkadaşlarla birlikte seferber olduk ve 6-7 tekneyle birlikte göle dağıldık. Arama çalışmalarına başladık. Bu çalışmalar kapsamında 3 cesedi biz bulduk. ve halen çalışmalarımız devam ediyor. Dün gece fırtınaya rağmen çalışmalarımızı sürdürdük. İnşallah başarılı bir sonuç elde ederiz. O teknenin fotoğraflarını gördük. Balıkçı teknesiydi. Ufak bir tekneydi ve fırtınadan dolayı devrilip batmış. O tekneler balıkçı teknesi olduğu için çok fazla kişiyi taşıyamıyor. ve tahminen içinde 60 kişinin olduğu belirtiliyor. Tahminen Çarpanak'tan alınan göçmenler buradan alınıp Tatvan veya Ahlat ilçelerine götürülüyorlardı. Fırtınanın şiddetinden dolayı belki de dönmek istemişler ancak alabora olmuş" dedi. 60 KİŞİYE MEZAR OLAN BALIKÇI TEKNESİKaçak göçmenleri taşırken Van Gölü'nde batan tekneye halen ulaşılamazken, DHA ekibi, batan teknenin fotoğrafına ulaştı. 16 metre uzunluğunda olan tekne, kaptan kamerasıyla birlikte 2 bölümden oluşuyor. Bölgede balıkçılık yaparak geçimini sağlayanlar ile gölde yolcu taşımacılığı yapan vatandaşlar bu tür teknelerin balıkçılıkta kullanıldığını ve 20-30 kişi kapasiteli olduğunu belirtiyor. 55-60 kişiye mezar olduğu tahmin edilen 14-15 yıllık tekneye ait fotoğrafların, geçen yıl Altınsaç köyü yakınlarında çekildiği tahmin ediliyor.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİGülay KUYUCU-Orhan AŞAN/ VAN

=========================

Eski ortağı köpeğini alıkoydu, almaya gidince kendisine komplo kurulduğunu iddia etti BURSA'da, 'Ice' ismini verdiği köpeğinin, eski iş ortağı tarafından çalındığını öne süren restoran sahibi Çisel Demir, köpeğinin Ahmet K. tarafından alıkonulduğu eve giderek, Ice'ı geri aldı. Olay günü kendisine komplo kurulduğunu öne süren Demir'in, olay günü köpeğinin ve 250 bin TL parasının çalınıp, annesinin darp edildiğini iddia eden Ahmet K. ile hukuk mücadelesi sürüyor.Kentte restoran sahibi Çisel Demir ve eşi Bülent Demir, iş yerine gelen ve aynı cins köpeklere sahip olan Ahmet K. ile aile dostu oldu. Demir çifti ve Ahmet K., ocak ayında yeni bir iş kurma kararı alarak, oto ekspertiz üzerine bir dükkan açtı. Bu süreçte Çisel Demir ve Ahmet K., sahip oldukları pomerian cinsi köpekleri çiftleştirmek istedi. Bu nedenle Çisel Demir Ice adını verdiği erkek köpeği, 'zuzu' isimli dişi köpekle çiftleşmesi için Ahmet K.'ye verdi. Ahmet K., 2 köpeğe de evinde bakmaya başladı.Bu dönemde Çisel Demir, Ahmet K. ile oluşan anlaşmazlıklar sebebiyle, mart ayında iş ortaklıklarını sonlandırma kararı aldı. Çisel Demir, şirketteki hisselerini bir başkasına sattı. Daha sonra köpeği Ice'ı Ahmet K.'den geri isteyen Çisel Demir, olumsuz yanıt aldı. Çisel Demir, köpeğini geri alamayınca 8 Mayıs tarihinde Nilüfer Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, Ahmet K.'den şikayetçi oldu. Demir, sosyal medyadan köpeğinin fotoğraflarını paylaşarak, yardım çağrısında bulundu.Polisin yaptığı araştırmada Demir'e ait olan köpeğin bir evde tutulduğu belirlendi. 22 Mayıs'ta çıkan savcılık kararında 'Ice isimli köpeğin sahibine teslim edilmesi' yönünde karar çıktı. Demir'in avukatı ve polis ekipleri Ahmet K.'nin evine gitti, ancak köpek evde bulunamadı.'10 BİN TL VERİRSENİZ YARDIMCI OLURUM'Yaşananların ardından Ahmet K.'nin ağabeyi Bora K., 23 Haziran'da Çisel Demir'i arayarak, köpeği 'Ice'ın nerede tutulduğunu bildiğini ve kendisine 10 bin TL vermesi karşılığında kendisine yardımcı olacağını söyledi. 24 Haziran'da Demir'in restoranına gelen Bora K., Çisel Demir'in eşi Bülent Demir ile görüştü. Bülent Demir, görüşmenin detaylarını telefon konuşmasıyla Çisel Demir'e iletti. Bu görüşmede Bora K. ile de konuşan Çisel Demir, konuşmayı kayıt altına aldı. Bora K.'nin görüşmede, "köpeği balkona bile çıkartmıyor ama ben size yardımcı olacağım, benim bugün paraya ihtiyacım var. Bana biraz destek olun, başka bir şey istemiyorumö dediği ortaya çıktı.26 Haziran'da yeniden Demir'in restoranına gelen Bora K., köpeğin bulunduğu evin krokisini çizip, adresini vererek, hayvanı bu adrese gidip alabileceğini söyledi. Bora K.'nin bu cümleleri kurduğu anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Bora K.'nin verdiği apartman kapısının anahtarıyla içeri giren Çisel Demir, Bülent Demir ve 4 arkadaşı, Bora K.'nin söylediği dairenin zilini çaldı. Bora K.'nin yönlendirmesiyle hareket eden Çisel Demir ve beraberindekiler, daire kapısının Ahmet K.'nin annesi tarafından açılmasının ardından dışarıya çıkan Ice isimli köpeği alarak, apartmandan ayrıldı.Olayın ardından Ahmet K. 'köpeğimi çaldılar, annemi darbedip, 250 bin liramı da çaldılar' iddialarıyla şikayetçi oldu. İddiaları yalanlayan ve kendisine komplo kurulduğunu öne süren Çisel Demir de şikayette bulunarak hukuk mücadelesi başlattı.'KOMPLONUN İÇİNE ÇEKİLDİK'Ahmet K.'nin ağabeyi Bora K.'nin iş yerlerine geldiğini belirten Demir, yaşananları şöyle anlattı: "Bora K., köpeğimizin yerini bildiğini söyledi. Çok borcunun olduğunu söyledi. Köpeğimize karşılık açık açık fidye istendi. Köpeğin yerini bildirebileceğini söylemekle birlikte evin krokisine kadar anlatarak gösterdi. Yazarak adresi de verdi. Kimin evinde bulunduğunu söyledi. Bize dış kapının anahtarını da teslim etti. Aslında biz bir komplonun içine çekiliyormuşuz. Çünkü oradaki kameralar çok yeni kurulmuş. Sırf köpeğimizi alabilmek için biz böyle bir komplonun içine girmiş bulunduk. Kapıdan içeriye dahi girmedik. Zili çaldığımız anda köpek içeride havlamaya başladı. Kapı açılınca köpek, tanıdık olduğu arkadaşımızın üzerine zıpladı. Kapının eşiğinden dahi girilmedi. Biz köpeğimize kavuşmanın heyecanıyla bir anda oradan kendimizi dışarı attık. Ne arkadaşımızın bahsettiği gibi ortada bir para var ne de darp var. Biz öyle insanlar değiliz. Bizim tek derdimiz köpeğimizdi. Onun dışında hiçbir suçumuz yok. Köpeğimizi almak da bir suç değil. Çünkü ben belgeli, her şeyiyle benim üzerime kayıtlı, aylardır görmediğim köpeğime kavuşmanın heyecanını yaşadım. İnanılmaz bir mutlulukla koştuk ve belki orada bir yanlış yaptık. Arkadaşlarımız bizi yalnız bırakmamak ve destek olmak için peşimizden geldiler. Kalabalık gibi görünüyoruz ama hepsi bizim iş yerimizde çalışan arkadaşlarımız ve dostlarımız. Böyle bir şey yaptık, köpeğimizi aldığımız için hiç pişman değiliz. Bahsedildiği gibi ne bir para ne bir darp ne bir zorla eve girme söz konusu değil. Çünkü bu adres bize şahsın kendi ağabeyinden geldi. Köpeğin saklandığı ev de kendi annelerinin eviymiş. Bunu da söyledi. Bunun karşılığında bizden para aldı. Bütün kamera görüntüleri ve ses kayıtları var. Her şeyi belgeli olarak sunabiliriz.ö'TEK İSTEĞİM KÖPEĞİME KAVUŞMAKTI'

Köpeği Ice'ın kendisine ait olduğunu belirten resmi belgelerin olduğunu söyleyen Demir, "Ice, tüm resmi belgeleriyle bize aittir. Aşı kayıtları, mikro çipi, Tarım İlçe Müdürlüğü'ne olan kayıtlarıyla birlikte Ice bizim köpeğimizdir. Bunu tüm belgeleriyle biliyoruz. Biz 6 yıldan beri bir restoran işletiyoruz. Böyle bir paraya ihtiyacımız yok. Böyle bir para için bunu yapabilecek insanlar değiliz. Tek derdimiz köpeğimize kavuşmaktı. Çocuklarımızın psikolojisi oldukça bozuktu. Onun iddia ettiği gibi annesine darp da söz konusu değildir. Biz sadece zile bastık. Köpeğimiz bize yanıt verdi, kucağımıza atladı ve biz hemen oradan ayrıldık. Kendisini görmedik bile. Sadece bir kapı açılma olayı var ve bizim köpeği alıp kaçma olayımız var. Başka hiçbir şeyimiz yokö diye konuştu.

Kaynak: DHA