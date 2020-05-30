DHA YURT BÜLTENİ - 7

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Suriye sınırına obüs ve mühimmat sevkiyatıTÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Hatay-Suriye sınır hattına obüs ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildi.
30.05.2020 12:24 | Son Güncelleme: 30.05.2020 12:24
Suriye sınırına obüs ve mühimmat sevkiyatı
TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Hatay-Suriye sınır hattına obüs ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildi.
Mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy, Kırıkhan ilçesinden geçerek Suriye sınır hattına geçiş yaptı. Askeri araçlar ile komandoların, ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.
Kaynak: DHA