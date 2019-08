DHA YURT BÜLTENİ - 7

Çanakkale'de 21 kaçak ve 4 organizatör, termal kameralı drone ile yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığı yapan, Afganistan uyruklu 21 kaçak göçmen ile geçişlerini organize ettikleri ileri sürülen 4 kişi, gece yarısı termal kameralı drone ile yakalandı.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çanakkale Jandarma Komutanlığı'na bağlı Behram Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yasa dışı geçişlere karşı Ayvacık bölgesinde gece yarısı termal kameralı drone ile arazi çalışması yapıldı. Çalışmalar sırasında 1'i öncü olduğu değerlendirilen 4 sürücünün, peş peşe Gülpınar yönüne geçtiği tespit edildi. Bunun üzerine 4 araç takibe alındı. Balaban köyü yakınlarında kaçak göçmenler, araçlardan indirilerek, hızlıca uzaklaştırıldı. Polis ve jandarmanın takibi sonrası sürücüler, Bektaş köyü çıkışında durduruldu. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı ileri sürülen 4 kişi, gözaltına alındı. 4 araç ile içindeki 12 can yeleğine el koyuldu. Gözaltına alınan 4 kişi, Behramkale Jandarma Karakol Komutanlığı'na götürüldü. Polis ve jandarma tarafından Balaban köyü yakınlarındaki sahilde, ağaçlık alan altına gizlenmiş olarak yakalanan Afgan 21 kaçak ise işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü

---------

-Kaçakların termal kameralı drone ile tespit edilme görüntüleri

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

===================

Kavgada silah elden ele dolaştı: 3 kişi bacağından vuruldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, kahvehanede oyun masasında çıkan kavgada B.Ö., tabanca ile ateş ederek A.T.'yi bacağından vurdu. A.T. elinden aldığı tabanca ile B.Ö.'yü bacağından vururken, kavgayı ayırmaya çalışan R.Ş. de bacağından vuruldu.

Olay, sabah saatlerinde Ereğli Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi üzerinde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre, A.T. ve H.T. ile B.Ö. oyun oynadıkları sırada tartışmaya başladı. Kavga dışarıya taşarken B.Ö. tabancasını çıkartarak A.T.'yi bacağından vurdu. A.T. yaşanan boğuşma sırasında B.Ö.'nün elinden silahı aldı. A.T. silahı ateşleyerek B.Ö.'yü bacağından vurdu. Bu sırada silahtan çıkan kurşunlardan biri kavgayı ayırmaya çalışan R.Ş.'nin bacağına isabet etti. Silahtan çıkan kurşunlardan biri de bir binanın üçüncü katındaki dairenin camına isabet etti.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Bacağından vurulan A.T. ile kavgaya karışan kardeşi H.T. olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi. Yaralanan B.Ö. ile R.Ş. hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olay yerinden kaçan 2 kişiyi ararken, soruşturma başlattı. Bir kişi tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde A.T. ile H.T.'nin olay yerinden kaçışı görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Cep telefonu görüntüleri,

yaşanan arbede,

silahın patlaması,

A.T.'nin yere düşmesi,

A.T.'nin ayağa kalkarak uzaklaşması

-Olay yeri

-Yerdeki boş kovanlar ve ayakkabılardan görüntü

-Polisin gelmesi

-Olay yerini emniyet şeridi ile kapatması

-Silahtan çıkan merminin girdiği evin camı

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Detaylar

557 MB/Süre 3.02/

Haber-Kamera: Sinan KABETEPE/EREĞLİ(Zonguldak),

================

Amasya'da havai fişek, orman yangını çıkardı

Amasya'da atılan havai fişekler, düştüğü ormanlık alanda yangına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında, ormanlık alan zarar gördü.

Amasya kent merkezinde bir kutlama sırasında vatandaşlar havai fişek ateşledi. Hava fişeklerden biri düştüğü ormanlık alanda yangına neden oldu. İhbar üzerine Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında ormanlık alan zarar gördü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü

-------------

Ormanlık alandan detay

-İtfaiye ekiplerinden detay

-Alevlerden detay

Diğer detaylar

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,

===================

Yediemin otoparkındaki yangında, sigara izmariti şüphesi

İZMİR'in Bornova ilçesinde, otluk alanda çıkıp yediemin otoparkına sıçrayan yangında, 13 araç tamamen yanarken, 9 araçta maddi hasar meydana geldi. Yangının, söndürülmeden atılan sigara izmaritinden çıkmış olabileceği üzerinde durulduğu belirtildi.

Dün saat 19.30 sıralarında, Yeşilova semtinde bulunan ve yerleşim yerlerinin yakınında olan otluk alanda yangın çıktı. Çevredekiler tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, alevlere su sıkarak müdahale etti. Çevredeki bir alışveriş merkezinin güvenlik personeli de alevlere müdahale etti. Ancak alevler yan taraftaki bir yediemin otoparkına da sıçradı. Alevlerin sıçradığı otoparktaki, çeşitli marka ve modelde, aralarında hurda olanların da bulunduğu 13 taşıt tamamen yandı, 9 araçta ise küçük çaplı maddi hasar oluştu. Yangın sırasında çıkan duman kentin birçok yerinden görülürken, çevredeki yerleşim yerlerinde oturan vatandaşlar da korkulu anlar yaşadı.

Yangın sonrasında başlatılan soruşturma sürerken, polis kundaklama ihtimaline yönelik bir bulguya rastlamadı. Yangının söndürülmeden atılan sigara izmaritinden çıkmış olabileceği üzerinde durulduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------

Araçların yanmasından görüntü

Yanan araçların son halinden görüntü

Otoparktan görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN/ İZMİR,

=====================

Kazada ölen çiftin ardından sürücü de toprağa verildi

Konya'nın Kulu ilçesinde, kontrolden çıkan hafif ticari aracın şarampole yuvarlanıp, ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren Merve- Savaş Öksüz çiftinin ardından sürücü Mustafa Yılar (34) da memleketi Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde toprağa verildi.

Kaza, 31 Temmuz sabahı, Ankara- Aksaray yolunun Kulu makas mevkisi yakınlarında meydana geldi. Aksaray'dan Ankara yönüne giden Mustafa Yılar yönetimindeki 34 NU 4632 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandıktan sonra ağaça çarptı. Kazada sürücü Mustafa Yılar ile araçtaki Merve- Savaş Öksüz çifti yaşamını yitirdi. Çiftin cenazeleri, dün aile mezarlığında, gözyaşlarıyla yan yana toprağa verildi. Mustafa Yılar'ın cenazesi ise otopsi için kaldırıldığı Kulu Devlet Hastanesi morgundan bugün alınıp, defnedilmek üzere Osmaniye'ye getirildi. Cenaze aracıyla Toprakkale ilçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ndeki babaevine getirilen Yılar'ın tabutu, burada helallik alınmasının ardından aynı mahalledeki asri mezarlığa götürüldü. Burada kılınan namazın ardından Mustafa Yılar'ın cenazesi, toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------

-Mezarlıktaki kalabalık

-Kur'an-ı Kerim Okunurken

-Mustafa Yılar'ın sağlık fotoları

BOYUT: 30.9 MB SÜRE: 01'04"

Haber: İbrahim EMÜL-Kamera: OSMANİYE,

================

Güney Koreli Hyesung Lee'den tarihi haritalara, modern yorum

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yaşayan Güney Koreli Rus dili öğretmeni Dr. Hyesung Lee, kumaş parçaları, perde, çuval gibi materyaller kullanarak farklı şekillerde haritalar işliyor. Dr. Hyesung Lee'nin haritaları arasında zeytin çuvalından yapışmış bir Babil haritasının yanı sıra, Güney Kore'nin başkenti Seul'un eski bir haritası da bulunuyor.

Ayvalık'ta yaşayan fotoğraf sanatçısı Arif Aşçı'nın eşi, Güney Koreli Hyesung Lee, hobi olarak eski dönemlerde oluşturulan haritalardan ilham alarak, çeşitli materyallerle yeniden tasarlıyor. 7 yıldır Ayvalık'ta yaşayan Hyesung Lee, Kore usulünde perde yaparak başladığı çalışmalarını haritalarla farklı bir boyuta taşıdı. Haritalarının ana malzemesi olarak, renklendirdiği kumaş çeşitlerini kullanan Lee, ip, boncuk, tel fermuar, kağıt, düğme, metalik kumaş ve zeytin çuvalı gibi materyallere de yer veriyor. Çuval iplerini tellere sararak nehirler, parlak koli bantlarından göller, fermuarları kullanarak sıradağlar oluşturan Lee, hayal gücü, tasarım yeteneği ve el becerisini birleştirdiği haritalara aylarca uğraşarak adeta hayat veriyor. Şu ana kadar farklı ebatlarda 31 harita tasarlayan Lee, Türkiye haritası ile Piri Reis'in Ayvalık ve İstanbul haritaları üzerinde çalışıyor.

Dr. Hyesung Lee'nin, tasarladığı haritalar arasında, 12. yüzyıla ait Çin ve 14. yüzyıla ait Kore Gök haritaları, 12. yüzyıl coğrafya ve harita üstatlarından Ebü Abdullah Muhammed Bin İdrisi, Afganistan'ın kuzeyinde yer alan eski bir yerleşim yeri olan Balkh Haritası, 10. yüzyıla ait Al İstakhri, dil bilimci ve haritacı İbni Al Wardi, Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ü Lugat't-Türk adlı eserine ilave ettiği ilk Türk Dünya Haritası yer alıyor. Ayrıca, Abbasi Halifesi El-Memun'un emriyle birçok astronom ve coğrafyacı tarafından yapılan ve kaybolduğu düşünülen, coğrafya tarihinin meşhur dünya haritası, Pietro Vesconte'nin Ortaçağ'daki, en eski imzalı ve tarihli deniz grafiği olan 1311 Portolan Haritası, Hereford'un 1300'lü yıllara ait İngiltere, Beatus, Kore'nin Seul Kenti ile M.Ö. 2200'lere ait Kerkük yakınındaki Yorgan Tepe'de bulunan Babil Haritası yer alıyor.

HARİTALAR İÇİN GÜNDE 10 SAATLİK ÇALIŞMA

Herhangi bir mekanın ve mekan üzerindeki seçilmiş olan bilgilerin semboller aracılığıyla bir düzlem üzerine aktarılması olan haritaların bir felsefesi olduğuna dikkat çeken Dr. Hyesung Lee, "Hayal ve gerçek bir arada verilmiş. Kurgu değil hikayeler var. Haritalara bakınca o dönem yaşamış insanları ve hikayelerini görüyorum. Bizim için bu haritalar sadece yer ama onlar için tarihi de var. Zaman ve uzay aynı yerde. Şimdiki haritalarda biz ne görüyorsak onu koyuyoruz ama eski haritalara göre yetersiz ve fakir olduklarını düşünüyorumö dedi.

'HARİTA BANA HANGİ MALZEMEYİ KULLANACAĞIMI SÖYLÜYOR'

Orijinaline uygun olarak yuvarlak şekilde, farklı ebatlarda haritalara ağırlık veren Lee, "Kore tarzı perde yapmaya başladım. İlk sergimde kumaş üzerine çeşitli çalışmalarım yer aldı. Sonra Kore ve Çin gök haritalarını gördüm, ilgimi çekti. İnternette harita yazıp çıkanlar arasından fikir verenleri seçtim. Eski Müslüman haritaları ile çalışmaya başladım. Piri Reis haritalarını gördüm. Çok heyecan verici. Enteresan. Harita yaratıcılık imkanı veriyor. Harita bana hangi malzemeyi kullanacağımı söylüyor" diye konuştu.

Kore Üniversitesi ve Volvolgrad'ta kültür sosyolojisi dersleri veren Lee, kumaş ve farklı materyallerle yaptığı haritalara ait sergisini, 6 Aralık'ta Ankara'da Kore Kültür Merkezi'nde açacak.

Görüntü Dökümü

-----------

-Dr. Hyesung Lee'nin çalışmalarından genel ve detay görüntüler

-Haritalardan genel ve detay görüntüler

-Dr. Hyesung Lee röp

Haber: Kamera: Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir),

Kaynak: DHA