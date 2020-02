DHA YURT BÜLTENİ - 5

05.02.2020 11:55 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:55

Heyelan nedeniyle 12 binanın tahliye edildiği mahallede, AFAD incelemesi (DRONE GÖRÜNTÜ EKİYLE)

ORDU'nun Aybastı ilçesinde dün yaşanan heyelanın ardından risk taşıdıkları gerekçesiyle 12 binanın tahliye edildiği Toygar Mahallesi'nde, AFAD ekipleri teknik inceleme başlattı. Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan, ilçenin son günlerde ciddi yağış aldığını, kar sularının erimeye başlamasıyla da bazı mahallelerde heyelan ve göçükler olduğunu söyledi.

Toygar Mahallesi'nde dün yaşanan heyelanın ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri harekete geçti. Bölgeye gelen AFAD ekipleri, mahallede incelemelerde bulund. Heyelanlı alanda hareketlilik belirlenmes ancak havanın kararması nedeniyle geniş kapsamlı inceleme yapılmaması üzerine, risk taşıdığı saptanan 12 bina tebdir amaçlı boşaltıldı. Tahliye edilen binalarda yaşayanlardan bazıları akrabalarının yanına giderken bazıları otellere yerleştirildi. AFAD ekipleri bu sabah yeniden mahalleye gelerek, teknik inceleme başlattı. İncelemelerin ardından, tahliyeye devam edilip edilmeyeceği yönünde rapor hazırlanacağı bildirildi.

'CİDDİ BİR DURUM YOK'Heyelanın yaşandığı bölgede incelemelerde bulunan Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan, ilçenin son günlerde ciddi yağış aldığını, kar sularının da erimeye başlamasıyla bazı mahallelerde heyelan ile göçüklerin olduğunu söyledi. Geçtan, "Kar sularının erimsi ve dere yatağındaki yeraltı sularının harekete geçmesiyle heyelan oluştu. Heyelanın ardından bizler de tedbir alarak, binaları tahliye ettik. Son iki günde, sadece burada değil, birçok yerleşim yerinde yer yer göçükler oluştu. Şu anda herhangi bir ciddi durum yok. Ancak heyelan bölgesinde toprak hareketi sürüyor. AFAD ekiplerinin incelemesi sürüyor. Belediye olarak gerekli tedbirleri almış durumdayız" dedi.Öte yandan, ilçeye bağlı Sağlık Mahallesi'nde 15 Mayıs 2019'da meydana gelen heyelanda 61 binadaki 80 konut tahliye edilirken, 22 bina ile 1 cami yıkılmıştı.MAHALLELİ, YAŞANANLARI ANLATTIOrdu'nun Aybastı ilçesinde dün yaşanan heyelanın ardından risk taşıdıkları gerekçesiyle 12 binanın tahliye edildiği Toygar Mahallesi sakinleri yaşadıklarını anlattı. Evlerin tedbir amaçlı olarak boşaltıldığını söyleyen Seyfullah Pürçek, "Dün gece heyelan oldu toprakta yarılmalar meydana geldi. AFAD buraya gelip inceleme yaptı. Bugün de gelecekler evlerin durumu ile ilgili rapor verecekler. Biz de yetkililerden haber bekliyoruz. Tabi toprakla birlikte ağaçlarda yıkıldı. Onun sesine insanlarda korkuyor. Daha önce yine yakında başka bir yerde daha heyelan olmuştuö dedi.'KAYMALAR DEVAM EDİYOR'Mustafa Hanilçe, Ankara'da yaşadığını, heyelanın olduğu bölgede kendisinin de evinin bulunduğunu belirterek "Haberi alır almaz geldim. Burada toprakta hafif hafif kaymalar olmaya devam ediyor. Evler boş insanlar başka yerlere gittiler. Ne karar verilecek bekliyoruzö diye konuştu.'HERKES ÇOK KORKTU'Heyelanla birlikte üzerindeki ağaçların da yıkıldığını belirten Temel Turan "Ağaçların yıkılmasıyla çıkan ses ile birlikte heyelanı vatandaşlar gördüler. Bende haber alır almaz durumu belediyeye bildirdim. Dün gece ekipler geldi binaları boşalttık. Tabi herkes çok korktuö ifadelerinde bulundu.

İdlib sınırına askeri sevkiyat

SURİYE'nin İdlib kentine Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından askeri araç ve personel takviyesi yapıldı.Suriye rejiminin ele geçirmek için havadan ve karadan saldırı düzenlemesi ve binlerce sivilin Türkiye sınırına yönelmesiyle gündeme gelen İdlib'de hareketlilik devam ediyor. Son olarak rejim güçlerinin düzenlediği saldırıda 8 Türk'ün şehit olmasının ardından TSK tarafından bölgeye takviye yapılmasına devam ediliyor. Günlerdir yoğun şekilde takviye yapılan Suriye'nin İdlib kentine bugün de sevkiyat devam etti.Türkiye'nin çeşitli kentlerinden çıkan aralarında zırhlı araç ile askeri personellerin bulunduğu Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyu, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı. Bir ambulansın da bulunduğu zırhlı araçlardan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri arasında İslahiye'den geçerek Hatay yönüne gitti. Öğle saatlerinde Hatay'a ulaşması beklenen konvoyun, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerek Suriye'ye geçmesi bekleniyor. Konvoyda yer alan araç ve askeri personellerin TSK'nın İdlib'de mevcut 12 gözlem noktalarında konuşlandırılacağı belirtildi.

Manisa'da deprem fırtınası sürerken, vatandaşlar tedirgin

MANİSA'nın geçen 22 Ocak'ta 5.4 büyüklüğündeki deprem yaşanan ilçesi Akhisar'da sarsıntılar sürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre dün akşam 4.3 ve 4.8 büyüklüğündeki iki ayrı depremle sallanan ilçede, endişeli bekleyiş sürerken kırsa Musalar Mahallesi'ndeki ilk depremde çatlaklar meydana gelen metruk bir binanın oda duvarlarından biri çöktü.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, dün gece saat 19.47'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Sarsıntı yerin 7.00 kilometre derinliğinde meydana geldi. Yine Akhisar ilçesinde, saat 20.55'te Richter ölçeğine göre yerin 7 kilometre derinliğinde 4.8 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı. Dün saat 20.55'te Akhisar'da yaşanan sarsıntıdan bugün saat 10.02'ye kadar büyüklüğü 1.1 ile 3.02 arasında değişen 161 artçı sarsıntı oldu. Dün geceyi sokakta ateşin başında geçiren vatandaşlardan bazıları araçlarında bazıları ise AFAD tarafından bölgeye kurulan çadırlarda geçirdi. Akhisar'ın kırsal Musalar Mahallesi'ndeki, geçen 22 Ocak'taki 5.4 büyüklüğündeki depremde çatlaklar meydana gelen bir metruk binanın oda duvarlarından biri dün akşam meydana gelen depremlerde yıkıldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin bölgede hasar tespit çalışmasına başladığı bildirildi.'VALİLİKTEN RAHATLATAN AÇIKLAMA'Akşam yaşanan depremlerin ardından Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtilip, "04 Şubat 2020 tarihinde saat 20: 55 de merkez üssü Akhisar İlçesi olan 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibari ile depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.AKHİSAR BELEDİYESİ BAŞKANI DUTLU'DAN DEPREM AÇIKLAMASICHP'li Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu da dün akşam meydana gelen iki ayrı depremle ilgili son durumu açıkladı. Depremlerde herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığını belirten Başkan Dutlulu, "Akhisar'ımızda 19.47'de yaşanan 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından, saat 20.55'te 4.8 büyüklüğünde bir depremle daha sarsıldık. Öncelikle edindiğimiz ilk bilgilere göre herhangi bir can ve mal kaybının olmadığını halkımızın bilgisine sunarım. Tüm halkımıza geçmiş olsun. Bu depremlerin son olmasını diliyoruz. Evlerine gitmekte tedirginlik yaşayan vatandaşlarımız için belediyemizin tüm tesislerini halkımıza açıyoruz" dedi.DEPREMZEDELER KORKU DOLU ANLARI ANLATTIDepremzedelerden evli 1 çocuk annesi ev kadını Şengül Süne (41), ilk depremin yaşandığı 22 Ocak'tan bu yana çadırda kaldıklarını belirtip, "Evlerimize giremiyoruz. Dün gece de çok salladık. Çok korkuyoruz. Dün gece yaşanan deprem bizleri aşırı korkuttu. Adeta dizlerimiz titredi. Ne olacak, nereye kadar sürecek bu durum bilemiyoruz. Evimiz eskiydi, duvarları yıkıldı. Şu an ağır hasarlı. Bu nedenle çocukları ile kaldıkları çadırda geceleri elektrikli battaniyelerle ısınıyoruz. Rabbim, daha büyük bir afetten bizleri korusun" dedi.Yaşadığı korkuyu anlatan bir diğer depremzede evli, 1 çocuk annesi ev kadını Filiz Gökova Kızıl (39) da "Deprem olduktan sonra evimize hiç bir şekilde giremedik. Çalışıyordum, işimi bıraktım. İlk depremden bu yana da burada kalıyoruz. Çünkü evimde ciddi derece de hasar var. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden görevliler geldi. Fotoğraflar çekildi, incelemeler yapıldı ama şu an ne yapacaklarını bilmiyorum. Beklemekten başka çaremiz yok. İnşallah bu depremler bir an önce son bulur. Dün gece meydana gelen depremlerde de çok korktuk" diye konuştu.Kendisinin deprem sırasında cezaevine ait konutlarda olduğunu ifade eden evli 2 çocuk annesi, ev kadını Bahar Arslan (50), 5.4 büyüklüğündeki ilk depremden bu yana içlerinde büyük bir korku olduğunu vurgulayıp, şunları söyledi: "Bir binanın en üst katında oturuyorduk. Deprem sırasında ne yapacağımızı bilemedik. 22 Ocak'tan bu yana da evimize giremiyoruz. Çok korkuyoruz. İnşallah, daha büyük bir felaket yaşanmadan bu deprem fırtınası biter."

HDP önündeki eylemde 156'ncı gün; aile sayısı 81 oldu

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP binası önünde oturma eylemi yapan aile sayısı, 156'ncı günde, 2015'te PKK'lı teröristlerce kaçırılan kızı Hatice'yi (20) kurtarmak isterken, 2 yıl önce teröristlerce öldürülen Kadir Aslan'ın eşi Nazime Aslan'ın katılmasıyla 81 oldu. Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.5 AİLE, EVLADINA KAVUŞTUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye ile Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran ve Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan'ın terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla oturma eylemi yapan ailelerden 5'i, evlatlarına kavuştu. Hatice Ceylan, Halime Kadran, Hüsniye- Hüseyin Kaya çifti ile Necla-Metin Açan çifti, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemlerine devam ediyor. Aileler, oturma eylemini 156'ncı günde de sürdürdü.'BABAN SENİN PEŞİNDEN GELMİŞTİ, ÖLDÜRDÜLER'Hakkari Şemdinli'de, 2015'te lise 1'inci sınıfa giderken, kaçırılan kızı Hatice Aslan'ı geri getirmek için peşinden giden babası Kadir Aslan, 2 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından öldürüldü. Kadir Aslan'ın eşi Nazime Aslan, bugün HDP binası önüne gelerek, oturma eylemine katıldı. Aile sayısı, 81'e çıkarken, Nazime Aslan, kızına teslim olması çağrıda bulunup, şunları söyledi: "Kızım liseye gidiyordu. 15 yaşındaydı. 5 yıl önce götürüldü. 3'üncü yılda babası peşinden gitti. Kurtarmak istedi. Terör örgütü PKK, babasını Hakkari'de öldürdü. Ben kızımın geri gelmesini istiyorum. Bütün herkesin çocukları gelsin. Kızımın kaçıp gelmesini istiyorum. Irak'a da gittim. 'Senin kızını vereceğiz' dediler. Vermediler. Hiç haber alamadım. Kızımın, babasının öldürülüp öldürülmediğinden haberi var mı, bilmiyorum. Kızım; beni görüyorsan, beni duyuyorsan çık, gel. Senin babanı da öldürdüler. Bize haksızlık yaptılar. Kaç gel. Baban senin peşinden gelmişti."

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı coronavirüsüne karşı koruyan dut pekmezi

Murat AYDIN/ OLTU (Erzurum), -CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın coronavirüsünden Erzurum'dan gönderilen pekmezlerle korunduğunu açıklaması sonrası pekmeze ilgi arttı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna dönüşünde uçakta Çin'i vuran coronavirüsüyle ilgili açıklamalarda bulundu. Virüsten korunma yollarıyla ilgili de konuşan Erdoğan, kendi özel tedbiri olarak "Bizim özel bazı tedbirimiz var mı derseniz, öyle bir tedbir inanın yok. Vücudu güçlü tutacağız. Bizim bazı arkadaşlar sağ olsunlar ara sıra dut pekmezi gönderirler. Ben her sabah bir kaşık dut pekmezi alırım. Çünkü kan yapar. Ağırlıklı olarak Erzurum'dan" açıklamasında bulundu. Erdoğan'ın bu açıklaması sonrası Erzurum'da pekmeze olan talep arttı. Oltu, Olur, Tortum, Uzundere, Pazaryolu ve İspir ilçelerinde üretimi yapılan pekmez özellikle kış aylarında tüketiliyor. Erdoğan'ın açıklaması sonrası bu ilçelerde üreticilere yönelik talepler yoğunlaştı. KARNAVAS PEKMEZİErzurum'da dut pekmezi üretim yerlerinden birisi de Olur İlçesi'nin Karnavas Mahallesi. Patent alınan Karnavas pekmezi büyük ilgi görüyor. Tamamen doğal olarak üretilen pekmezin her türlü hastalığa şifa olduğu ileri sürülüyor. Karnavas Mahallesi sakinlerinden Şahin Aydın, "Karnavas pekmezi çok meşhur. Yıllardır çevreye satarız, kendimiz evlerimizde tüketiriz. Çeşitli hastalıklara karşı ilaç gibi kullanılır. Bugüne kadar kim almışsa organik olarak faydasını görmüş ve tüketmiştir. Halen daha dedelerimizin yaptığı şekilde bizlerde yapıp tüketmekteyiz. Cumhurbaşkanımız da hastalıklara karşı, virüslere karşı koruma sağladığını söyledi. Eskiden de bizler için ilaç gibi kullanılırdı" dedi.İŞTE PEKMEZİN YAPIMIKarnavas Mahallesi'nde pekmez yapımı Haziran'da ağaçlarda yetişen dutların toplanmasıyla başlıyor. Ağaçların altına serilen brandaların üzerin dökülen dutlar kazanlara konularak kaynatılıyor. Kazanlardan kepçeyle çıkarılan dutlar daha sonra preslenerek suyu bir kabın içine çıkarılıyor. Dutların preslenerek çıkarılan suyu ateşler üzerine konulan kazanlarda kaynatılıyor. Saatlerce süren kaynatma işleminden sonra tamamen doğal olarak hiç bir katkı maddesi olmadan pekmez üretimi gerçekleştiriliyor.DUT PEKMEZİNİN FAYDALARIDut pekmez, Anadolu kültüründe hastalıklara karşı korunmak ve vücut direncini artırmak için sık sık tüketilen geleneksel lezzetlerin başında geliyor. Yüksek besin değeri içerdiği doğal şekerle vücudun ihtiyacı olan şekeri karşılayan dut pekmezi özellikle kış aylarında tüketiliyor. Dut pekmezi soğuklara karşı vücudun direncini artırırken, bir çok hastalığa karşı da iyi geldiği anlatılıyor.

Çamlıhemşin'de yola düşen kayalar için önlem isteği

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde etkili yağışın ardından yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü. İlçe halkı, kaya düşmelerine karşı önlem alınmasını istiyor. İlçede dün etkili olan sağanağın ardından meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan kayalar, ilçe merkezinden geçen anayol üzerine düştü. Kayaların düştüğü sırada yoldan geçen araç olmaması olası olayı faciayı önledi. Olay sonrası geniş güvenlik önlemleri alınarak, kayalar yoldan temizlendi. İlçede yaşayanlar, dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'na ulaşımda kullanılan yoldaki kaya düşmelerine karşı önlem alınmasını, yamaçların rehabilite edilip, demir kafeslerle örtülmesini istiyor. Harekete geçen ilçe yetkililerince, yolun güvenli hale gelmesi ve gerekli önlemlerin alınması için yol güzergahında çalışma başlatıldığı belirtildi.

Annesi ölen oğlağı, evde biberonla besliyor

ADIYAMAN'da, Osman Nuri Koçak, doğum sırasında annesi ölen oğlağı eve getirip, 'Menekşe' adını verdi. Biberonla beslediği oğlağın altını da bezleyen Koçak, "Yetim kalmış, ağzı yok dili yok, Allah'ın bize emaneti" dedi. Merkeze bağlı Kesmetepe köyünde 10 gün önce dünyaya gelen oğlağın doğum sırasında annesi öldü. Adıyaman Belediyesi'nde çalışan 3 çocuk babası Osman Nuri Koçak da oğlağı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine getidi. Koçak, Menekşe adını verdiği oğlağı şampuanla yıkıyor, biberonla besliyor. Altını da bezlediği oğlağın evlerinin yeni üyesi olduğunu söyleyen Osman Koçak, "Annesi doğum sırasında ölen iki oğlaktan birisi Menekşe. Diğer oğlağı başka bir keçi emzirdi. Bunu ise emzirmedi. Yetim kaldı, biz de biberonla evde beslemek zorunda kaldık. On gündür evimizde, biberonla besliyoruz altını bağlıyoruz.Günlük banyosunu yaptırıyoruz, saç kurutma makinesi ile kurutuyoruz. Zaman zaman evi kirlettiği oluyor ama gülü seven dikenine katlanır. Eve getirdiğimde çocuklarım ve eşim sevinçle karşıladı. Komşularımız ve akrabalarımız olumlu tepki verdi. Gören çok seviyor, bu hayvan yetim kalmış, ağzı yok dili yok, Allah'ın bize emaneti. Artık herkes çok seviyor. Komşularımız sevmek için alıp evlerine götürüyorlar.Dışarı çıktığım zaman arkamdan geliyor. Menekşe diye bir keçimiz vardı. Bu nedenle ismini Menekşe koyduk. Büyüdüğü zaman kesinlikle kesme taraftarı değiliz. Büyüdüğünde çiftliğimize veya bir çiftliğe götüreceğiz. Battaniye sarıyorum, televizyon izliyoruz. Yatağımın yan tarafından yatıyor. Çocukluğumuzdan bu yana alışkınız. Köyde yeni doğan hayvanlarımız olurdu, hep yanımızda uyurlardı" dedi.Sene ve Ayşe Koçak da babalarının oğlağı getirmesinden çok mutlu olduklarını söylediler.

