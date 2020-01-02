DHA YURT BÜLTENİ - 5

02.01.2020 11:39 | Son Güncelleme: 02.01.2020 11:39

İdlib'te, rejimin saldırısından kaçan ailelere sağlık taraması

Suriye'nin İdlib kentinde rejimin düzenlediği saldırılar nedeniyle göç etmek zorunda kalan aileler, sağlık taramasından geçirildi.İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı'nca, Türkiye sınırına yakın Harbenuş Kampı'na sığınan Suriyelilere sağlık taraması yapıldı. İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, uzun göç yolculuğu nedeniyle rahatsızlık geçiren sivillere sağlık desteği vermek amacıyla tarama yapıldığını söyledi. Göç yolundan gelen sivillere yönelik sağlık çalışmalarının devam edeceğini belirten Tosun, "Kış mevsiminin soğukluğunu iyice hissettiğimiz bugünlerde sağlık sorunu yaşayan sivillere ilaç desteği verildi. Aynı zamanda kalıtsal rahatsızlığı olanların da hastanelere sevki yapılarak muayeneleri daha uygun ortamlarda sağlandı. Göç etmiş olan ve ilerleyen dönemlerde gelecek sivillere yönelik sağlık çalışmalarımız devam edecektir" dedi.

Görüntü Dökümü------------------------İHH ekipleri-Suriyeli aileler-Sağlık taraması yapılırken

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),

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Bavuldan 300 bin lira değerinde 140 cep telefonu çıktı Adana'da polis tarafından durdurulan yolcu otobüsünde, bir yolcuya ait bavulda piyasa değeri 300 bin lira olan 140 cep telefonu ele geçirildi.Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, İncirlik Park alanındaki uygulama noktasında, şüphe üzerine şehirler arası yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüsün bagajında yapılan aramada bir bavulda 300 bin lira değerinde 140 kaçak cep telefonu bulundu. Su bidonları içine konulmuş 980 paket elektronik sigara kartuşu ile 760 paket kaçak sigara da ele geçirilen otobüsteki yolculardan F.A. ile muavinler Ö.Ç. ve U.A. gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü-----------------------Bavulların açılmasıBavuldan çıkan akıllı telefonlarTelefonlardan detay

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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Kayıp çiftçiyi arama çalışmaları yeniden başladı

Mersin'in Erdemli ilçesi Musabozulduğu Yaylası'nda 10 gün önce kaybolan Ali Kaçar'ı (63) arama çalışmaları yeniden başladı.Mersin-Karaman il sınırındaki 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylası'nda 23 Aralık günü Ali Kaçar ve beraberindeki 3 arkadaşı, yoğun kar yağışı nedeniyle kayboldu. İhbar üzerine bölgede jandarma, AFAD ve Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, arama çalışması başlattı. 3 kişi bulunurken, Ali Kaçar'a ulaşılamadı. Kaçar için yürütülen ancak yoğun kar yağışı nedeniyle ara verilen arama çalışmaları, bu sabah yeniden başlatıldı. Arama çalışmaları AFAD ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yürütülüyor.

Görüntü Dökümü-----------------------Olaya ilişkin ARŞİV görüntüler

HABER: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin),

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'Zeta'lı aramada uyuşturucu ele geçirildi; 5 gözaltı Adıyaman'da, polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, belirlenen 6 adrese yaptığı eş zamanlı operasyonda 5 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde narkotik köpeği 'Zeta' ile yapılan aramalarda ise 1 gram metamfetamin ile 158 gram bonzai ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, şüpheliler A.Y., M.Ü.Ş., A.K., O.E. ve M.A.'yı sorgulamak üzere emniyete götürdü.

Görüntü Dökümü-----------------------Olay yeriİşyeri açılmasıÇilingirci işyerinin anahtarını açmasıNarkotik köpeğin arama yapmasıEkiplerin inceleme yapmasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-

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Adliyeye sevk edilen uyuşturucu şüphelisi 'Yüzümü açmayın' diye bağırdı Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri kendisini görüntüleyen gazetecilere görünce "Ne olur kafamı örtün, yüzümü açmayın" diye bağırdı.Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda 6 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. 72,2 gram bonzai, 12,68 gram metamfetmin, 9,43 gram esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden 3'ü hakkında 'uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak' suçundan soruşturma başlatılırken, 3'ü adliyeye sevk edildi.Elleri arkadan kelepçeli olarak adliyeye getirilen şüphelilerden biri, kendisini görüntüleyen gazetecileri görünce, eğilerek saklanmaya çalıştı ve "Ne olur kafamı örtün. Ne olur yüzümü açmayın. Ağabey vurursun, döversin ama kafamı neden açıyorsun'ö diye bağırdı. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü------------------------Uyuşturucu şüphelisinin getirilmesi-Yüzümü açmayın diye bağırması-Eskişehir adliyesi-Ele geçirilen uyuşturucu-Diğer şüphelilerin fotosu

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR,

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Tarsus'ta asma, ocakta üzüm verdi

Mersin'in Tarsus ilçesinde yaprakları bile kuruyan asma, üzüm verdi.Türkiye'nin dört bir yanında soğuk ve yağışlı hava etkili olurken, Mersin'in Tarsus ilçesi Kızılmurat Mahallesi'nde 20 yıl önce gölgelik olması için dikilen asma, üzüm verdi. Yaprakları bile kuruyan asmanın 10 salkım üzüm verdiğini söyleyen iş yeri sahibi Yakup Boncuk, "Ülkede kış yaşanırken, Tarsus'ta güneş açtı, asmamız üzüm verdi" dedi.

Görüntü Dökümü------------------------Üzüm asmasından görüntü-Asmanın verdiği üzümlerden görüntü

-İş yeri sahibi Yakup Boncuk ile röp

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS/(Mersin),

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Kaynak: DHA