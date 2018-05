Dha Yurt Bülteni-5

1 - İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: 'SEÇİMLERDE ENERJİ ALTYAPISINA DAİR ÖNEM ARZ EDEN YERLER KORUNACAK'

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, toplam 531 bin kolluk kuvvetinin seçim günü görev başında olacağını ve seçim günü enerji altyapısına dair önem arz eden yerler gibi önemli yerlerin korunacağını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, üçüncüsü Samsun'da düzenlenen Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı'na katıldı. Samsun'da bir otelde düzenlenen toplantıya Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdür Vekili Erhan Gülveren, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Bülent Olcay, Amasya, Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun ve Trabzon Valileri katıldı.

Samsun Valisi Osman Kaymak'ın açılış konuşmasının ardından konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 Haziran'da yapılacak seçimler ile ilgili valilere uyarılarda bulundu. Soylu, hali hazırda 264 bin 526 emniyet personeli, 195 bin 695 jandarma, 50 bin 793 güvenlik korucusu ve 19 bin 993 güvenlik korucusu ile beraber toplam 531 bin personelin seçim günü görev başında olacağını ve enerji altyapısına dair önem arz eden yerlerin de korunacağını söyledi.

16 Nisan referandumunda seçim güvenliği nedeniyle belli bölgelerde bir düzü toplantılar gerçekleştirdiklerini belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Temel olarak Türkiye'yi 7 bölge üzerinden alarak programlarımızı yaptık. Geçen hafta Ankara'da ilkini gerçekleştirdiğimiz toplantı serimizin bugün üçüncüsü için bir aradayız. Bu toplantımızda, Amasya, Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Sinop ve Trabzon illerimizde görevli arkadaşlarımızla birlikteyiz" dedi.

24 Haziran seçimlerinin 16 Nisan 2017 de yapılan referandumla kararlaştırılan yeni bir sistemin ilk seçime olacağını ifade eden Bakan Soylu, "Dolayısıyla mahiyet itibariyle hem hukuki olarak hem de teknik olarak bir takım yenilikler söz konusudur. Dünyanın da yakından takip ettiği bütün süreçlerin ulusal toplum tarafından yakından izlendiği bir seçim tecrübesini hep birlikte yaşayacağız. Seçim vatandaşın, halkın seçimidir. İçişleri Bakanlığı olarak bizim görevimiz vatandaşımızın ferdin, bireyin özgür iradesini sağlıklı bir şekilde herhangi bir aksiliğe veya güvenlik zafiyetine meydan vermeden sandığa yansıtabileceği ortamı temin edebilmektir. Bu itibarla bilgimiz ve seviyemiz ne seviyede olursa olsun bir, tedbiri elden bırakmamak gerekir bu toplantıları da bunun için gerçekleştiriyoruz. Yıllardan beri bu işleri takip ediyoruz" diye konuştu.

Seçimin kritik bir iş olduğunu belirten Bakan Soylu, "Bir hata Allah muhafaza seçimin başkaları tarafından vatandaşın hür iradesinin özgür iradesinin sandığa yansıtılmasının başkaları tarafından sabote edilmesine meydan vermemek işin esasıdır. Millet için en önemli gün seçim günüdür. Bir oyu var ve verdiği bir oyu vatandaşlık görevidir aynı zamanda da ona tanınan en önemli haktır. Bizim görevimiz o hür oyun sandığa gidebilmesini temin edebilecek anlayışı ve gerekli hassasiyeti oluşturmaktır" şeklinde konuştu.

Seçim güvenliğini bakanlık olarak 3 başlıkta ele aldıklarını ifade eden Bakan Soylu, "Birincisi kampanya ve propaganda döneminin güvenliği, ikinci kısım da seçim günü oy verme güvenliği, üçüncüsü de seçim günü akşamı oy sayımının güvenliğidir. Sonuçların, listelerin, söz konusu bütün evrak ve oy pusulalarının ilgili yerlere sağlıklı bir şekilde seçim hukukuna uygun bir şekilde iletilmesidir. Kampanya döneminde özellikle miting alanlarında, toplanma alanlarında ki bu ramazan ayında olacak. İftar programlarında özel tedbirlerimiz elbette ki olacaktır ve bu tedbirler alınırken seçimlerdeki propaganda faaliyetlerine engel olmayacak bir yaklaşım göstermeye özel bir dikkat göstermenizi istirham ediyorum. Yani propaganda kurallar içerisinde herkesin kendini ifade edebileceğiz bir ortamda yapabilmesini temin etmekte esas itibariyle bizim görevimizdir. İnsan için en kıymetli meselelerden birisi kendisini seçecek kişiyi, kendi seçecek iradeyi bir şekilde ortaya koyabilmesidir. Hepimiz için bu böyledir. Hayatın genel inşaatını yönetme yetkisini, ne kadar vergi vereceğimizin, nasıl bir kanun anlayışı ile yaşayacağımızı belirleme yetkisini birilerine teslim etmekteyiz. Bu önemli bir karardır. Hayatın olağan akışından her şey bundan sonra gelir. Burada temel mesele özgürlüğü temin etmektir. Güvenlik özgürlüğü sağlamak, özgürlük ortamını oluşturabilmek için vardır. Zaten bizim yapmamız gereken insanların başkalarının özgürlük alanlarına müdahil olmayacağı, insanların seçimlerine yaşamlarına ilişkin tercihlerini özgürce yapabilecekleri güvenli ortam tesis etmektirö dedi.

SEÇİM GÜNÜ ENERJİ ALTYAPISINA DAİR ÖNEM ARZ EDEN YERLER KORUNACAK

Seçim günü enerji altyapısına dair önem arz eden yerleri de koruyacaklarını belirten Bakan Soylu, "Valilerimizin devamlı söylediği bir laf var; özellikle bizim alanda çok kullanılır, 'güvenlik özgürlük dengesi'. Bu oluşturulmuş bir laftır. Gerçekçi bir yaklaşım değildir. Güvenlik, özgürlük bir dengesi olmaz. Esas olan, var olan özgürlüğün kendisidir. Güvenlik, özgürlüğü sağlayabilmektir. Her şey öyle değil midir? Ailenizden düşünün, yani güvenlik, özgürlüğün çok daha iyi bir noktada yaşanabilmesi, en üst seviyede olabilmesi için temin edilmiş bir yaklaşımdır. Onun için bunun yanı sıra seçim gününe ilişkin de ayrı bir tedbirler bütünü üzerine değerlendirmeler olacaktır. Seçim gününde İçişleri bakanlığındaki kolluk birimlerindekilerin bütün izinleri geçmiş dönemlerde olduğu gibi kaldırılmıştır. Hali hazırda 264 bin 526 emniyet personelimiz, 195 bin 695 jandarmamız, 50 bin 793 güvenlik korucumuz ve 19 bin 993 güvenlik korucumuz ile beraber toplam 531 bin personelimiz seçim günü görev başında olacaklardır. Gerek enerji altyapısına dair önem arz eden yerlerin korunması, gerek kampanya dönemindeki güvenlik konularında tüm birim ve personelimiz tam kapasite ile görev başında olacaktır. Seçimlerde özellikle oy kullanılan yerlerde görev alacak personele hizmet içi eğitim verilecektirö diye konuştu.

2 - ANTALYA'DA 4 BİN POLİSLE 'HUZUR' OPERASYONU

TÜRKİYE'de 81 ilde aynı anda gerçekleştirilen 'huzur' operasyonu kapsamında, Antalya'da da 19 ilçede 4 bin polisle asayiş uygulaması başlatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü, güvenlik ve asayişin sağlanması ve devamlılığı için Türkiye'de 81 ilde aynı anda denetim ve uygulama gerçekleştirdi. Antalya kent merkezi ve 19 ilçede 4 bin polisle yapılan uygulama kapsamında özellikle kafe, restoran ve bar ve şehirlerarası otobüs terminalinde hassas burunlu köpekler Bert ve Ben tarafından uyuşturucu ve bomba araması gerçekleştirildi. İşyeri çalışanları ve müşterilerin Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yapıldı.

Uygulamada, hakkında yakama kararı olan kişiler gözaltına alındı, eksik evrakı bulunan ve alkollü araç kullanan sürücülere işlem yapıldı. Bazı araçlar, trafikten men edildi.

Polisin uygulamasından memmun olduğunu belirten Kadriye Gürsöz adlı vatandaş, "Yapılan her şey bizim için" dedi.

Hava destekli uygulamanın gece geç saatlere kadar devam edeceği belirtildi.

3 - İZMİR'DE, 96 KİŞİYE YÖNELİK FETÖ OPERASYONU (2)

GÖZALTI SAYISI 82 OLDU

İzmir merkezli 15 ilde FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki kripto yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınanların sayısı 82'ye yükseldi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada açığa alınan 91 muvazzaf asker ile 5 sivil imamın yakalanması için başlattığı operasyonda, sabah saatlerinde 65 kişiyi gözaltına aldı.Operasyon kapsamında 17 şüphelinin daha gözaltına alındığı belirtildi.

Mehmet CANDAN/ İZMİR,

==============

4 - BASINDA ÇIKAN HABERLERİ GÖREN MARKETÇİLER DOLANDIRILDIKLARINI ANLADI

BOLU'da, 3 gün önce marketlerden tırnakçılık yaptıkları iddiasıyla çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılan 3 kadın, basında çıkan haberleri gören 3 market sahibinin daha dolandırıldıklarını fark etmesi üzerine yeniden gözaltına alındı. Tırnakçılık anının güvenlik kameralarına yansıdığı olayda, şüpheliler yeniden adliyeye sevk edildi.

Geçen Cumartesi günü, Aktaş Mahallesi'nde bir markete giren Z.M., D.M. ve E.Z. isimli kadınlar, aldıkları ürünlere ödeme yapıp para üstü aldıkları sırada tırnakçılık yaparak hem para üstünü hem de kendi verdikleri parayı aldı. Durumu sonradan fark eden kasiyer polise haber verdi. Marketin kamera kayıtlarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 kadını Pazar günü de Sağlık Mahallesi'nde bir markette aynı yöntemle dolandırıcılık yaptıkları sırada suçüstü yakalandı. Kadınlar, Pazartesi günü çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Basında çıkan haberleri gören 3 market sahibi daha aynı kadınların kendi marketlerine de gelmiş olduğunu fark etti. Market görevlileri kamera kayıtlarını incelediklerinde aynı yöntemle dolandırıldıklarını fark ederek durumu polise haber verdi. Z.M.,D.M. ve E.Z. yeniden yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan kadınlar, yanlarındaki çocuklarıyla birlikte yeniden adliyeye sevk edildi.

TIRNAKÇILIK ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Tırnakçılık anına ilişkin bir marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise, dolandırıcı kadınlardan birisi alışveriş yaptıktan sonra kasiyere 200 lira verdi. Görüntülerde, kasiyerin ürünlerin bedelini aldıktan sonra paranın üstünü dolandırıcı kadına iade ettiği, alışverişi yapan kadının para üstünü almasıyla birlikte kasaya dolandırıcı kadınlardan birinin daha gelmesi görüldü. Görüntülerin devamında ikinci kadın, kasiyeri oyaladığı sırada diğer kadın, kasiyerden aldığı para üstününün içinde bulunan 100 lirayı el çabukluğu ile cüzdanının altına sakladığı, ardından para üstünü 100 lira eksik şekilde kasiyere uzatarak, verdiği 200 lirayı istediği ve ödemeyi kasaya gelen ikinci kadının yapacağını söylemesi yer aldı.

5 - ÖĞRENCİLER VAN GÖLÜ İLE BULUŞTU

VAN Büyükşehir Belediyesi'nin 'Öğrenciler Van Gölü ile Buluşuyor' projesi kapsamında, farkı okullardan gelen öğrenciler mavi tura çıkarak Akdamar Adası'nı gezdi.

Van Büyükşehir Belediyesi, il ve ilçelerde bulunan dar gelirli ve daha önce hiç tekneye binemeyen ilkokul ve ortaokul öğrencileri için renkli ve eğlenceli bir etkinlik düzenledi. Kültür Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan 'Öğrenciler Van Gölü ile Buluşuyor' projesi kapsamında öğrenciler mavi tura çıktı.

Sabah saatlerinde okullarından alınan öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na ait araçlarla Edremit ilçesinde bulunan marinaya getirildi. Burada öğretmenleri nezaretinde deniz otobüslerine binen öğrenciler, 1 saatlik tekne yolculuğunun ardından tarihi Akdamar Adası'na ulaştı. Burada tarihi kiliseyi gezerek bol bol hatıra fotoğrafı çekilen öğrenciler gönüllerince eğlendi. Hafta sonuna kadar devam edecek etkinlikle yaklaşık bin 500 öğrencinin mavi tura çıkarılması hedefleniyor.

İlk kez tekneye bindiğini ve Akdamar Adası'nı gördüğünü söyleyen Mevlana Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Zerda Atuk, "Buraya sınıf olarak geldik. Sayın valimize böyle bir etkinlik yaptığı için çok teşekkür ediyorum. Ben ilk kez adayı gördüm. Benim gibi birçok arkadaşım da ilk kez adaya gelip tekneye bindi. Burası çok güzel. Gezimiz çok eğlenceli geçti" dedi.

Yapılan etkinliğin öğrencilerin gelişimi acısından çok değerli olduğunu belirten Şehit Kemal Ortaokulu Müdürü İrfan Öztürkçü, "Gezimizin amacı, öğrencilerin Van'ın tarihi dokusunu, tarihi eserlerini tanımasıdır. Öğrenciler için de çok yararlı oldu. Birçok öğrencimiz ilk kez adaya geldi, tekneye bindi. Ben bu etkinliği düzenleyen Sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'na çok teşekkür ediyorumö diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer ise özellikle kırsal alandaki gençleri Van Gölü ile buluşturduklarını söyledi. Tamer, "Projemiz sayesinde Pazartesi günü başladığımız turlarımız, yarına kadar devam edecek. Bu kapsamda belki daha önce hiç Van Gölü'nde seyahat etmemiş ve Akdamar Adası'na gitmemiş bin 500 öğrencimizi Van Gölümüz ile buluşturduk. İnşallah bu alandaki çalışmalarımız devam edecek" şeklinde konuştu.

6 - 3 ÖĞRETMEN 22 KÖY OKULUNU YENİDEN İNŞA ETTİ

ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde, görev yapan3 öğretmek 'Birleşmiş Yürekler' adıyla başlattıkları projeyle ilçedeki 22 köy okulunu modern hale getirdi.

Gerger'de görev yapan ilkokul öğretmenleri Eda Kuruca, Şengül Güme ve Seçkin Karaavcı, gönüllü olarak başlattıkları 'Birleşmiş Yürekler' projeleri ile Kaymakamlıktan destek alarak ilçede bulunan 22 köy okulun fizibilite çalışmazı yaptı. Öğretmenler tek tek dolaşarak tespit ettikleri okulların eksiklerini esnaf ve vatandaşlardan topladı. Öğretmenler daha sonra topladıkları malzemeler ile 22 köy okulunu restore ederek modern hale getirdi.

Vatandaş ve esnafların desteği ile onarılan okullarda öğretmenler sınıfların duvarlarına da resimler çizerek öğrencileri mutlu etti. Öğretmenlerden Eda Kuruca, projelerinin gönüllü olarak başarıya ulaştığını belirterek, "Projemiz Türkiye' bir ilk. Daha önce hiçbir yerde uygulanmamış bir projedir. Projemizle birlikte ailelere de ulaştık. Okul-aile-öğrenci ve öğretmen işbirliğini sağladık. Öğrencilerimize keyifli vakit geçirterek sanatsal etkinlikler öğrettik. Gelecek yıl projemizi devam ettirmek istiyoruz" dedi.

7 - ÖLDÜRÜLEN ÇEVRECİ ÇİFT, MEZARLARI BAŞINDA ANILDI

ANTALYA'nın Finike ilçesinde geçen yıl öldürülen çevreci Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu çifti, ölüm yıldönümlerinde mezarları başında anıldı.

Finike'de taş ocaklarına karşı verdikleri mücadeleyle tanınan Ali Ulvi (61) ve aynı yaştaki eşi Aysin Büyüknohutçu, 9 Mayıs 2017'de, Kızılcık Yaylası'ndaki evlerinde ölü bulundu. Bölgeye yeni taşınmış olan Ali Yamuç gözaltına alındı ve üç gün sonra tutuklandı. Suçunu itiraf eden Ali Yamuç, cinayeti para için işlediğini söyledi. Bir hafta sonra, katil Ali Yamuç'un eşi Fatma Yamuç, cinayete iştirak suçuyla tutuklandı. Fatma Yamuç'un üzerinde bulunan, Ali Yamuç'un adıyla yazılmış ve yine onun tarafından imzalanmış mektupta, "Bana vaat ettiğiniz ödemeyi yapın. 'Öldür paranı hemen vereceğiz' diye vaatlerde bulunup, neyi bekliyorsunuz? 10 gün içerisinde param gelmez ise görüşürüz. İpleriniz cebinizde haberiniz olsun" ifadeleri yer aldı.

'ÇİRKİN'DEN 50 BİN LİRA TEKLİFİ

Ali Yamuç, savcılık ve mahkemedeki ifadelerinde, kapatılan mermer ocağında çalışan 'Çirkin' lakaplı kişinin, cinayetler için 50 bin TL teklif ettiğini, 3 bin TL'sini ödediğini ileri sürdü. Takip eden günlerde eşi Fatma Yamuç yardım ve yataklıktan tutuklandı. 20 Eylül 2017'de, güvenlik gerekçesiyle Elmalı Cezaevi'nden Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledilen Ali Yamuç, ölü bulundu. Alanya Savcılığı'nın hazırladığı rapora göre, Ali Yamuç'un, kaldığı koğuştaki diğer hükümlü ve tutuklular kahvaltıya gittiği sırada koğuşta kaldığı, tuvalette eşofman lastiğiyle kendini astığı belirtildi.

KATİLİN İNTİHARI DAVA DOSYASINA EKLENMEDİ

Aysin ve Ali Ulvi Büyüknohutçu çifti cinayeti davası geçen 11 Ocak'ta başladı. İntihar eden Ali Yamuç'un eşi Fatma Yamuç hakkında cinayete yardım ettiği gerekçesiyle 'kasten öldürme' ve 'birden fazla kişiye karşı gece vakti konutta silahla yağma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet istendiği davanın ilk duruşması görüldü. Ancak Ali Yamuç'un şüpheli ölümü dava dosyasına eklenmedi. Sanık Fatma Yamuç, adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Duruşma eksik hususların giderilmesi için ertelendi. Bir ay sonra ise mahkeme, azmettiricilerin tespiti için Finike Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

ÖLÜM YILDÖNÜMLERİNDE MEZARI BAŞINDA ANILDILAR

Çevreci çiftin dostları, öldürülmelerinin yıl dönümünde Andızlı mezarlığında bir araya geldi. Mezarların üstüne karanfil bırakan çiftin sevenleri, duygulu anlar yaşadı. Grup adına açıklama yapan Deniz Yıldırım, Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu'nun haklı ve meşru mücadelesi ile birilerinin tekerine çomak soktuğunu söyledi. Yıldırım, "Ülkede adaletin yerinde yeller esmesinin cesaretlendirmesinden olacak, bazı çirkin ruhlar, onlarla cinayetten başka bir araçla baş edilemeyeceğini düşünmüştür. Kamuoyunun muhakemesi ve vicdanı için gerçek her zaman olduğu gibi oldukça açıktır. ve unutulmasın, er ya da geç ortaya çıkmak gibi kötü mü kötü bir huyu vardır. Bugün her bir yaşam savunucusunun kalbi, Ali Ulvi ve Aysin için atıyor. Bugün Toroslar'dan esen rüzgar, Ali Ulvi ve Aysin'in nefesini taşıyor. Bugün Finike'nin sedir ormanları, kurdun ve kuşun şarkısıyla Ali Ulvi ve Aysin'i uğurluyor bir defa daha. Bugün ve bundan böyle her gün, Ali Ulvi ve Aysin, yaşamı savunanların mücadelesinde yaşıyor" diye konuştu.

ONLARI KORUYAMADIK

Avukat Tuncay Koç ise çiftin Finike'nin sedir ormanlarını korumak için canlarını öne attığını söyledi. Onları koruyamadıklarını ve açılan davada iyi bir netice elde edemediklerini dile getiren Koç, "Çünkü karşımızda anlaşılmaz bir yapı olduğu dava sırasında görüldü. Kötü bir hazırlık soruşturması safhası geçirildi ve deliller eksik toplanmıştı. Davada bu delillerin toplanmasını sağlayamadık. Cinayetin baş zanlısı olan tetikçisinin Alanya cezaevinde intihar ettiği söylendi. Cezaevinde her ölüm şüpheli ölümdür. Alanya Cumhuriyet Savcılığı bu intihar için 'soruşturmaya gerek' yok kararı verdi. Elmalı'da devam eden davaya bu soruşturma dosyası girmedi. Hangi şartlarda intihar ettiğini bilemiyoruz. Güvenliği için başka bir cezaevine alınmıştı. Güvenlik nedeniyle nakledildiği cezaevinde intihar ettiği söyleniyor" dedi.

SEDİR AĞAÇLARINI KORUMAK İÇİN CANLARINI VERDİLER

Geçen ay tahliye olan Fatma Yamuç için sadece suç aletlerini yok etmek nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu belirten Koç, Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nin azmettiricilerin bulunması için yeniden savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Koç, "Azmettiriciler için Finike Cumhuriyet Savcılığı soruşturmayı yeniden ele almak durumundadır. Kamera ve görgü tanıkları var. Ali Yamuç'un olaydan önce siyah cipli bir taş ocağı sahibi ile görüştüğüne dair tanık ifadesi var. Kamera kaydı var ama buna rağmen inceleme yapılmadı. Toroslardaki sedir ağaçlarını korumak için canlarını vermiş bu iki insanı unutmayacağız. Rüzgar bir gün adaletten yana eserse sedir ormanları rahata kavuşacak. O zaman çiftin ruhları da huzura kavuşacak. Rüzgarın bir önce dönmesini bekliyoruz" diye konuştu.

8 - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ'NDE ÖĞRENCİLERDEN BÖLÜNMEYE TEPKİ

SAKARYA Üniversitesi Teknoloji ve Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Sakarya'da yeni kurulacak olan üniversiteye gitmek istemediklerini belirterek, karara tepki gösterdi.

Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü içinde bulunan Turizm, Teknoloji ve Spor Bilimleri fakültelerinin şehirde kurulacak olan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin Arifiye ve Ferizli ilçesine taşınması kararlaştırıldı. Bu 3 fakültede okuyan 28 bin öğrencinin yeni üniversiteye geçirilmesinin planlanmasına öğrenciler tepki gösterdi. Esentepe kampüsünde toplanan öğrenciler sloganlar atarak kararın iptal edilmesini istedi.

Öğrenciler adına açıklama yapan Teknoloji Fakültesi öğrencisi Onur Çakmaklı, şu anki fakültenin konumu ve güzelliklerinden memnun olduklarını belirterek, "Sakarya'nın Arifiye ve Söğütlü ilçelerine yapılması planlanan üniversiteye Teknoloji ve Spor Bilimleri fakültelerinin gönderilmesi söz konusudur. Bu olay biz öğrencileri ve akademik kadromuzu derinden rahatsız etmektedir. Bilinmesi gereklidir ki şu anda Esentepe içinde kurulu bir düzen içinde olan fakültelerimizden ayrılmak istemiyoruz. Bu kurulu düzeni bozup yeniden bir düzen oluşturmak külliyen bir israftır. Milyonlarca liranın siyaseten harcanmasını doğru bulmuyoruz. Kaldı ki yeni bir üniversite kurulmakla kalınmıyor, fakültemiz yeri belli olmayan küçük bir kasaba havasındaki yerleşim birimlerine gönderilmeye çalışılıyor" dedi.

Öğrencilerin kasaba görünümlü ilçelerin kazançları için mağdur edildiğini söyleyen Çakmaklı, "Teknoloji Fakültesi'nin yeni bir yerde kurulması en az 50 bin metrekare inşaat alanı gerek demektir. Bu da günümüz şartlarında yaklaşık 100 milyon liralık kaynak anlamına gelmektedir. Yurt dışında veya yurt içinde hangi üniversite bölünüyor? ya da bölündükçe gelişme kaydeden, daha iyiye giden hiç bir üniversite yok. Yetkililerden bu sorunun cevabını bekliyoruz. Kampüs hayatını seviyoruz, teknolojinin ve bilimin ilerlemesi için tüm fakültelerin bir arada olması gerektiğini düşünüyoruz. Kendi başımıza tek bir binada gelişemeyeceğimizin kanaatindeyiz. Bizler ekonomik rant değil, ülkenin gelişimini sağlayacak mühendis öğrencileriz. Bizler öğrenciler olarak kesinlikle bu kararın değişmesini istiyoruz. Aynı şekilde milletimizin temsilcisi olan meclisimizin de mağdur etmeyeceğini düşünüyoruz. Üniversite ortamının kesinlikle iç içe olmasının kanaatindeyiz. Ufak bir ilçede bir başımıza bu eğitimi sürdüremeyeceğimizi bilmek bizi derinden üzmektedir. Buradan meclis ve Cumhurbaşkanına sesleniyoruz. Buradaki kurulu düzeni bozmak istemiyoruz. Üniversitemizi seviyor ve eğitim hayatımızı burada tamamlayıp buradan mezun olmak istiyoruz. Ayrıca buradan tüm yetkililere şunları iletmek istiyoruz. Siz kendi evlatlarınızı gelişmemiş küçük bir kasabaya göndermek ister miydiniz? Belediye başkanlarının tutumlarından son derece rahatsızız. Bizleri kasaba görünümlü ilçelerinin gelişmesine katkıda bulunmamız için bu konuda bizleri mağdur bırakıyorlar. Eğitimin, teknolojinin ve bilimin düşünülmediği geri planda tutulduğu sadece ilçelerin bundan sağlayacağı kazançları ve rant kapısı gördüklerini adımız gibi biliyoruz" diye konuştu.

9 - KAPALI PAZARIN ÇATISI AKTI, ESNAF SUYUN ALTINA GİRDİ

ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndü. Yağmur nedeniyle çatısı akan Fatih Mahallesi'ndeki kapalı semt pazarının esnafından biri iç çamaşırı kalana kadar soyunup, tepki gösterdi.

İlçede öğlen saatlerinde başlayan şiddetli yağmurdan sonra çatısı akan kapalı pazarda esnaftan bazılarının sattığı ürünler zarar gördü. Bunun üzerine tezgahının üzerine yağmur suyu akan Adnan Kılıç, soyunarak çatıdan akan suyun altına girip tepki gösterdi. Cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde esnaf, belediyenin çatıyı yaptırmasını istedi

10 - BU SU, 200 YILDIR DURMADAN AKIYOR

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde, 'Hoca Suyu' ve 'Göz Suyu' olarak bilinen çeşme, akan suyun şifalı olduğuna inananlar tarafından sıkça ziyaret ediliyor. Kaynağı belirsiz suyun 1800'lü yıllardan beri aralıksız aktığını belirten tarihçi Baki Sarısakal, "Gözünden rahatsız olan kişiler, buraya gelip, gözlerini yıkadıkları zaman iyi geldiğini söylüyor" dedi.

Yeraltından gelen suyun kaynağı kesin olarak bilinmezken, çeşmenin 1800'lü yıllardan beri sürekli aktığı belirtiliyor. Samsunlular, belediyenin 'Su içmek için uygun değildir' yazılı tabelasına rağmen sudan içtiklerini hatta yüzlerini yıkadıklarında göz hastalıklarının iyileştiğini söyledi. Yöre halkının 'Hoca Suyu' olarak bildiği su hakkında bilgi veren tarihçi, araştırmacı ve yazar Baki Sarısakal, "Çeşme, 'Hoca Suyu Çeşmesi' veya 'Göz Suyu Çeşmesi' olarak anılıyor. Bu, Osmanlı'nın 1800'lü yıllardan beri günümüze kadar gelen çeşmedir. Samsun'da bütün sular akmamasına rağmen burada suyun hiç kesilmediğini görüyoruz. Bu suyun kaynağı belirsizdir. 1870 yılındaki Trabzon vilayet salnamesine göre, Samsun'da 54 tane çeşme var. 54 çeşmeden bir tanesi de burası. Yine bir başka 21 Ocak 1863 tarihli belgede Kösefoğlu Ali Ağa'nın mütevellisi Hacı Zaife Hatun'un 'Hoca Suyu Çeşmesi'ni devam ettirmek için çeşmeye 1000 kuruş vakıf ayrılmış. Bunun o dönemki belgelerinde kaydı varö diye konuştu.

Suyun yaklaşık 200 yıldır durmadan aktığını kaydeden Baki Sarısakal, "Bu çeşme günümüze kadar gelmiş. Halk tarafından 'Göz Suyu Çeşmesi' olarak biliniyor. Gözünden rahatsız olan kişiler, buraya gelip, gözlerini yıkadıkları zaman iyi geldiğini söylüyorlar. Bu su, devamlı akıyor ve kaynağı belli değil. 1800'lü yıllardan beri devamlı akmaktadır. Aslında burası, mezarlığın alt geçidi oluyor. Eskiden buradaki mezarlıkların sınırları buraya kadar geliyordu. Günümüzde de bu çeşme varlığını sürdürmektedirö dedi.

