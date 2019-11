DHA YURT BÜLTENİ-3

30.11.2019 10:15 | Son Güncelleme: 30.11.2019 10:15

Adana'da patlatılan bomba, Suriye'den ateşlenmiş

Adana'da, eğlence mekanlarının yoğunlukta bulunduğu caddeye bırakılan plastik patlayıcının müzik kutusu içine gizlendiği ve telefon bağlantısıyla Suriye'den patlatıldığı ortaya çıktı. Patlama anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 20 Kasım saat 01.00 sıralarında Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde eğlence mekanlarının bulunduğu Şinasi Efendi Caddesi'nde meydana geldi. İş yerlerinin kapalı olduğu sırada park halindeki otomobillerin yanında el yapımı plastik patlayıcı patlatıldı. Korku ve paniğe neden olan patlamaya müzik kutusuna gizlenen ve bilye ile güçlendirilmiş plastik patlayıcının neden olduğu belirlendi. Patlayıcıyı bırakıp kaçan terör örgütü PKK/YPG üyesi Ali Abdullah El Halaf (31) ise kısa sürede yakalandı. Sorguya alınan Ali Abdullah El Halaf, ülkeye kaçak yollarla giriş yaptığını kendisine lojistik destek veren kişilerin olduğunu söyledi. Ayrıca terör eyleminin yapılmasını Suriye'de bulunan 'Abdulkadir' kod isimli teröristin verdiğini anlattı.

Dana önce Türkiye'ye hiç gelmediğini ileri süren Halaf, eline üzerinde 'Şinasi Efendi' caddesi yazan bir kağıt verildiğini, bölgeye gelip bombayı koyduktan sonra Suriye'de bulunan 'Abdulkadir' kod isimli kişiyi aradığını söyledi. Bombayı da Suriye'deki teröristin cep telefonuyla bombadaki telefonu arayarak ateşlediğini belirten Halaf, kendisine yardım eden kişilerin isimlerini verdi. Bunun üzerine polis, Şanlıurfa, Mardin, Mersin ve Adana'da 9 kişiyi daha yakaladı.

Sorguları tamamlanan zanlılardan Halaf'ın da aralarında bulunduğu 8'i tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Lastikçilerde 1 Aralık mesaisi Türkiye'de 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında zorunlu olan kış lastiği uygulaması için Kars'ta lastikçilerde uzun kuyruklar oluştu.

Araç lastiğini değiştirmek isteyen sürücü yoğunluğu üzerine kentteki iş yeri sahipleri personel sayısını artırdı. Yoğunluk karşısında gece de mesai yapan iş yerleri sıra bekleyen sürücülere ise çeşitli ikramlarda bulunuyor. Kentte lastik hizmeti veren Ögel Kardeşler Genel Müdürü Muammer Sancar, kış lastiği taktırmanın ticari araçlarda zorunlu olduğunu, kış lastiğinin aracın yol tutuş özelliğini en üst seviyeye getirerek can ve mal güvenliği sağladığını belirtti. Kış lastiğinin karda, buzda, ıslak zeminde ve gizli buzlanmaya karşı her türlü olumsuz koşulda kullanılacak cinsten bir lastik olduğunu da ifade eden Sancar, sadece karlı havalarda değil 7 derecenin altında kullanılmasının da gerekli olduğunu belirtti. Sancar şunları söyledi: "Kars'a mevsimin ilk karı yağdı. Kış memleketindeyiz. Böylelikle de araçlara kış lastiklerin takılma zamanı geldi. Vatandaşların can ve mal güvenliği için kışlık lastiklerini arabalarına taktırmaları lazım. 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği uygulaması başlıyor. 1 Aralık'a kadar bütün sürücülerin kışlık lastikleri taktırmaları lazım. Buradaki amaç vatandaşın hem mal hem de can güvenliğini sağlamaktır. Bu konuda sürücülerin duyarlı olmasını bekliyoruz. Kış lastiğindeki amacın kar yağdığı zaman değil ısı derecesi düştüğü zaman araçlarda kar lastiğinin takılı olması gerekiyor. Hava soğuduğu zaman yaz lastiği kauçuk özelliğinden dolayı yolda tutunmayı zorlaştırıp fren mesafesini uzatıyor. Şu anda ciddi manada bir yoğunluk var. Birkaç gündür gece saatlerine kadar çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini muhafaza etmek için elemanlarımız gece-gündüz demeden özveriyle çalışıyorlar."Arpaçay Melikköy'den gelen sürücü Zeki Ay, "Havalar soğudu, kar kış dönemine girdik. Biz de lastiklerimizi değiştirmeye geldik. 1 Aralık'tan önce lastiklerimizi takalım dedik çünkü bunun cezası var. Bölgemiz kış mevsimi ve her kış döneminde ister istemez zorluklar yaşıyoruz" dedi.

1 Aralık'ta başlayacak kış lastiği takma zorunluluğu 1 Nisan 2020'ye kadar devam edecek. Kurala uymayan araç sürücülerine ise 625 lira ceza kesilecek.

Gökyüzünde görülen parlak cisim, heyecanlandırdı Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Yücebelen köyündeki Minarlı Yaylası'nda, gökyüzündeki parlak cisim, vatandaşlar tarafından görüntülendi. Görüntülerde, parlak cisim, bir dakika boyunca gökyüzünde süzülüp, gözden kayboluyor.

Yücebelen köyündeki Minarlı Yaylası'ndan önceki gün gökyüzünde görülen parlak cisim hem merak uyandırdı hem de korkuya neden oldu. Köylüler hemen cep telefonlarıyla belirsiz cismi görüntüye aldı. Görüntülerde, parlak cisim, bir dakika boyunca yere doğru süzülüp, kayboluyor. Köylülerin "Uzaylılar mı geliyor?" şeklindeki sözlerinin yer aldığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Büyük ilgi gören parlak cismin ne olduğu jandarma tarafından araştırılıyor.

Yücebelen köyü sakinlerinden Şenol Selvi, "Gökyüzünde parlak bir cisim gördük. Kayda aldım sonra gözden kayboldu. Ne olduğunu bilmiyoruz. Çok heyecanlandık. Ben önce helikopter, uçak zannettim. Aklımızdan her şey geçti ama ne olduğunu bir türlü çözemedik" dedi.

Mahmut Selvi de "Görüntüyü izleyince merak edip, yaylaya geldim. Yerini görmek istedim. Biri füze mi attı ne oldu bilmiyoruz" diye konuştu.

Nihat Selvi ise "Işığın göktaşı olduğunu düşünüyorum. Yaylaya büyük bir ışık vurdu. Herhalde 'S-400 alındı, deneme yapıyorlar' dedim. Ne olduğunu çok merak ediyoruz" dedi.

Karadeniz'de yeni Uzungöl ve Ayder oluşturulacak

DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde yaz döneminde mevcut talebi karşılayamaz hale gelen dünyaca ünlü Trabzon'daki Uzungöl ile Rize'nin Ayder Yaylası turizm merkezlerine alternatif yeni yer arayışları başlatıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı her iki kentteki noktalarda doğa turizmi için yapı yoğunluğunun sınırlı tutulacağı yöre mimarisinde örnek işletme modellerinin yer alacağı konaklama ve yeme-içme tesislerinden oluşan örnek yayla modelleri oluşturacak.

Doğu Karadeniz'e son yıllarda başta Ortadoğu olmak üzere çeşitli ülkelerden yılda 4.5 milyon dolayında yerli ve yabancı turist geliyor. Bölge, özellikle yaz aylarında yoğunlaşan ilgiyi karşılayamaz hale geldi. Trabzon Havalimanı'nın yanı sıra Ordu-Giresun Havalimanı'nın hizmete girmesi, Rize-Artvin ve Gümüşhane-Bayburt Salyazı havalimanları inşaatlarının da tamamlanacak olması, Yeşil Yol'un da bitirilmesiyle bölgeye yerli ve yabancı turistlerin ilgisinin daha da artacağı öngörülüyor. Bölgede, mevcut talebi karşılayamaz hale gelen dünyaca ünlü Trabzon'daki Uzungöl ile Rize'nin Ayder Yaylası turizm merkezlerine alternatif yeni yer arayışları başlatıldı.

ÖRNEK YAYLA MODELLERİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı her iki kentte belirlediği noktalarda doğa turizmi için örnek yayla modelleri oluşturacak. 2 noktada oluşturulacak yeni turizm destinasyon alanlarında ahşap-taş karışımlı yöresel mimaride yatay yapılar inşa edilecek. Yapı yoğunluğunun sınırlı tutulacağı alanlarda örnek işletme modellerinde bungolav tipi konaklama ile yeme-içme tesisleri yapılacak. Projenin hayata geçirilmesi ile yaz turizminde Uzungöl ve Ayder Yaylası'nda yaşanan yoğunluk farklı bölgelere kaydırılmış olacak. Bakanlık, Karadeniz'deki tanıtım faaliyetlerini de artıracak. Türk ve Arap turist profilinin çeşitlendirilmesine yönelik özel çalışma yürütecek bakanlık, 2023'e kadar aşamalı bir şekilde turist profilini çeşitlendirecek. Orta ve Doğu Karadeniz illerinde yaklaşık 1 milyonu yabancı, 7 milyon aşan turist sayısı artırılarak, profili de çeşitlendirilmiş olacak.

RİZE'DEKİ YENİ DESTİNASYON: İKİZDERE VADİSİ

Trabzon'da yeni destinasyon alanı belirleme çalışmaları sürerken, bakanlığın üzerinde çalıştığı proje kapsamında, Rize'de doğal güzellikleri ile öne çıkan İkizdere Vadisi, doğa turizmi için örnek model noktalardan biri olacak. Yaz ve kış turizminde bölgenin yeni destinasyon alanı olmaya hazırlanan vadide yaylalar, dereler, ahşap evler, şelaleler, termal su kaynakları ile buzul göller ve endemik bitki, flora ve fauna türleri ilgi çekiyor. Bakir doğal yapısına sahip vadi, Yeşil Yol ile üst koddan Karadeniz'e bağlanacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçen ay Rize'de İkizdere Vadisi'ni inceleyerek yetkililerden bilgi almıştı.

BELEDİYE BAŞKANI: VADİ EL DEĞMEMİŞ, BAKİR COĞRAFYA

İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz, İkizdere Vadisi'nin el değmemiş, bakir bir coğrafya olduğunu belirterek "Vahşi doğası, yaylaları, vadileri, şelaleleri ve termal yatakları ile gerçekten bölgemizin incisidir. Bölgemiz Karadeniz'in yeni turizm destinasyonu olma noktasında ciddi ibareleri var. Rize'nin diğer bölgelerinde ciddi bir doluluk ve yığılma var. Bölgemizin bakir kalması bizim bir avantajımız. Bölgemizde her türlü doğa turizmi yapılabiliyor. Aynı zamanda ciddi jeotermal kaynaklarımız da var. Bu nedenle sağlık turizminde de öne çıkabiliriz" diye konuştu.

Turizmci Amaç Ekşi de İkizdere Vadisinin içinde barındırdığı turizm argümanlarıyla gelecekte turizminde önemli yer tutacağını belirterek, "İkizdere gelen turistlere farklı güzellikler sunmaktadır. Bakir yapısını görenler, yoğun olan turizm noktalarından bu tarafa yönelmeye başaldı. İnsanlar daha çok doğa ile baş başa kalıyorlar. Vadi Ortadoğu bölgesinden de ilgi görüyor. Bölgemizde 4 mevsimi aynı anda yaşayabiliyoruz" dedi.

'Tebessüm kana en hızlı ulaşan ilaçtır' yazılı hediyelerle hasta çocukları ziyaret etti

Karabük'te, Ezgi Uğur(24), mide kanseri olan babasının hastalığı yenmesi için mücadele ederken gördüğü en önemli şeyin moral vermek olduğuna inandı. Ezgi Uğur, 2 arkadaşıyla birlikte hasta çocukları ziyaret edip, 'Tebessüm kana en hızlı ulaşan ilaçtır' yazılı notlar yapıştırdığı oyuncak, yapboz ve boyama kitabı hediye ederek moral verdi.

Karabük'te yaşayan Ezgi Uğur, Erciyes Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden geçen yıl mezun olduktan sonra babasının mide kanseri olduğunu öğrendi. Ezgi Uğur, annesiyle birlikte babasının kanserle mücadelesine destek olmaya başladı. Zaman içerisinde hastalığı yenmekte en önemli etkenin moral olduğuna inanan Ezgi Uğur, palyaço kıyafeti giyen Karabük Üniversitesi öğrencileri Rümeysa Kayalı ve Aybüke Mısırlı ile birlikte Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören çocukları ziyaret etti. Ezgi Uğur ve arkadaşları, 'Tebessüm kana en hızlı ulaşan ilaçtır' yazılı notların bulunduğu oyuncakları, yapboz ve boyama kitaplarını çocuklara hediye ederek moral verdi. Palyaço Rümeysa, çocukların yüzlerini boyayarak neşelenmelerini sağladı. Ezgi Uğur çocukların ardından hastanenin genel cerrahi servisinde tedavisi süren babasını ziyaret etti.

Ezgi Uğur moralin çok önemli olduğunu belirterek, "Bu hastalıkla 1 senedir babamla beraber mücadele içerisindeyiz. Gördüm ki bu hastalıkta en önemli şey, insanı en çabuk iyileştiren şey moral. O yüzden aklımda bu fikir belirdiğinde Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ki onkoloji bölümünü ziyaret etmekti. Hastane yönetimi, hastaların enfeksiyon riskinden dolayı bunu uygun görmedi. Bende çocukları güldürmek istedim. Onlara ufak hediyelerle ziyarette bulundum. İnşallah onları mutlu etmişimdir. En azından öyle hissediyorum. Babam için bol bol dua istedim onlardan. İnşallah onların dualarıyla birlikte babam iyileşecek." dedi.

Çocuklarla vakit geçirmenin tarif edilemeyecek bir duygu olduğunu ifade ederken gözyaşlarına hakim olamayan Ezgi Uğur, "İyiliğin bulaşıcı olduğunu düşünüyorum. Umarım benim aracılığımla bu çocuklara da bulaşmıştır. İnşallah onların dualarıyla babamın iyileşeceğine inanıyorum." diye konuştu.

PSİKOLOJİK DESTEK ÇOK ÖNEMLİÇocuk Sağlığı ve Neonatoloji Uzmanı Sadrettin Ekmen ise şöyle konuştu: "Ezgi, çocuklarımızı sevindirdi, onlara hediyeler dağıttı. Bu ziyaretinden dolayı ona çok teşekkür ediyoruz. Babasına da çok acil şifalar diliyoruz. İnşallah en kısa zamanda sağlığına kavuşur. Özellikle çocuk hastalar ve yaşlı hastalar için psikolojik destek çok önemli. Burada bağışıklık sisteminin gerek enfeksiyonla gerek kanser gibi hastalıklarla savaşmasında gerçekten psikolojik destek çok önemli. İnşallah Ezgi hanımın babası da bu psikolojik destekle bu hastalığın üstesinden çıkar."

Bursaspor taraftarlarını taşıyan minibüs TIR'a yaptı: 17 yaralı Bursaspor taraftarlarını taşıyan minibüs, Eskişehir'de TIR'a çarptı. Kazada 17 taraftar yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Bursaspor'un bu akşam Adanaspor ile oynayacağı maç için yola çıkan Bursaspor taraftarlarını taşıyan Gürkan Şimşek idaresindeki 16 CDJ 75 plakalı minibüs, Eskişehir-Ankara Karayolu'nun 10'uncu kilometresinde Fazıl Özkaya'nın kullandığı 10 ACS 45 plakal TIR'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 17 taraftar ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bakan Varank: Ergene, ülkemizin en büyük çevre projelerinden biri

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında yapılan çalışmaları ve Ergene Nehri'nin temizliğinde kullanılan yerli tünel açma makinesinin ülkeye döviz kazandırma cari açığın azaltılmasına katkı sunacağını söyledi. Varank, " Ergene projesi ülkemizin en büyük çevre projelerinden bir tanesi. Ergene Nehri'ndeki kirliliği azaltmak için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile beraber, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı beraber Türkiye'nin en büyük çevre projesini Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yürütüyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde inşaatı devam eden ve E-Berk Tünel Teknolojileri AŞ'nin geliştirdiği yerli tünel açma makinası Lale'nin kullanıldığı tünelde incelemeler yaptı. Bakan Varank, yerli tünel açma makinesi, Türkiye'nin en büyük çevre projesinde tünel kazmak için kullanıldığını belirterek, "Hem ülkemize döviz kazandırıcı bir hizmet hem de cari açığın azaltılmasına katkı sunacak. Firmamız bunun ihracatını da gerçekleştirebiliyor. 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizin ana unsuru yüksek katma değerli ürünlerle kalkınan bir Türkiye'yi yakalamak, bu manada önemli bir proje. Ergene projesi ülkemizin en büyük çevre projelerinden bir tanesi. Ergene Nehri'ndeki kirliliği azaltmak için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile beraber, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı beraber Türkiye'nin en büyük çevre projesini Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yürütüyoruz. O proje kapsamında derin deşarj atık suların arıtılmış atık suların derin deşarjı için kullanılan tünellerden birisini ziyaret ettik. Yerli tünel açma makinesi Türkiye'nin en büyük çevre projesinde tünel kazmak için kullanılıyor. Hep beraber tünelin içine girdik. Biraz sıcak ve rahatsızlık verici bir havası olsa da 120 metre kadar ilerledik. Orada çalışan işçi kardeşlerimizin Allah yardımcısı olsun. Gerçekten çok mutlu olduk. Hem oradaki emekçilerle selamlaşma fırsatı bulduk hem de yerli ve milli olarak bir kaç ülkenin üretebildiği teknolojinin burada kullanılması hepimizi mutlu etti, gurur duyduk. İnşallah Ergene Projesi'ni de 2020'nin sonuna kadar önemli ölçüde tamamlayarak nehrimizdeki su kalitesini yükseltmek istiyoruz. İnşallah bu projeyi de bir hal yoluna koyup tamamlamış olacağız, zaten son aşamalara geldi" dedi.

'12 ISLAH OSB ÇATISI ALTINDA TOPLADIK' Bakan Varank, Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında yapılan çalışmaları değerlendirerek, yerel yönetimlerin gerekli hassasiyeti göstermemesi sebebiyle 1970'li yıllardan itibaren bölgedeki sanayi tesislerinin atıklarını Ergene Havzası ve Ergene Nehri'ne bıraktığını bölgedeki sanayi kuruluşlarını 12 Islah OSB çatısı altında topladıklarını söyledi. Varank, "Buradaki sanayi kuruluşlarımızın atık sularını arıttıktan sonra derin deşarj tünelleriyle Marmara Denizi'nin 4-5 kilometre dibine pompalamış olacağız. Bunlar arıtıldıkları için çevreye zararlı bir hale gelmeyecek. İnsan kullanımına uygun değil ama çevreye zararsız bir halde. Böylece, buradaki sanayi kuruluşlarımızın atık sularını bertaraf etmiş olacağız" dedi.

'MARMARA TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ'Türkiye'nin ihracatının yüzde 65'inin Marmara Bölgesi'nden yapıldığını ifade eden Varank, "Marmara Bölgesi'nde sadece OSB'lerde 800 bin vatandaşımız istihdam ediliyor. Türkiye'nin gücüne güç katan bir bölgemizden bahsediyoruz. Buradaki sanayimiz bizim göz bebeğimiz. Sürdürülebilir kalkınmanın devam etmesi için sadece yatırım değil çevreye hassasiyet göstermemiz lazım. Bu proje de sürdürülebilir kalkınmayı çevre açısından destekleyen bir proje" diye konuştu.

Yılbaşı öncesi Kandıra hindisine yoğun ilgi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yetiştirilen hindilere, yılbaşının yaklaşmasıyla talep arttı. Yılbaşı sofralarının vazgeçilmez menüleri arasında bulunan hindilere en büyük talebin otel ve restoranlardan geldiğini belirten üreticiler, hindi satışlarından memnun olduklarını belirtti.

Kandıra'da çiftlik ve köylerdeki kümeslerde yetiştirilen ve asıl adı 'Amerikan Bronzu' olan siyah hindiler, yılbaşına kısa bir süre kala otel, restoran ve marketler tarafından yoğun ilgi görmeye başladı. Nisan ayının başlarında yetiştirilmeye başlanan ve yılbaşına kadar kesilmeye hazır hale getirilen hindiler, 125 lira ile 250 lira arasında alıcı buluyor. En fazla talebin restoranlar ve otellerden geldiğini belirten hindi üreticisi Cavit Turan, yılbaşına kadar Kandıra'da satışa sunulan tüm hindilerin tükeneceğini tahmin ettiklerini söyledi.

"KÜÇÜK BİR ÇOCUĞA BAKAR GİBİ BAKMAK GEREKİYOR"Hindi üretiminin oldukça zahmetli bir iş olduğunu ifade eden Cavit Turan, "Küçükken çok ilgi istiyor hindiler. Küçük bir çocuğa bakar gibi bakmak gerekiyor. Isısı çok önemli, yemekleri çok önemli. İlk 1 buçuk ay çok hassas oldukları için kümeslerde bakıyoruz daha sonra arpa yerlerine salıyoruz. Yaklaşık olarak 7 buçuk ay sonra kesilmeye hazır hale gelebiliyor, daha öncesinden de kesebilirsiniz ama 5 aylık bir hindi ile 7 buçuk aylık bir hindi arasında çok fazla lezzet farkı vardır. Erken kesilmiş hindiler lezzetsiz olur." dedi.

"SATIŞLARDAN MEMNUNUZ"Siparişlerin büyük çoğunluğunun İstanbul'daki oteller ve restoranlar olduğunu söyleyen Cavit Turan, "Bizim yaklaşık olarak 2 bin civarında hindimiz vardı şu anda talep arttı ve satışlarımız hızlandı. Yaklaşık olarak 700 tane daha hindimiz var, yılbaşı yaklaşınca onlar da tükenecek. Sürekli bir yerlerde talep geliyor. Bizi telefonla arayarak 'Bana hindi ayır' diyenler oluyor. En çok İstanbul bölgesinden siparişler geliyor, oteller ve restoranlar yılbaşı için çok ilgi gösteriyor. Toptancılar buraya gelip, 'Ben Antalya'ya götüreceğim, İzmir'e götüreceğim' diyerek bizden sipariş alıyor. Şu anda satışlardan memnunuz." diye konuştu.

KİLOSU 30 LİRADAN SATILIYORBütün hindinin 125 lira ile 200 lira arasında alıcı bulduğunu belirten Cavit Turan, şöyle konuştu: "Kiloları, dişiler 4 ile 6 kilo arasında değişiyor, erkek hindiler ise 6 buçuk ile 10 kilo arasında değişiyor. Bu hindiler tamamen organik tamamen doğal ortamda büyüyorlar. Kendi çocuklarımızla, çobanlarımızla devamlı dışarıda bakıyoruz. Fiyatları ise, kilosunu ortalama 30 liradan satıyoruz. 125 lira ile 250 lira arasında değişiyor bir hindi. Şu anda elimizde yaklaşık olarak 700 tane hindi var. Yılbaşına kadar tamamen tükenmesini bekliyoruz."

