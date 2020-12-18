DHA YURT BÜLTENİ - 23

YAVRU KÖPEĞİ EZEN TAKSİ ŞOFÖRÜ; 'ONU SAHİPLENMEYİ DÜŞÜNÜYORUM'

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, bir taksinin yerde yatan yavru köpeği, fark etmeyip ezdiği o anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Kalçası kırılan yavru köpeğin Çiğli Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavisine başlandı. Köpeği ezen taksinin şoförü İbrahim Yılmaz, 2 gündür uyku uyuyamadığını belirtip, "O köpeği sahiplenmeyi düşünüyorum" dedi. Yılmaz, kazanın ardından kaçmadığını aracını durdurduğu yerin güvenlik kamerasının görüş açısı dışında kaldığını için öyle anlaşıldığını da söyledi.

Menemen'de taksicilik yapan İbrahim Yılmaz, geçen 16 Aralık'ta bir müşterisini Çiğli'ye bırakıp, dönüşe geçti. Yılmaz, Balatçık Mahallesi'ne geldiğinde yolda yatan, bir yavru sokak köpeğini fark etmeyip, ezdi. Olay anı yakındaki bir binanın güvenlik kameraları tarafından da görüntülendi. Görüntülerde, taksinin ezdiği yavru köpek yerde acı içinde kıvranırken çevredeki diğer köpeklerin havlayarak, panikle koşuşturmaları yer aldı. Kazanın ardından yavru köpek Çiğli Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü görevlileri tarafından teslim alındı. Kalçasında kırık bulunduğu belirlenen köpek, tedaviye alındı. Yavru köpeğin iç kanama riski bulunduğu için şimdilik gözetim altında tutulduğu bildirildi.

'KUCAKLAMAK İSTEDİM AMA ISIRMASINDAN KORKTUM'

Taksi şoförü İbrahim Yılmaz, yavru köpeği ezdiği için 2 gündür uyuyamadığını belirtip, "Taksimle sağa dönüş için manevra yaptığımda yolda 5, 6 kadar köpek olduğunu gördüm. Son derece yavaş bir şekilde geçtim. Büyük köpekler sola doğru çekildi, fakat biri taksimin kör noktasında sağda yatıyormuş. Onu fark edemedim. Taksinin tümsekten geçer gibi titremesi sonrasında durumu fark ettim. Daha sonra hayvan can havliyle acı içinde bağırmaya başladı. İleride bir yerde durdum. Aracımı durdurduğum yer, güvenlik kamerasının kapsamı dışında kaldığı için kaçmışım gibi görüyorum. Ancak, durum öyle değil. Hatta ileriye kadar köpeklerden biri beni takip etti. Bu köpek sakinleşip geri döndükten sonra ben de aracımdan indim. Üzerinden geçtiğim köpeği almak istedim. Ancak hayvan yandaki bir binanın içine kaçtı. Peşinden gidip, kucağıma almak istedim ancak acısı nedeniyle ısırmasından korktum. Eksikliğim, belediyenin hayvanlarla ilgili ambulans hizmeti olduğunu bilmemem oldu. Bu nedenle özür diliyorum. Çok üzüldüm. 2 gündür uyku uyuyamadım. Köpeği veterinerde ziyaret ettim. Çiğli Belediyesi Veterinerleri tarafından tedavisi devam ediyor. İç kanama riski olduğu için gözetim altında. O köpeği sahiplenmeyi düşünüyorum" dedi.

Hayvan severlere gösterdikleri tepki nedeniyle teşekkür eden Yılmaz, "Böyle bilinçli bir toplum olması güzel bir durum. Trafikteki diğer araç sürücülerinden farkındalık için böyle durumlarda, 'Belediyenin hayvan ambulansı olduğunu unutamamalarını istiyorum" diye konuştu.

'EZEN KİŞİ, DAHA SONRA GELİP ÖZÜR DİLEDİ'Sokakta köpeğe bakan vatandaşlardan Erol Yılmaz Yılmaz ise, "Taksinin herhalde göremeyeceği bir noktaya geldiğini düşünüyorum. 'Kimse böyle bir şeyi bilerek yapmaz' diye düşünüyorum. Olaydan sonra köpek acı içinde bağırıyordu. Çok canı acıdığı belli oluyor. Ezilen köpek daha yavru olduğu için bazen evimize alıyoruz. Ancak o gün maalesef dışarıdaydı. Ezen kişi daha sonra da bize ulaşıp geldi ve özür diledi. Eğer trafikte böyle bir olayla karşılaşılırsa, lütfen hemen veterineri arasınlar" dedi.

Mahalledeki bir restoranda çalışan Özgür Kaya ise, olay sonrasında bölgedeki köpeklerin normalden daha fazla saldırgan ve tedirgin olduklarını dile getirerek, 'Hepimiz yaşanan bu olay nedeniyle çok üzüldük" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı