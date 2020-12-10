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DHA YURT BÜLTENİ - 23

10.12.2020 21:17 | Son Güncelleme: 10.12.2020 21:21
DHA YURT BÜLTENİ - 23

Antalya'ya şehit ateşi düştü SURİYE'nin Resulayn kentinde, PKK/YPG'li teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt'un acı haberi Antalya'daki ailesine ulaştı.

Antalya'ya şehit ateşi düştü

 SURİYE'nin Resulayn kentinde, PKK/YPG'li teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt'un acı haberi Antalya'daki ailesine ulaştı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Resulayn kentinde, bugün saat 15.25'te, PKK/YPG'li teröristlerce Suriye Milli Ordusu üyelerinin kontrol noktasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda şehit olan Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt'un acı haberi, 

Antalya'da oturan ailesine verildi. Evin önüne belediye ekipleri tarafından taziye çadırı kurulurken, şehidin ailesinin evine Türk bayrağı asıldı. Bekar olan Şehit Yüzbaşı'nın 2 kardeşi olduğu, erkek kardeşinin de kendisi gibi yüzbaşı, kız kardeşinin ise öğrenci olduğu kaydedildi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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