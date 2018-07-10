Dha Yurt Bülteni-20

DİCLE NEHRİ'NDE MAHSUR KALAN 12 KİŞİ ASKERİ HELİKOPTERLE KURTARILDI

DİYARBAKIR'ın Eğil ilçesindeki Dicle Nehri'ne giren çoğu çocuk 12 kişi, nehrin debisinin yükselmesiyle adacıkta mahsur kalınca, ihbar üzerine sbölgeye giden askeri helikopterle kurtarıldılar.

Eğil ilçesinde aralarında çocuklarında bulunduğu 12 kişi, Dicle Nehri'nde yüzmeye gitti. Ancak baraj kapaklarının açılması nedeniyle suyun debisinin yükselmesi sonucu 12 kişi, nehrin ortasında bulunan adacıkta mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların kurtarma çalışmaları sonuç verilmeyince, jandarmaya haber verildi. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, nehirde mahsur kalan 12 kişiyi kurtarmak için operasyon başlattı. Diyarbakır'dan havalanan askeri helikopter, Eğil ilçesine hareket ederek, bölgeye geldi. Helikopter pilotu, 12 kişinin nehrin içinde kaldığını görünce, helikopteri nehre indirdi ve mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı.

'JANDARMA VARSA GÜVEN VAR'

Yapılan başarılı bu operasyonu, Jandarma Genel Komutanlığ sosyal medya hesasından 'Jandarma varsa güven var' başlığıyla yer vererek, şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün, Diyarbakır Eğil'de, Dicle Nehri'nin debisinin yükselmesi sebebiyle mahsur kalan çoğu çocuk 12 vatandaşımız İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Hava Grup Komutanhlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucu kısa sürede sağ olarak kurtarıldı."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kurtarma operasyonu detayları

Haber-Kamera: DİYARBAKIR,

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YAZICIOĞLU AİLESİNİN AVUKATI YAVUZ: YANLIŞ HESAP BAĞDAT'TAN DEĞİL, BASRA'DAN DÖNDÜ

YARGITAY Ceza Genel Kurulu'nca Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümüyle ilgili yüksek dereceli memurlar hakkında verilen takipsizlik kararının kaldırmasını değerlendiren Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz, kararın çok önemli olduğunu söyledi. Yavuz, hukuk ve hak arama adına 9,5 yıldır mücadele verdiklerini belirterek, "Yani yanlış hesap Bağdat'tan değil, Basra'dan dönmüş oldu. Bağdat'ı geçmiş olsa bile yanlış hesaptan dönmüş olması çok önemli bir gelişme" dedi.

Kahramanmaraş'taki avukatlık bürosunda basın toplantısı düzenleyen Avukat Kemal Yavuz, Yargıtay 6'ıncı Ceza Dairesi'nin bazı şüpheliler hakkında vermiş olduğu takipsizlik kararına itiraz ettiğini ve itirazın kabul edilerek dosyanın Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gönderildiğini hatırlattı. Yapılan inceleme sonunda bugün açıklanan kararının son derece sevindirici olduğunu belirten Yavuz, şunları söyledi:

"Hukuk ve hak arama adına 9,5 yıldır devam ettiğimiz bu yolda çok önemli bir eşik olarak görüyoruz. Çünkü yüksek dereceli memurlarla ilgili bir soruşturma vardı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'na suikast olayıyla ilgili. Burada soruşturulan yüksek dereceli memurlarla ilgili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı daha önce takipsizlik kararı vermişti. Bu takipsizlik kararının kaldırılması için Yargıtay 6'ncı Ceza Dairesi'ne itirazımız söz konusu olmuştu ancak itirazımız kesin olarak reddedildi. Dolayısıyla biz de başkaca bir yolu kalmadığı için olağanüstü kanun yoluna gittik. Kanun yolunda Adalet Bakanlığı daha önceden bu kararın kaldırılması konusundaki talebiimizi kabul etmiş ve dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gitmişti. Ceza Genel Kurulu da her şüpheli yönünden ayrı ayrı yaptığı detaylı incelemeler neticesinde böyle bir karar vermiş durumda. Bu karar son derece sevindirici. Şimdi tekrar dosya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gidecek ve şüpheliler hakkında bir soruşturma başlatılacak. Yani yanlış hesap Bağdat'tan değil, Basra'dan dönmüş oldu. Bağdat'ı geçmiş olsa bile yanlış hesaptan dönmüş olması çok önemli bir gelişme. Bunun için bu ülkede adalet varmış dedirten bir karar oldu. 9,5 yıl sonra bile olsa çok önemli bir gelişme olarak addediyor ve sevindirici buluyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Avukat Kemal Yavuz

Kemal yavuz'un açıklama yapması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ

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TIR'A ÇARPAN OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 2 ÖLÜ, 2 YARALI

ESKİŞEHİR'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, karşı yönden gelen hafriyat yüklü TIR'a çarpıp, şarampole devrildi. Kazada 1'i çocuk 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında, Sarıcakaya yolu Muttalip Emirler Mahallesi'nde meydana geldi. Kent merkezi yönüne giden Murat Gündüz (38) yönetimindeki 26 KK 828 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkıp, karşı yönden gelen Orhan Arabacı'nın kullandığı 26 GL 107 plakalı hafriyat yüklü TIR'a çarptı. Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Murat Gündüz ile araçtaki Mehmet Emin Yıldırım (16) yaşamını yitirdi. Kazada otomobildeki Nejla (28) ile Gülşen Gündüz (36) ise yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Eskişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Murat Gündüz ile Mehmet Emin Yıldırım'ın araçta sıkışan cansız bedenleri ise itfaiye ekiplerince çıkarılıp, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. TIR sürücüsü Orhan Arabacı, gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Deviyen otomobilin,

-TIR'ın görüntüsü,

-Olay yerindeki polislerin,

-Kazada ölen Murat Gündüz&ün,

-Kazada ölen Mehmet Emin Yıldırım'ın sağlık fotoğrafları

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR/DHA

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ALİ İSMAİL KORKMAZ, ESKİŞEHİR'DE HEYKELİNİN ÖNÜNDE ANILDI

ESKİŞEHİR'de 2 Haziran 2013 tarihinde Gezi Parkı protestoları sırasında saldırıya uğrayıp, 38 gün komada kaldıktan sonra 19 yaşındayken hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz ölümünün 5'inci yılında Eskişehir'deki heykelinin önünde karanfillerle anıldı.

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın ölüm yıldönümü nedeniyle CHP Odunpazarı Gençlik Kolları tarafından İsmet İnönü Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezi yanında bulunan Ali İsmail Korkmaz'ın heykeli önünde anma etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Odunpazarı Belediye Başkanı CHP'li Kazım Kurt, CHP İl Başkanı Rabia Akman ile çok sayıda kişi katıldı.

'YAŞASAYDI İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ OLACAKTI'

CHP Odunpazarı Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Demir yaptığı konuşmada, "5 yıl evvel bugün hayata gözlerini yumdu Ali İsmail Korkmaz. Daha 19 yaşındaydı. Düşlerinde özgür bir dünya vardı. Yaşasaydı İngilizce öğretmeni olacaktı Ali İsmail Korkmaz. Memleketin herhangi bir köşesinde sevgiyi ve umudu büyütecekti. İzin vermediler. Katlettiler Ali İsmail'i. Ömrünün baharında ömrünü aldılar. Ali İsmail'in anısını her daim zihnimizde yaşatacağız" dedi.

Yapılan konuşmalardan sonra bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ardından Ali İsmail Korkmaz'ın heykelinin önüne kırmızı karanfiller bırakıldı. Çeşitli sloganlara atan kalabalık daha sonra dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-CHP Odunpazarı Gençlik Koları Başkanı Oğuzhan Demir'in konuşması,

-Kalabalığın 1 dakikalık saygı duruşunda bulunması,

-Ali İsmail Korkmaz heykeline karanfillerin bırakılmasından,

-Ali İsmail Korkmaz'ın sağlık fotoğrafları

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR/ DHA

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