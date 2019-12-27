DHA YURT BÜLTENİ- 2

27.12.2019 10:12 | Son Güncelleme: 27.12.2019 10:12

Karadeniz'de alevler söndü, zarar ortaya çıktı

Karadeniz Bölgesi'nde 3 günde 85 noktada çıkan ve 21 evin yandığı, yaklaşık 280 hektar orman ve tarım arazisinin zarar gördüğü yangınlar kontrol altına alındı. Alevlerin söndürülmesinin ardından ormanlık alanlarda oluşan zarar ortaya çıktı. Orman örtüsünün yandığı alanlarda ağaç gövdeleri de büyük oranda alevlerden etkilendi. Uzmanlar, zarar gören orman yapısının iyileştirilmesi için çalışma yürütecek.

Karadeniz Bölgesi'nde pazartesi günü Trabzon, Rize, Artvin, Giresun, Ordu, Samsun ve Gümüşhane illerinde orman ve örtü yangınları çıktı. Şiddetli lodosun etkisiyle yayılan alevler, ormanlık alanlar ve yerleşim yerlerine sıçradı. Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı 23 ilden bölgeye gelen takviye yangın söndürme ekipleri, belediye itfaiye ekipleri ile alevlere müdahale etti. Karadeniz'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı ve hızı saatte 170 kilometreye ulaşan lodosun etkisiyle alevlere güçlükle müdahale edilebildi. 65 saatte kontrol altına alınan yangınlarda 21 ev yandı, 280 hektar ormanlık alan ile 10 hektarlık tarım alanı zarar gördü. Yangınların vatandaşların bahçelerinde yaktıkları anız ateşlerinin rüzgarın etkisiyle ormanlık alanlara sıçraması sonucu çıktığı belirlendi, 7 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

AĞAÇ GÖVDELERİ DE YANDI

Karadeniz Bölgesi'nde orman ve örtü yangınların söndürülmesinin ardından oluşan zarar ortaya çıktı. Orman örtüsünün yandığı alanlarda ağaç gövdeleri de büyük oranda alevlerden etkilendi. Bölgede en büyük çaplı yangının yaşandığı Trabzon'un Dernekpazarı ve Köprübaşı ilçelerinde ormanlık alanların örtüsü küle dönerken, alevlerin sıçradığı çok sayıda ağaç gövdesi de yandı. Bölgede yeşil örtü siyahla kaplandı. Orman Genel Müdürlüğü'nce yanan alanlarda inceleme yapılarak zarar gören orman yapısının iyileştirilmesi için çalışma yürütüleceği öğrenildi. Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri daha önce de bölgede yanan hasarlı alanlarda rehabilitasyon ve fidan dikimi çalışması yürütmüştü. Yanan ve zarar gören ağaçların yerine mevcut ağaçlardan alınan kozalaklardan üretilen fidanlar dikilmişti. Çalışma ile yüzde 100 başarı elde edilmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------Drone ile ormanlık aşlan detayları-Ormanlardan detay-Yanan örtü ve ağaçlardan detaylar-Muhabir anonsu (Arzu ERBAŞ)-Detaylar

Haber: Muhammet KAÇAR-Arzu ERBAŞ - Kamera: Selçuk BAŞAR-Tolğa SAĞLAM TRABZON-DHA======================

Libya'da alıkonulan Türk gemiciler yaşadıklarını anlattı

LİBYA'da Derna açıklarında Hafter'e bağlı askerler tarafından durdurulan gemide baş makinist olarak görev yapan Muhsin Erduran 40), kendisiyle birlikte 2 Türk'ün neler yaşadığını DHA'ya anlattı.

Cumartesi günü 3 Gürcü, 2 Ukraynalı ve 3 Türk mürettebat olmak üzere 8 personelin görev yaptığı kargo gemisi Mısır'a gittiği sırada Derna açıklarında Hafter'e bağlı güçler tarafından durduruldu. Gemiye çıkan silahlı askerler, 3 Gürcü ve 2 Ukraynalı gemicinin kimliklerini kontrol etmezken, 3 Türk olan baş makinist Muhsin Erduran, ikinci makinist Bayram Yaşar Bilgili ve aşçı Bahri Kılıç'ın kimliklerini kontrol ederek, 12 saat gözaltında tuttu. 3 Türk daha sonra gemiye bırakılırken, Türkiye'ye gelen gemide bulunan Muhsin Erduran yaşadıklarını Demirören Haber Ajansı'na anlattı.

Baş makinist Muhsin Erduran yaptığı açıklamada, "Biz 21 Aralık tarihinde Malta limanından Mısır limanına seyir halinde iken, saat 15.00 sıralarında devlete karşı olan Hafter güçleri tarafından rehin alınan 3 Türk'üz. Biz sahile 12 mil uzaklıktaydık. Hafter güçlerinin askerleri bize durmamızı söyledi. Bizde durduk. Daha sonra 10-15 kişilik silahlı grup gemiye çıktı. Gemide bulunan diğer personellere hiçbir şey yapmadılar, söylemediler. Bizim Gürcü, Ukraynalı personel de var. Onlara kesinlikle ne bir soru sordular ne de başka bir şey yaptılar. Gemiye çıkar çıkmaz bizi aradılar. Sanki bizim için özel gelmişler gibiydiler. Bizi ayırdılar, Türk personel bu tarafa geçsin dediler. Bizi Sahil Güvenlik botuna aldılar. 'Sahil Güvenlik botunda kontrolünüzü yapacağız sonra bırakacağız' dedilerö dedi.

Yaklaşık 12 saat gözaltında tutulduklarını belirten Muhsin Erduran, şöyle konuştu: "Sonuçta korktuk. Hepsinin ellerinde silah vardı ne dedilerse yaptık. Fakat bizi bırakmadılar. Beklettiler merkezlerinde ve yaklaşık 11-12 saat kadar tuttular. Bizi bir odaya attılar. Zaman zaman bize yemek verdiler. Orada sorguladılar bizi. 'Buraya neden geldiniz, neden bu sahaya girdiniz?' dediler. Biz dedik normal seyrimizi yapıyoruz. Yasak olan hiçbir yere girmedik. Haritada böyle bir yasak bölge olduğu belli değil. Burası bizim sorumluluk alanımız. Buraya giremezsiniz. Girerseniz ceza keseriz' gibi şeyler söylediler. Biz de tamam dedik, gereği neyse yapalım. Sonra bizi gemiye bıraktılar ama, 3 gün gemi ile birlikte rehin kaldık. Ankara'dan yetkililer aradı. Teşekkür ederiz onlara. Denizcilik Bakanlığından ulaştılar. Bize söylemiş oldukları şey şuydu; 'Devletin bütün birimleri, güçleri sizin arkanızda.' Bu gerçekten onur ve gurur verici bir durum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (Amatör kamera çekimidir)-----------------Hafter askerlerinin görüntüsü-Askerlerin gemideki kontrolü-Gemici Muhsin Erduran'ın açıklamaları

Haber-Kamera: BARTIN,

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Burdur'da buzlanma nedeniyle trafik aksadı

BURDUR- Antalya karayolunda buzlanma nedeniyle meydana gelen maddi hasarlı kazalardan dolayı trafik kontrollü şekilde sağlanıyor.Burdur'da Kurna rampaları mevkiinde buzlanma nedeniyle maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Kazalar nedeniyle Burdur- Antalya karayolu trafiğe kapandı. Antalya'dan Burdur istikametinde yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Buzlanma nedeniyle farklı noktalarda da küçük çaplı maddi hasarlı kazalar yaşandı. Karayolları ve trafik ekiplerinin çalışması sonucu yol kontrollü olarak trafiğe açıldı. Araçların geçişine kontrollü şekilde izin verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------Yolda bekleyen araçlarKazaya karışan otomobilDetay

Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

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Uludağ yılbaşına hazır, oteller dolu

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, yılbaşına sayılı günler kala hazırlıklar tamamlandı. Kar yağışı, işletmecilerin ve tatilcilerin yüzünü güldürürken, otellerin yüzde 90'ı erken rezervasyonla doldu. İşletmeciler, yılbaşına gecesi yüzde 100 doluluk orana ulaşacaklarını söyledi.

Kar yağmamasıyla birlikte sezonun geç açıldığı Uludağ'da, 3 gündür etkili olan kar yağışı, tatilcilerin ve günübirlikçilerin yüzünü güldürdü. Kar kalınlığının 50 santimetre olarak ölçüldüğü ve yılbaşına karlı girecek Uludağ'da, yılbaşı hazırlıkarı ise tamamlamdı. Yılbaşına az bir süre kara rezervasyonların hızlandığını belirten otel işletmecileri, odaların yüzde 90'ının dolduğunu, yılbaşına yüzde 100 doluluk ile gireceklerini söyledi. Uludağ Karinna Otel Ön Büro Müdürü Harbi Türk, Uludağ'da, yılbaşı gecesi, herşey dahil paketleriyle otelde konaklamanın ve yılbaşı balolarına katılmanın, çift kişilik fiyatının 3 bin ile 4 bin lira arasında olduğunu söyledi. Türk, "Uludağ'da yılbaşına karla girmemiz çok sevindirici bir durum. Özellikle tatilcilerin beklediği bir durumdu. Uludağ'da bütün pistler, hizmete açıldı. Otellerin doluluk oranı güzel. Halen daha rezervasyon almaya devam ediyoruz. Yılbaşına yüzde 100 doluluk oranıyla gireceğiz." dedi.

"YABANCI TURİSTLERİN, REZERVASYON TALEBİNDE ARTIŞ GÖRÜLÜYOR"Kar yağışıyla Uludağ'da hareketlilik yaşandığının altını çizen Türk, "Özellikle yabancı turist konusunda hareketlilik yaşanıyor. Yılbaşı öncesi, yabancı turistlerin rezervasyon talebinde artış görülüyor. Yılbaşında Uludağ'a gelen misafirlerimiz 2 kişilik bir oda tutarsa, günlük konaklama bedeli 3 bin 500 lira ile 4 bin arasındadur. Bunun içerisinde yılbaşı gala programı, yemek ve içecekler var. Talepler güzel, yılbaşına günler kala neredeyse tüm odalar doldu. Odalarımızın tamamının dolmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü: ------------Uludağ Oteller bölgesi ve kayak pistlerinden drone görüntüleri-Kayak yapan vatandaşlardan görüntüler-Otellere kayıt yaptırmak isteyen tatilcilerden görüntüler-Otele giriş yapan turistlerden görüntüler-Detaylar

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ - Mehmet İNAN/ BURSA,

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Bolu Dağı'nda kar etkisini azalttı

BOLU Dağı'nın TEM ve D-100 Karayolu geçişlerinde kar yağışı devam ederken, ulaşımı etkilemedi.

Bolu'da, dün gece yoğun şekilde etkili olan kar, sabah saatlerinde etkisini azaltarak devam etti. D-100 Karayolu ve TEM Otoyolunun Bolu Dağı geçişinde hafif şekilde yağan kar nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmadı. Karayolları ekipleri yolda buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı. 900 rakımlı bölgede yeşil alanlarda kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaştı. Sürücüler, TEM'in Bolu Dağı Tüneli mevkiinde, elektronik levhalarla hız yapmamaları konusunda uyarıldı. Trafik ekipleri de yol üzerinde denetimlerini artırdı. Kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Yollardan görüntüler-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Sivas'ta 61 köy yolu kardan kapandı

SİVAS'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle, 61 köy yolu ulaşıma kapandı.Kent genelinde gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Cadde ve sokaklar yağışın ardından kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı. Sivas Belediyesi temizlik ekipleri kaldırımlarda kar küreme çalışması yaptı. Tarihi kent meydanında kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Termometrelerin sıfırın altında 5 dereceyi gösterdiği kentte Doğanşar'da 2, Gürün'de 35, Kangal'da 8, Suşehri'nde 3, Gemerek'te 4, Şarkışla'da 4 ve Yıldızeli'nde 5 olmak üzere 61 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı köy yollarını açmak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü: -Kent merkezinden görüntüler-Kar temizleme çalışmaları

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/SİVAS,

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Van Başkale ile Bahçesaray ile Hakkari merkez ve Yüksekova'da okullara kar tatili

Van'ın Başkale ile Bahçesaray ilçeleri ile Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesinde, dün başlayıp, bugün de aralıklarla süren kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken, eğitim-öğretime bir gün ara verildi.

Van'ın Başkale ile Bahçesaray ilçesinde dün başlayan ve bugün de devam eden yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığınan yaklaşık 20 santimetreyi bulduğu Başkale ve Bahçesaray ilçelerinde eğitime bugnün ara verildi.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Başkale ve Bahçesaray ilçelerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Engelli kamu personelleri de idari izinli sayılacak" denildi.

HAKKARİ VE YÜKSEKOVA'DA EĞİTİME KAR ENGELİHakkari Merkez ve Yüksekova ilçesinde de yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Araçların kara gömüldüğü ve kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı Hakkari ve Yüksekova'da, eğitim-öğretime bir gün ara verildi. Hakkari Valiliği, İl Hıfzı Sıhha Kurulu kararıyla, olumsuz hava koşulları nedeniyle Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime bugün için 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

VAN VE HAKKARİ'DE 443 YERLEŞİM YERİ ULAŞIMA KAPANDIKar yağışının etkili olduğu Van ve Hakkari'nin ilçelerinde 443 toplam yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için karla mücadele ekipleri yoğun çalışma başlattı.Van'ın Bahçesaray, Başkale, Çatak ve Gürpınar ilçeleri ile Hakkari merkez ile Yüksekova, Şemdinli, Çukurca ve Derecik ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle Van- Gürpınar karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile Bahçesaray ilçesindeki 3 bin rakımlı Karapet geçidinde sürücüler zor zanlar yaşadı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Bahçesaray, Başkale, Çatak ve Gürpınar'da 43 mahalle ile 89 mezra yolu ulaşıma kapandı.Hakkari ve çevresinde ise dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla sürüyor. Yoğun kar nedeniyle Hakkari merkeze bağlı 27 köy 68 mezra, Yüksekova ilçesinin 47 köy, 75 mezra, Çukurca 2 köy, 2 mezra, Şemdinli 17 köy, 69 mezra, Derecik ilçesini ise 2 köy ve 2 mezrasını yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri Van ve Hakkari'de kapanan yolları ulaşıma açmak için yoğun bir çalışma başlatırken, meteoroloji yetkilileri bölgedeki kar yağışını süreceğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Kar altında yürüyen vatandaşlarİş yerlerinin önünü temizleyen esnaflarKarayollarına ait iş makinelerin kar temizlemesiÇarşı merkezinde kar temizleme çalışması başlatan belediye ekipleriGenel ve detaylar GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Behçet DALMAZ- Yaşar KAPLAN- Mehmet ÖZKAN/VAN, HAKKARİ,

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Kaynak: DHA