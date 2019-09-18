Dha yurt bülteni - 15

18.09.2019 16:35

TIR devrildi, dorsedeki ürünler yola saçıldı

Kırıkkale'de lastiği patlayarak kontrolden çıkıp devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde Kırıkkale-Samsun karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Serkan Sakallı yönetimindeki 05 AAH 500 plakalı TIR, arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki bariyerlere çarpıp, devrildi. Kazada sürücü Serkan Sakallı yaralanırken, TIR'ın dorsesindeki gıda ürünleri yola saçıldı. Yaralı sürücü, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle yolda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı. Yolun temizlenmesi ardından ulaşım normale dönerken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, -

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Eski eşinin 21 yerinden bıçakladığı kadın yaşadığı dehşeti anlattı

ANTALYA'da, eski eşi tarafından 21 yerinden bıçaklanan 4 çocuk annesi Ayşe Seyidoğlu (50), tedavisinin ardından taburcu edildi. Ölümden dönen Ayşe Seyidoğlu, "30 yıllık evliliğim boyunca hep şiddet gördüm. Kurtulmak için Antalya'ya taşındım. Burada da beni buldu. Korku içinde yaşıyorum. Böyle insanları ya idam etsinler ya da ömür boyu hapiste tutsunlar" dedi.

Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi'nde 13 Eylül günü meydana gelen olay şöyle gelişti: Muş'ta yaşayan Ayşe Seyitoğlu, 30 yıllık eşi Nizamettin Çavuşoğlu'na boşanma davası açtı. Ardından da en küçüğü 10, en büyüğü 16 yaşında olan 4 çocuğunu da yanına alıp, Antalya'ya yerleşti. 28 Mart'ta boşanma davası sonuçlanan Ayşe Seyitoğlu, eski eşine karşı 21 Eylül gününe kadar geçerli uzaklaştırma kararı aldırdı.

Ancak, Nizamettin Seyidoğlu (54), izini kaybettirmek isteyen eski eşinin peşini bırakmayarak, iz sürdü. 12 Eylül günü de İstanbul üzerinden Antalya'ya geldi. Geceyi Ayşe Seyidoğlu'nun evinin yakınındaki parkta geçiren eski koca, sabah işe gitmek için servis bekleyen kadını 21 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Ayşe Seyidoğlu, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan Nizamettin Seyidoğlu ise, elini yıkadıktan sonra çalılık alana saklandı. Görgü tanıklarının anlatımları doğrultusunda polis, Nizamettin Seyidoğlu'nu saklandığı yerde yakaladı. Seyidoğlu, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Sulh Ceza hakimliğince tutuklandı.

'EVLİLİĞİM BOYUNCA ŞİDDET GÖRDÜM'

Karayolları Bölge Müdürlüğü'nde hizmetli olarak çalışan Ayşe Seyidoğlu, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından dün taburcu edildi. Evine gelen Seyidoğlu, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Eski eşiyle 1989 yılında Muş'ta tanışıp evlendiğini ancak aradan geçen 30 yıl boyunca sürekli şiddet ve hakarete maruz kaldığını söyledi.

Çocuklarının da sürekli şiddet gördüğünü belirten Ayşe Seyidoğlu, "Gerek bana gerekse çocuklarıma yumruk ve tekmenin yanı sıra eline ne geçerse vururdu. 'Sabah niye erken kalkmıyorsun' bahanesiyle kızımı dövüyordu. Amacı hep kavga çıkarmaktı. Aileme küfür edip, kavga çıkartırdı. Sürekli bir bahane bulup, bize şiddet uyguluyordu" dedi.

KIZINA ŞİDDET YARGIDA

Ayşe Seyidoğlu, eski eşinin kızlarını dövmesini yargıya taşıdıklarını vurgulayarak, "Şikayetçi olmayalım diye kızımı ve beni tehdit etti. Kızımın ve benim boğazıma bıçak dayadı. Kaç kere ölümden döndüm" diye konuştu. Geçen yıl Anneler Günü'nde de şiddet gördüklerini anlatan Ayşe Seyidoğlu, "Gürültüler üzerine komşularımız gelip, araya girdi. Beni güçlükle elinden aldılar. Bana, 'Anneler Günü hediyesi olsun sana' dedi. O gün boşanmaya karar verdim" dedi.

İZİNİ KAYBETTİRMEK İÇİN ANTALYA'YA TAŞINDI

Boşanma davası açtıktan sonra izini kaybettirmek için Antalya'ya taşındığını belirten Ayşe Seyidoğlu, şöyle konuştu:

"13 Eylül sabahı işe gitmek için evden çıktım, elimdeki çöpü attım. Servis beklerken biri arkamdan eliyle ağzımı kapatıp, bıçaklamaya başladı. Karın bölgeme defalarca bıçağı sapladı. Boğazımı kesmeye çalıştı. Engel olmaya çalışınca elimi kesti. Yere düştüm. Bu kez yerde bıçaklamaya devam etti. Öldüğümü zannedip bırakıp, kaçtı. Beni sürekli tehdit ediyordu ama bu boyuta geleceğini düşünmedim. İstanbul'dan gelip beni bıçakladı. En ağır şekilde cezalandırılsın istiyorum. Korku içinde yaşıyorum. Böyle insanları ya idam etsinler ya da ömür boyu hapiste tutsunlar. Şu anda çok korkuyorum. Bu ilk değil son da olmayacak. Bize yardım etsinler."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yerinden görüntü

Ayşe Seyidoğlu'nın görüntüsü

Ayşe Seyidoğlu açıklama

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-DHA)

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Kanser hastasına, ambulans helikopter desteği

ADIYAMAN'da mide kanseri teşhisi konulan Ahmet Özer (68), ambulans helikopter ile Malatya Turgut Özal Tıp Merkezine götürüldü.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde mide kanseri tedavisi teşhisi konulan Ahmet Özer'in Malatya Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edilmesine karar verildi. Ambulans Servisi Başhekimliği'nce görevlendirilen ambulans helikopter Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi pistine iniş yaptı. Kanser hastası Özer daha sonra ambulans helikopter ile tedavisi yapılmak üzere Malatya Turgut Özal Tıp Merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Helikopterin gelişi

Helikopterin inişi

Hastanın helikoptere taşınması

Helikopterin havalanması

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 306 MB

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Bakan Pakdemirli: Pancar üretiminde yüzde 11 artış bekleniyor



TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, nişasta bazlı şeker kotasının yüzde 2,5'a düşmesiyle birlikte 1, 5 milyon ton ilave pancar kotası oluştuğunu belirterek, "Nişasta bazlı şeker kotası, 2018 yılında yüzde 10'dan yüzde 5'e, 2019 yılında ise yüzde 2,5'a düşürüldü. Böylelikle çiftçimizin, ilave 1, 5 milyon ton pancarı kota kapsamında üretmesi sağlandı. Yaptığımız bu düzenleme doğrultusunda ülkemizde pancar üretimi artmakta, 2019 yılında bir önceki yıla göre pancar üretiminde yüzde 11'lik bir artış beklenmekte" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Konya'nın Ilgın ilçesindeki Türk Şeker Fabrikaları'nın iştirakı olan Ilgın Şeker Fabrikası'nın kampanya açılış törenine katıldı. Bakan Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada nişasta bazlı şeker kotasındaki değişiklik ile pancar alım fiyatlarına değindi. Nişasta bazlı şeker kotasını bu yıl yüzde 2,5'a düşürdüklerini ifade eden Bakan Pakdemirli, şunları söyledi:

"Şeker kotalarında yaptığımız düzenlemeyle nişasta bazlı şeker kotası, 2018 yılında yüzde 10'dan yüzde 5'e, 2019 yılında ise yüzde 2,5'a düşürüldü. Böylelikle çiftçimizin, ilave 1, 5 milyon ton pancarı kota kapsamında üretmesi sağlandı. Yaptığımız bu düzenleme doğrultusunda ülkemizde pancar üretimi artmakta, 2019 yılında bir önceki yıla göre pancar üretiminde yüzde 11'lik bir artış beklenmekte."

Bakan Pakdemirli, pancar alım fiyatlarının da ton başına 235 liradan, 300 liraya yükseltildiğini hatırlattı.

'CUMHURİYET TARİHİNİN REKORU KIRILDI'

Pakdemirli, pancar şekeri satışında Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldığını ifade ederek, " 2018-2019 pazarlama yılında, yurt içi tüketim amacıyla 2 milyon 455 bin 402 ton pancar şekeri satıldı. Toplam pancar şekeri satışında bir önceki pazarlama yılına göre 333 bin 980 tonla yüzde 14 artış sağlandı. Buna karşılık 2001-2002 yıllarında 460 bin ton olarak gerçekleşen nişasta bazlı şeker satışı, 2018-2019 yıllarında yüzde 71 oranında azalarak 135 bin tona geriledi" diye konuştu.

'ÖZELLEŞTİRİLEN ŞEKER FABRİKALARI FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR'

Bakan Pakdemirli, 2018 yılında özelleştirilen Türk Şeker Fabrikaları'na ait 10 şeker fabrikasının kesintisiz faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydetti. Pakdemirli, şöyle konuştu:

'Kamuya ait Türk Şeker Fabrikaları, Ilgın Şeker Fabrikası'nın da içerisinde olduğu 15 şeker fabrikasıyla faaliyetine devam etmekte olup, sektörün yüzde 34'üne hakimdir. Kamu yanında şeker üretiminde en büyük pay, yüzde 37 ile pancar ekicileri kooperatiflerine ait fabrikalardadır. Bu veriler dikkate alındığında, başka hiçbir üründe olmayan düzeyde üretimin çiftçi kooperatiflerince yapıldığı ve kamunun şeker üretimine güçlü bir şekilde devam ettiği görülmektedir."

Konuşmanın ardından Bakan Pakdemirli, ilk pancar alımını gerçekleştirdi.

Görüntü Dökümü

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Bakan Pakdemirli'den detay

Bakan Pakdemirli'nin konuşması

Törenden genel ve detay

Haber- Kamera: Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ KONYA DHA))

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İnşaatta intihara kalkışan kişiyi polis ikna etti

KAYSERİ'de 14 katlı inşaatın üzerine çıkarak intihara kalkışan Cafer K. (28), polis tarafından ikna edildi.

2 yıl önce eşinden ayrılan Cafer K., saat 15.00 sıralarında merkez Melikgazi ilçesi Esenyurt Nurihas Mahallesi'nde inşaat halindeki 14 katlı binanın üzerine çıktı. Binanın kenarında Cafer K.'yı görenler, polis ve sağlık ekiplerine ihbar verdi. Gelen polisler, Cafer K.'yı ikna etmeye çalıştı. Cafer K.'nın atlama ihtimaline karşı polis ve itfaiye ekipleri güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık yarım saat süren çalışma ile Cafer K. ikna edilerek, bulunduğu yerden indirildi. Cafer K., ambulansla Şehir Hastanesine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İntihar için çıkan gencin görüntüsü

Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri

Çevredeki meraklı vatandaşlar

İkna edilen gencin inşaattan indirilmesi

Genel ve detay görüntüler

Süre : 01.52- Boyut: 208 MB

Haber: Yasin DALKILIÇ- Kamera: Muhammed KISIR-KAYSERİ,

Kaynak: DHA