Dha Yurt Bülteni - 14

Niğde'de iki dağcının üzerine çığ düştü: 1 kayıp, 1 mahsur (4)

ÇIĞ ALTINDA KALAN DAĞCININ KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Demirkazık Dağı'nda çığ altında kalan dağcının kimliği belirlendi. Kayıp dağcının Mustafa Kemal Karakoç olduğu öğrenildi. Karakoç ve Hilal İşcan'ı kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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RİZE'DE SİLAHLI SALDIRI: 1 YARALI

RİZE'de, park ettiği kamyonetinden inerken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğrayan Ayhan U., (43) ağır yaralandı.

Olay, saat 22: 15'de Müftü Mahallesi Yeni Şehir Caddesi üzerinde meydana geldi. Kullandığı 53 AU 106 plakalı kamyoneti yol kenarına park ettikten sonra inen Ayhan U., kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir otomobil içinden silahlı saldırıya uğradı. Olayda, Ayhan U. vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Saldırganlar otomobille olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemi alırken yaralı ambulansla Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kaçan saldırganları arıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yaralının ambulansa konulması

Olay yeri detayları

Detaylar

Haber-Kamera: RİZE,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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SOYGUNU GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE ANLATTI

ANTALYA'da bir zincir markete giren kasklı ve bıçaklı kişi, kasiyeri tehdit ederek, kasadaki yaklaşık 3 bin lirayı alarak kaçtı. Kasiyer, o anları anlatırken gözyaşına boğuldu.

Olay, saat 20.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi 2589 Sokak üzerinde bulunan bir market zinciri şubesinde yaşandı. Markete gelen, başında motosiklet kaskı bulunan şüpheli kasaya doğru ilerledi. Elindeki bıçakla o sırada kasada bulunan müşteri ve kasiyerleri tehdit etti. Kasiyere zorla kasayı açtıran şüpheli, yaklaşık 3 bin lirayı alarak marketten çıkarak, plakası bilinmeyen motosikletle kayıplara karıştı.

Çalışanların ihbarı üzerine gelen polis ekiplerine yaşadığı korku dolu anlatan kasiyer, gözyaşlarına boğuldu. Polis ekipleri market içerisinde olayla ilgili inceleme yaparken, başka bir kasiyer müşterilere satış yapmaya devam etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Soyulan marketten detay

-Soyguncunu geldiği anın güvenlik kamerası görüntüleri

-Kasiyerin ifade verirken ağlaması

-Markette satışın devam etmesi

Haber-Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Malatya'da kumar operasyonu: 27 gözaltı

MALATYA'da, kumar oynatıldığı belirlenen bir kıraathaneye düzenlenen operasyonda, 27 kişi gözaltına alındı. Birçok kumar aleti ele geçirildi

Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Halfettin Mahallesi'nde bir kıraathanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler 27 kişiyi gözaltına aldı. Polisin yaptığı aramalarda kumar oynamak için kullanılan tombala pulları, tombala makinesi, televizyon ve oyun kartları ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerden 25'ine kumar oynadığı gerekçesiyle toplam 6 bin 475 lira para cezası uygulandı. Kumar oynattığı tespit edilen 2 şüphelinin sorgusu ise devam ediyor.

Haber: Taha AYHAN/ MALATYA,

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