DHA YURT BÜLTENİ - 13

Antalya'nın Alanya ilçesinde koronavirüs nedeniyle kendilerini eve kapatan Ayhan ve Olcay Öcek çifti, günlerini birbirleriyle ve kanaryaları Fındık ile sohbet ederek ve dua ederek geçiriyor. Ayhan Öcek, kanaryası 'Fındık'a da evde kalmayı tembihlediğini söyledi.

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını, insanların evlere kapanmasına neden oldu. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de vatandaşlar kendilerini ve çevrelerindekileri salgından korumak ve yaymamak adına evlerine kapandı. 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı bulunanların sokağa çıkması yasaklanırken, dışarıda zorunlu işi olmayanların da evde kalmaları tavsiye edildi.

DİYABET HASTALIĞI NEDENİYLE EVDEN ÇIKAMIYORAntalya'nın Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi'nde yaşayan Ayhan- Olcay Öcek çifti de kendilerini salgın sonrası eve kapattı. Kronik diyabet hastası emekli 59 yaşındaki Ayhan Öcek ve eşi 57 yaşındaki Olcay Öcek, 11 yıldır Mahmutlar'da yaşıyor. Emekli olduktan sonra Alanya'ya yerleştiklerini ve burayı çok sevdiklerini belirten Ayhan Öcek, kışları burada, yaz aylarında ise kalp hastalığı da olduğu için memleketi Yozgat'a gittiklerini söyledi. Koronavirüs salgını sonrası kendilerini eve kapattıklarını, sadece market ve eczane alışverişi için eşi Olcay Öcek'in dışarı çıktığını belirten Ayhan Öcek, salgında bulaşma riski en yüksek olan grupta diyabet ve solunum hastaları olduğu için evden hiçbir şekilde çıkmadığını belirtti.KANARYASINI DA EVDE KALMASI İÇİN TEMBİHLEDİNormalde eşiyle gezerek, yürüyüşler yaparak günlerinin geçtiğini belirten Ayhan Öcek, salgının Türkiye'ye de gelmesinin ardından kendilerini eve kapattıklarını, mümkün olduğunca dışarı çıkmamaya özel gösterdiklerini söyledi. Günlük evi temizleyerek dezenfekte etmeye çalıştıklarını belirten Öcek, "Sadece eşim zorunlu ihtiyaçlar durumunda dışarı çıkıyor ama geldiğinde mutlaka her yeri temizliyor. Temiz ortama çok önem veriyor" dedi. Evinde bir de kanarya besleyen Öcek çifti, kuşlarına 'Fındık' adını verdi. Ona da evden dışarı çıkmamaları gerektiğini söylediğini anlatan Ayhan Öcek, kanaryasına 'evde kal' tembihinde bulundu. GÜNLERİ EŞİYLE SOHBET EDEREK VE DUAYLA GEÇİYORÖzellikle yaşlıların ve kronik hastaların evden çıkamaması gerektiğini vurgulayan Öcek, herkesin tedbiri kendisinin alması gerektiğini aktardı. Öcek, evde günlerini nasıl geçirdiklerini ise şöyle anlattı: "Öncelikle sabah kalktığımızda elimizi yüzümüzü sabunla yıkıyoruz. Herhangi bir virüs varsa yok olsun diye. Sonra kahvaltımızı yapıyoruz. Ardından eşim evi dezenfekte etmek için her yeri temizliyor. Daha sonra ibadetimizi yapıyoruz. Kuran'ımızı okuyor, inşallah bu virüsten kurtuluruz diye duamızı ediyoruz. Bu şekilde günlerimizi geçiriyoruz. Bu konuda insanlar biraz sabredecek."'EVDE KALIN TÜRKİYE' Vatandaşlara 'evde kalın' mesajı vermeyi de ihmal etmeyen Ayhan Öcek, "Halkımız inşallah bir an evvel bu virüsten kurtulur. Allah'ım sağlık sıhhat nasip eder. En güzel vereceğimiz mesaj, devletimizin dediği gibi sayın halkımız lütfen evde kalın" dedi. 'KOLONYALARIMIZ, ISLAK MENDİLLERİMİZ MASA BAŞINDA'Olcay Öcek, hem eşinin kronik diyabet hastası olmasından dolayı hem de salgından korunmak için çok dikkatli olduğunu aktardı. Ne gibi tedbirler aldığını anlatan Olcay Öcek, "Evin temizliğine daha çok dikkat ediyorum. Doktorların dediği gibi, parmaklarımızdaki yüzükleri dahi çıkardık. Kolonyalarımız, ıslak mendillerimiz masamızın başında her an kullanıyoruz" diye konuştu. Bu günlerde herkesin bol bol sabra ihtiyacı olduğunu ifade eden Olcay Öcek, "Evde kal, sokağa çıkma" dedi.

Osmaniye'de 65 yaş ve üstü vatandaşlara, maske ve dezenfektan dağıtıldı

OSMANİYE'de, içerisinde dezenfektan ve maskelerin bulunduğu paketler, 'Vefa Destek Grubu' ekiplerince yaşlı vatandaşlara dağıtıldı.İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde bulunan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan ihtiyaç sahipleri için, içerisinde maske ve el dezenfektanlarının bulunduğu paketlerden hazırlandı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla adresleri belirlenen 9 bin 560 kişiye, üzerinde 'Yaşlılarımız baş tacımızdır' yazılı paketler, Vefa Destek Grubu çatısı altındaki İl Emniyet Müdürlüğü personelleri ile birlikte dağıtıldı.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi adliyede

Bursa'da, uyuşturucu satışı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda U.K., M.D. ve Ö.E. gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda, 413 gram metamfetamin ile bir adet hassas terazi ele geçirildi.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

Kırklareli'de hastane bahçelerine 'koronavirüs çadırları' kuruldu

KIRKLARELİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında AFAD tarafından Kırklareli il merkezi ile Lüleburgaz ve Babaeski ilçeleri Devlet Hastanesi bahçelerine çadırlar kuruldu.Dünyayı saran ve Türkiye'de de ölümlere neden olan koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında AFAD tarafından Kırklareli merkez, Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerindeki Devlet Hastanesi bahçelerine çadırlar kuruldu. Kurulan çadırlarda sağlık personelleri tarafından vatandaşların başvuruları alınıp, koronavirüs şüphesi bulunanların ilk değerlendirilmeleri yapılacak. Koronavirü şüphesi bulunanların ilk etapta hastane içine girmemeleri sağlanacak. İlk çadırda yapılan ön değerlendirmede hasta şüpheli görülürse ikinci çadıra alınacak. İkinci çadırda kesin tanı konulması durumunda hasta, tetkik, müşahede ya da yatış işlemleri için hastaneye götürülecek.Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirlerinin en üst sevide alındığı belirtilerek, il genelinde şu ana kadar koronavirüs tanısı konulan hasta bulunmadığı belirtildi.

- Kahramanmaraş'ta 3 uzman çavuş kazalarda yaralandı KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde askeri, aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 uzman çavuş yaralandı. Bir süre sonra aynı bölgede uzman çavuş V.D., yönetimindeki otomobilindeki otomobilin refüjdeki elektrik direğine çarpması sonucu yaralandı. Yaralı 3 asker hastanede tedaviye alındı.

Kaza, öğle saatlerinde Kahramanmaraş-Adana karayolunda meydana geldi. Kent merkezine giden askeri araç, Beyoğlu Mahallesi yakınlarında yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, araçta bulunan ve yaralanan 2 uzman çavuş ambulanslarla Türkoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DİREĞE ÇARPAN UZMAN ÇAVUŞ YARALANDIAskeri aracın devrilmesinin kısa bir süre sonra aynı noktada uzman çavuş V.D. yönetimindeki 46 E 5963 plakalı otomobil, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüjdeki elektrik direğine çarptı. Kazada yaralanan V.D., ambulansla Türkoğlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.Tedavisi süren 3 uzman çavuşun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Koronavirüse karşı takside şeffaf brandalı önlem BİNGÖL'de taksicilik yapan Eren Oğur, koronavirüsten korunmak için ilginç önlemler aldı. Oğur, şoför koltuğunun etrafını şeffaf branda ile kapatırken, müşterilerden aldığı paraları da dezenfekte etmeye başladı.

Kentte 3 yıldır taksi şoförlüğü yapan Eren Oğur, koronavirüsten korunmak amacıyla aracının şoför koltuğu çevresini şeffaf brandayla kapatıp yolcularla arasına mesafe koydu. Brandaya açtığı bölme ile müşterilerinden aldığı parayı da ayrıca dezenfekte eden Oğur, aldığı önlemlerin müşteriler tarafından takdirle karşılandığını söyledi.

Önlemler ile hem kendini hem müşterilerini koruduğunu söyleyen Oğur, "Koronavirüsten dolayı böyle bir önlem aldık. Sürekli yolcularla iç içeyiz. Bizden onlara, onlardan bizlere bulaşmaması için böyle bir önlem aldık. Bunu gören diğer ticari taksiler de aynı önlemi almaya başladı. Yolcular da iyi karşılıyor, takdir ediyorlar" dedi.

Üst geçitteki gasp anı güvenlik kamerasına yansıdı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde üst geçitte bir kadının çantasını gasp eden İ.E., güvenlik kameraları sayesinde kimliği tespit edilerek yakalandı. İ.E.'nin, kadının çantasını gasp ettiği anlar üst geçidin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 22 Mart günü Gebze'de meydana geldi. Üst geçitte yürüyen bir kadının yanına yanaşan kişi, kadının kolundaki çantasını gasp etmek istedi. Bu sırada kadın yere düşerken, kadının çantasını alan kişi koşarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar üst geçitte bulunan güvenlik kameralarına yansıdır. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Yapılan incelemelerde gasp olayını gerçekleştiren kişinin daha önceden cinsel saldırı ve kasten yaralama gibi 14 farklı suçtan sabıkası bulunan İ.E. olduğu belirledi. İ.E., yapılan operasyonla gözaltına alındı. Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen İ.E., burada tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şırnak'ta, 3D yazıcıyla gönüllü siper maske üretimi ŞIRNAK'ta, Gençlik ve Spor Müdürlüğü Gençlik Merkezi gönüllüleri ile Milli Eğitim Müdürlüğü'nden öğretmenler, 3D yazıcılarda siper maske üretimine başladı.

Şırnak Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi gönüllüleri ile Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı gönüllü öğretmenler, koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından özellikle sağlık çalışanlarının kullanabileceği siper maske üretimine başladı. 20 gönüllü, hem elle hem de 3D yazıcılarda siper maske üretiyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, maskelerin sağlık çalışanlarına verileceğini belirterek, "İnovasyon atölyemizde bütün yüzü koruyan maske yaptık 3D yazıcılarımızla. Bizim de sağlığa katkımız olsun. Onlar bizim için gece gündüz çalışıyorlar. Bizler de gönüllü gençlerimizle birlikte maske üretmeye karar verdik. Şu an ilk etapta günde 100 tane yapıyoruz. Hedefimiz haftada 1000 tane yapıp sağlık çalışanlarımıza, hemşirelerimize, doktorlarımıza bunları vermek" dedi.

Gönüllü öğretmen Batuhan Bekar ise "Bizler burada gönüllü öğretmenleriz. 24 saat boyunca durmadan vardiyalı bir şekilde 3D yazıcılarla maske üretiyoruz. İnşallah sadece Şırnak'ımıza değil 81 ilin tamamına, hastanelerimize gücümüzün yettiğince maske göndermeye çalışacağız" diye konuştu.

