DHA YURT BÜLTENİ-12

26.11.2019 13:28 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:28

Zarf içinden kimyasal toz çıktı; 5 kişi hastanelik oldu

AKSARAY'da, açılan zarfın içinden çıkan tozdan etkilenen Köse ailesinin evi, mühürlendi. Hastaneye kaldırılan ve karantina noktasına alınan İlyas Köse, eşi, 2 çocuğu ile yardıma gelen komşularının tedavisi sürüyor. AFAD ekiplerinin incelenmek üzere numune aldığı tozun, şarbon olabileceği belirtildi.

Olay, dün akşam, Hamidiye Mahallesi 704 Sokak'taki 5 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. 1 haftadır İstanbul'da olan ve dün Aksaray'a dönen İlyas Köse, iş yerine uğradı. Kapının altından atılan isimsiz zarfı gören Köse, yerden alıp, evine gitti. Köse, evde zarfı açınca içinde toz olduğunu fark etti. Bir süre sonra İlyas Köse, eşi Emine Köse (38), çocukları Nisa Yağmur (9) ve Kadir Nazım Köse (18) tozdan etkilendi. İlyas Köse, bunun üzerine polis ve sağlık ekiplerini arayıp, durumu bildirdi. İhbarla eve gelen polisler, zarftan çıkan tozun şarbon olabileceği şüphesiyle AFAD'a haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, binayı tahliye etti ardından da bina önüne dezenfeksiyon işlemleri için arınma çadırı kurdu. Özel kıyafetlerini giyen AFAD görevlileri, dezenfeksiyondan geçtikten sonra bina ile evin içinde kimyasal ve biyolojik madde ölçümü yaptı. Ölçüm sonucu herhangi bulguya rastlanılmadı. Köse ailesi bireyleri ile yardıma gelen komşuları Bahtişen Altın (56) özel kıyafet giydirilip, arınma çadırında dezenfekte edildi. 5 kişi, daha sonra sağlık görevlilerince ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede karantina noktasına alınan 5 kişinin tedavisinin sürdürüldüğü ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

EVİN KAPISI MÜDÜRLENDİ

Öte yandan zarftan çıkan tozdan alınan numune, AFAD ekiplerince incelenmek üzere Ankara'ya gönderildi. Ailenin kaldığı evin kapısı ise tozun ne olduğu belirlenene kadar mühürlendi.

Görüntü Dökümü

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Mühürlü kapıdan detayBinanın dışından detay Genel ve detay

Haber- kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

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Zarf içinden kimyasal toz çıktı; 5 kişi hastanelik oldu (2)POLİS, ZARFTAKİ PARMAK İZLERİNDEN İZ SÜRÜYOR

Aksaray'da açılan zarfın içinden çıkan tozdan etkilenen 5 kişinin karantina altına alındığı hastanedeki tedavisi sürerken, polis de zarfı İlyas Köse'nin iş yerinin kapısının altından atan kişiyi bulmak için çalışma başlattı. İş yeri ve çevresinde güvenlik kamerası olmaması nedeniyle polis, tek tek çevredeki esnaflarla görüşerek bir haftadır kapalı olan dükkana kimlerin geldiğini sordu. Polis, zarftaki parmak izlerinden de şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışmasını sürdürüyor.

Evin bulunduğu apartmanda oturanların çoğunun ise, toz üzerinde yapılan inceleme sonuçlanana kadar güvenlik tedbiri amacıyla akrabalarının yanına kalmaya başladıkları öğrenildi. Apartman görevlisi Şener Keskin, İlyas Köse'nin oturduğu evin mühürlendiği ve çoğu bina sakinin de geçici olarak akrabalarının yanına yerleştiğini belirtti. Dün yaşananları anlatan Keskin, şunları söyledi:

"Dün akşam saat 19.00 sıralarında binaya çöpleri almaya geldiğimde. Ambulans ve polis ekiplerini buradaydı. Ailenin rahatsızlandığını ve hastaneye kaldıracaklarını söylediler. Daha sonra buraya AFAD tarafından arındırma çadırı kuruldu. İlk önce binada siyanür olduğu konuşuldu. Daha sonra mektup olayı meydana geldi. Mektubun içinden toz çıktığı söylendi. Tozun ne olduğunu bizde bilmiyoruz. Tüm binada büyük panik oldu. Henüz bu konu ile ilgili yetkilerden bir bilgi alamadık. Bir kimyasal madde olduğu söyleniyor. Bunun ne olduğu daha açıklanmadı. AFAD ekipleri burada geniş detaylı bir araştırma yaptı. Ailenin evi mühürlü ve binada şu an da sakinlik var."

Görüntü Dökümü --------------------------Zarfın atıldığı iş yerinden detayİş yeri kapısından detayEvin bulunduğu binadan detayApartman görevlisi röp.

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

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Aranan şahıslara yönelik şafak operasyonu: 7 gözaltı

OSMANİYE'de polisin, aranan şahıslara yönelik düzenlediği şafak operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı, asayiş, terörle mücadele, güvenlik şube ve çevik kuvvet ekiplerinin katılımlarıyla, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminde (UYAP) aranması olan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Sabahın erken saatlerinde, il merkezi ve ilçelerde belirlenen 55 adreste arama yapan polis, toplam 7 kişiyi gözaltına aldı. Ekiplere, özel harekat şube müdürlüğü personeli de destek verirken, operasyon anı ise havadan drone ile görüntülendi. Aranması bulunan şüpheliler, gerekli adli işlemlerin yapılması için Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Bu arada, emniyetten çıkartılan şüphelilerden bir tanesi, dışarıda bekleyen bir yakınına 'Bana spor al' diyerek bağırırken, polislere ise 'Hangi cezaevine gidiyoruz ağabey' demesi dikkat çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası tabelasıÖzel harekat polislerinin zırhlı araçlarına binmesi, araçların çıkışıOperasyon bölgesine giden ekipler seyir halindeykenZırhlı araç üstündeki silahÖzel Harekat polislerinin ilerleyişiDrone görüntüsü ve ikamete girişİkamet önündeki polisler drone kayıt yaparkenİkametten çıkan bir şahsın kimlik sorgusunun yapılmasıDrone kullanan polisZırhlı aracın ilerlemesi yanındaki polislerİkamet önündeki kalabalıkŞüphelilerin emniyete getirilişiEmniyetten çıkış, şüphelinin 'Hangi cezaevine gidiyoruz ağabey' demesi

BOYUT: 114 MB SÜRE: 03'42"Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

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Bilecik'in lefke bezi yurt dışına açılıyor

BİLECİK'in Osmaneli ilçesinde, kadınların atölye de ürettiği lefke bezi ayda 2 bin metre kapasiteye ulaşırken, başta Almanya ile Rusya olmak üzere Ortadoğu ülkelerine de ihraç edilmeye başladı. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, 10 adet tezgahta kadınların üretmiş olduğu peşkir, şal ve masa örtüleri için yakın zamanda seri üretime başlanacağını ifade ederek, "Lefke bezi yurtdışına tanıtıldıktan sonra Almanya, Rusya ve Ortadoğu ülkeleri tarafından aranır hale geldi. Dokuma kapasitemizi ilerleyen dönemde artırmak sureti ile bunu girişimcilik kooperatifi adı altında devam ettireceğizö dedi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, kadınların atölyede pamuktan imal edilerek dokudukları lefke bezinden peşkir, şal ve masa örtülerinin yanı sıra giyim eşyaları da üretiliyor. Tarihi Roman dönemine kadar dayanan lefke bezini yeniden canlandırmak için Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, kurduğu küçük atölyede kadınlara eğitim verdikten sonra yeniden üretimlere başladı. İlçede 50 yıl öncesine kadar her evde dokuma tezgahı bulunan lefke bezini ayağa kaldırmak istediklerini ifade eden Şahin, "Aldığımız 10 adet tezgah ile bunun üretimine başladık. Sonrası için özellikle Lefke bezi üniversiteler tarafından da izlenir oldu. İstanbul Ticaret Üniversitesi Moda Tekstil Bölümü bize destek oldu. Moda Tekstil Bölümü ile birlikte Lefke bezini uluslararası arenada tanınır konuma getirdik. Onlarla yine aynı zamanda dikiş bölümlerini de gerçekleştirdik. En son Rusya'da yapılan genç tasarımcılar fuarında yine Lefke bezinin oradaki mankenler tarafından sunumu yapıldı ve çokta beğeni topladı. Zaten yöresel tüm fuarlarda özellikle yöresel ürünlerimizi de sunuyoruz, lefke bezi de bunun içerisinde çok önemli bir konumu kapsıyorö dedi.

Üretim kapasitesinin arttırılması için çalışmaların devam ettiğini kaydeden Şahin, başta Almanya ve Rusya olmak üzere Ortadoğu ülkelerine de ihracatın başladığını söyledi. Fuarlar ve moda defilelerinde yer alan bezin talep gördüğünü belirten Şahin, "Özellikle lefke bezi yurtdışına tanıtıldıktan sonra Almanya, Rusya ve Ortadoğu ülkeleri tarafından aranır hale geldi. Tabi bizim bunları dokuma kapasitemiz var, bu dokuma kapasitemizi ilerleyen dönemde artırmak sureti ile bunu girişimcilik kooperatifi adı altında devam ettireceğiz. Aylık 2 bin metre kadar bez dokuyabiliyoruz. Tezgah sayısının ve bununla birlikte eğitimli kişilerin artması ile birlikte bu üretim kapasitemiz daha da ileriye gidecek. Lefke bezi şile bezinden sonra Türkiye'yi dışarıda tanıtacak önemli bir tekstil ürünü olacakö diye konuştu. İstanbul Ticaret Üniversitesi ve İş-Kur ile da işbirliğinin sürdüğü kaydeden Şahin, lefke bezini üretimini arttırarak yurt dışına pazarlamaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

'SANDIKTAN ÇIKANLARI YENİDEN YORUMLUYORUZ'

Dokuma atölyesi öğretmeni Gülay Durak, eski dönemlerdeki sandıklardan çıkan ürünleri yeniden yorumlayıp gün yüzüne çıkarttıklarını söyledi. Amaçlarının lefke bezinin dokumacılığını gelecek nesillere aktarmak olduğunu ifade eden Durak, "Atölyemizde 10 kişilik bir grubumuz var, arkadaşlarımızla birlikte gelen siparişleri buradan yönlendiriyoruz ve gerekli AR-GE çalışmalarını da buradan yapıyoruz. Sandıklardan bize gelen yöresel peşkirlerimizi, desenlerimizi tekrar yorumlayıp gün yüzüne çıkarıyoruz, amacımız zaten lefke bezi dokumacılığını gelecek nesillere aktarmaktırö dedi. Atölyede lefke bezi üretenlerden Banu Erkal da, 3 yıldır çalıştığını ve lefke bezinden masa örtüleri, peştamallar ve şal dokuduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü: -Dokuma atölyesi-Tezgahlarda çalışan kadınlar-Lefke bezi ve dokuma-Münür Şahin ile röp.-Bez ve giyim eşyaları detay-Eğitmen Gülay Durak ile röp.-Atölyeden detaylar-Kadınların üretimleri-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Cafer ELMAS/BİLECİK,-

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Arsuz'da öğrencilerden mimari keşif

İSKENDERUN Teknik Üniversitesi (İSTE) Mimarlık Fakültesi öğrencileri Arsuz ilçesinin mimarisi ve yapılacak projeler ile ilgili incelemelerde bulundu.

Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, Belediye Başkanı Asaf Güven ve birim müdürlerinin eşlik ettiği İskenderun Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri, Arsuz'un tarihi sokaklarını gezip, Rhosus Antik Kent alanınında eski yapıları inceledi. Burada yapacakları projelerle ilgili yer keşfinde bulunan öğrenciler, Kaymakam Musa Sarı ve Başkan Asaf Güven'den şehrin dokusu ve tarihi ile ilgili bilgiler aldı. Arsuz'a duyulan ilgiden oldukça memnun olduğunu belirten Başkan Güven, "Arsuz, tarihi dokusu ve mimarisi ile en eski yerleşim yerlerinden biri olduğunu, günümüzde çıkan kalıntılardan belli etmektedir. Bu kalıntıların tarihi dokusu bozulmadan, değiştirmeden eski yapısını korumaya özen gösteriyoruz. İskenderun Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencilerimiz, Arsuz'da proje yapmak istediğini belirterek, bizleri ziyaret ettiler. Bizler de onlara ilçemizi gezmeleri için eşlik ettik" dedi.

İSTE Öğretim Üyesi Müfit Tennioğlu, öğrencilerin bölge hakkında bilgi sahibi olmasının yanı sıra yapılacak proje çalışmalarında önemli bir uygulama eğitimi olduğuna dikkat çekti.

Görüntü Dökümü---------------------------Arsuz sokaklarında belediye başkanı ve kaymakamla birlikte öğrencilerKaymakam ve belediye başkanına bilgi verilmesiKilise içerisinde öğrenciler

SÜRE: 0,44 sn BOYUT: 33 mb

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(Hatay),

Kaynak: DHA