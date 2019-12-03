DHA YURT BÜLTENİ-10

03.12.2019 11:43 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:43

"TEK HAYALİMİZ ÇOCUKLARIMIZA ULAŞMAK"

Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı bulmak için ekipler seferber oldu (3)

Haberi alarak, Uludağ'a gelen kayıp dağcılardan Mert Alpaslan'ın halası Sedef Sayar, DHA'ya konuştu. Gelecek güzel haberi beklediklerini belirten Sedef Sayar, "Pazar günü Uludağ'a geldiler, akşama doğru iletişim kesilince jandarmaya haber verildi. Biz de bunun üzerine haber aldık. Bizde gece geldik, halen daha bekliyoruz. Efe'nin de ailesi burada. Çocuklarımızla buluşmayı bekliyoruz. İnanılmaz bir seferberlik var. Herkese minneterız. Emeği geçen tüm birimlere teşekkür ederiz. İnşallah en kısa zamanda bulunurlar. Tek hayalimiz bir an önce çocuklarımza ulaşmak." diye konuştu. Sayar'ın ayakta durmakta güçlük çektiği ve gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

GÖRÜNTÜ BİLGİSI:

-----------------Sedef Sayar'dan açıklama

Süre: 02.10 Boyut: 243

Haber: Berktuğ ÖNCÜ-Huzeyfe ÖZDEMİR - Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

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Terör propagandası operasyonunda 22 kişi adliyede

KOCAELİ'de, terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 22 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, geçen hafta terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında avukatlar Y.G., Z.E., HDP İl Eş Başkanı L.A., HDP'nin parti meclisi üyeleri M.Y., E.G., il yöneticileri, Darıca, Gebze, Çayırova ilçe başkan ve yöneticilerinden oluşan 10'u kadın 22 kişi gözaltına alındı. Operasyonda HDP'nin il ve ilçe binalarında aramalar yapılırken, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 22 kişi bugün adliyeye sevk edildi. Şahısların adliyeye sevki sırasında 5 bin sayfadan oluşan 15 soruşturma klasörü dikkat çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜAdliyeye sevk edilmeleriDetaylar

HABER: Selda Hatun TAN/KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

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Palandöken'de sezon açıldı

KIŞ turizminin kalbi olma yolunda ilerleyen Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, misafirlerine gece gündüz kesintisiz kayak yapma imkanı sunuyor. Yakıcı güneşi, doğası ve kristal karı ile ünlü olan Palandöken'de kayak sezonu başladı.

Kış turizminin vazgeçilmezi olan kayak, kış mevsiminde kar yağışı alan illerde devlet ve özel sektör iş birliğiyle kurulan merkezlerde ilgi görüyor. Dünyanın önde gelen kayak merkezleri arasında gösterilen Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ağırlıyor. Kış turizminin parlayan kenti olma yolunda emin adımlarla ilerleyen kent, bu alandaki cazibesiyle çok sayıda turist ağırlamayı hedefliyor. Dünyanın en uzun ve en dik pistleri arasında yer alan Palandöken Kayak Merkezi'ndeki 8'i kolay, 9'u orta düzey, 3'ü ileri düzey, 4'ü de doğal olmak üzere 24 pist, kayak ve snowboard meraklılarına eşsiz bir keyif yaşatıyor.

Pistlerinden ikisi slalom yarışları için Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tesciline sahip Palandöken, aynı anda yaklaşık 20 bin kişiye kayak yapma imkanı sunuyor. Türkiye'nin en uzun, dünyanın ise 3'üncü uzunluktaki pistiyle kayak severlere 14 kilometre kesintisiz kayak yapma imkanı sunan Palandöken, acemi, orta düzey ve profesyonel kayakçılar için hazırlanmış pistleriyle de her kesimden kayakçıyı ağırlamaya hazır. Kayak yapmayı bilmeyenler içinde özel kızak pistleri bulunmakta.

Kar yağışının en fazla olduğu ve kış mevsiminin en uzun sürdüğü kentlerin başında gelen Erzurum'da, kar yağışı beklenmeden hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle Palandöken Dağı'ndaki birçok kayak pistleri suni kar püskürtülerek sezona hazır hale getiriliyor. Türkiye'de pistlerin aydınlatılarak gece kayağının yapıldığı merkezlerden olan kentte, kayakçılar aileleriyle gece kayağında buluşarak, eşsiz kent manzarasına karşı kayak yapmanın keyfini yaşıyor. Aralık ayının ilk haftasında kayak heyecanının başladığı kentte, kayakçılar, aydınlatılan pistte doğal ve suni kar üzerinde nisan ayının sonuna kadar kayak yapma imkanı bulabiliyor.

Her seviyedeki kayakçıya hitap eden Palandöken, havaalanı ve Erzurum kent merkezine yakınlığıyla da pek çok kayak merkezine göre ziyaretçilere avantajlar sunuyor. Havalimanına 15, kent merkezine ise sadece 5 dakika uzaklıkta olan Palandöken Kayak Merkezi, bu sayede ziyaretçilerine hem kolay ulaşım imkanı hem de kayak dışında şehir merkezindeki Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalan çok önemli tarihi ve kültürel yerleri ziyaret ederek tatillerini zenginleştirme imkanı sağlıyor.

Kış turizminin göz bebeği Palandöken'de tatil yapmanın ayrıcalık olduğunu söyleyen Polat Erzurum Resort Hotel Genel Müdürü Bora Kanber ise, "Kayak için Palandöken bulunmaz bir nimet. Erzurum kış sporları merkezi olduğu için burada kayağın dışında isteyen curling, buz hokeyi, buz pateni yapıp şifalı kaplıcalarından faydalanabilir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜPalandöken Kayak merkezinden detay-Suni karlamadan detay-Şehir merkezinden detay-Palandöken yazısından detay-Serdar Deniz ve Özlem Çarıkçıoğlu ile röp-Palandöken Kayak merkezinden manzara detayları

Haber-Kamera: Turgay İPEK-ERZURUM,

SÜRE: 04.33 BOYUT: 547

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Otomobil hırsızları yakalandı

KOCAELİ'de aynı gece 4 aracı ve 1 araç içerisindeki eşyaları çalan 4 kişi yakalandı.

Kocaeli'de, 30 Kasım gecesi 4 araç ve 1 aracın içerisindeki eşyalar çalındı. Araç sahiplerinin ihbarı üzerine harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızlık suçundan 21 adet sabıka kaydı olan A.O., hırsızlık suçundan 13 adet sabıka kaydı olan S.O. ve hırsızlık suçundan 31 adet sabıka kaydı olan B.D.'nin kimliklerini tespit etti. Dün düzenlenen operasyonla A.O., S.O., B.D. ve suça yardımcı olduğu belirlenen, hırsızlık suçundan 24 adet sabıka kaydı olan H.O. gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Şüphelilerin adliyeye çıkışıDetay

HABER-KAMERA: Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),

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Şırnak protokolü, engelliler için kamera karşısına çıktı

ŞIRNAK Valisi Ali Hamza Pehlivan ile diğer protokol üyeleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle kamera karşısına geçip, işaret diliyle farkındalık mesajı verdi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce hazırlanan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında, Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tamer Bilacan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, esnaf ve vatandaşlar kamera karşına geçti.

İşaret diliyle farkındalık oluşturmak için makamında kamera karşısına geçen Vali Ali Hamza Pehlivan, "Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler günü. Görmezden gelme, duymazdan gelme. Engelsiz bir dünya için sende bir adım at. İşaret dilini öğren. Engel siz olmayın. Aramızda engel yok. Engelleri kaldırmanın zamanı gelmedi mi? Engelleri birlikte el ele kaldıralım. Sen de bir adım at. Engelsiz bir dünya için biz de varız. Engelsiz bir dünya için siz de var mısınız?" dedi.

Görüntü Dökümü------------Protokol üyeleri ve vatandaşların kamera karşısında işaret dili ile mesaj vermesiGenel ve detay görüntüler

Haber: Sekvan KÜDEN-Kamera: ŞIRNAK/DHAGÖRÜNTÜ BOYUTU: 222 MB

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Yaşamını 4 engelli çocuğuna adadı TUNCELİ'de yaşayan Hani Uğurlu (62), hayatını zihinsel engelli, 2'si kız, 4 çocuğuna adadı. 41 yıldır engelli çocuklarına baktığını belirten Uğurlu, "Engelli 1 çocuğumun sağlık güvencesi yok. Sosyal Güvenlik Kurumu borç çıkarmış. Çocuklara tek başıma bakmaktan zorlanıyorum, duyarlı insanlardan yardım bekliyorum" dedi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan Hani Uğurlu, doğuştan zihinsel engelli olan çocukları Nuray (41), İlhan (39), Semra (37) ve Hasan'a (28) bakıyor. Eşi Ahmet Uğurlu'nun işçi emeklisi olduğunu söyleyen Uğurlu, 4 engelli çocuğuna bakmakta zorlandığını ifade ederek, yakın zamanda Vali Tuncay Sonel'in, eşiyle birlikte ziyaretlerine gelerek kendilerine yardımcı olduklarını söyledi.

ÇOCUK YAŞTA BABASI TARAFINDAN ZORLA EVLENDİRİLDİ

Küçük yaşta zorla evlendirildiği söyleyen Hani Uğurlu, akraba evliliği nedeniyle çocuklarının engelli dünyaya geldiğini belirterek, "Babam beni köyde yaşadığımız dönemde küçük yaşta zorla evlendirdi. Eşim yakın akraba ve toplam 5 çocuk dünyaya getirdim. Bir kızım evli, onda hiç sorun yok. 2 kız ve 2 erkek oğlum engelli doğdu. Buradan çağrıda bulunuyorum gençlere, ben yaşadım, onlar yaşamasın, akraba evliliği yapmasınlar. Ben yıllardır gece gündüz demeden, dışarı çıkmadan 4 çocuğuma bakıyorum" dedi.

'ÖMRÜMÜ ÇOCUKLARIMA VERDİM'

Çocuklarını haftada 2 gün rehabilitasyon merkezine götürerek, orada uzmanların eşliğinde bakım yaptıran Uğurlu, geri kalan zamanlarda ise evde onlarla tek başına ilgilendiğini söyledi. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun, oğlu Hasan'a sigorta prim borcu çıkardığını belirten Uğurlu, "Sosyal güvence nedeniyle gidip derdimi anlattım. Yüzde 90 engelli çocuk dedim, ama dinlemedi kimse. Oğlum Hasan'ın SGK'da bir sürü borcu var, ben ödeyemem, o kadar gücümüz yok. Lütfen bana bu konuda yardım etsinler yetkililer. Ben bir anneyim yıllardır engelli çocuklarıma bakıyorum. Ömrümü çocuklarıma verdim" diye konuştu.

Görüntü Dökümü---------------Anne ve 4 engelli çocuğu Engelli çocuklar ve anneden ev içinde görüntülerAnne Hani Uğurlu'nun açıklamalarıAnnenin çocukları ile ilgilenmesiGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 1.6 GB

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Kaynak: DHA