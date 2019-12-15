DHA YURT BÜLTENİ - 1

15.12.2019 08:30 | Son Güncelleme: 15.12.2019 08:30

SAĞANAK SONRASI DERE TAŞTI, EVDE MAHSUR KALAN AİLEYİ JANDARMA KURTARDI

ANTALYA'nın Serik ilçesinde sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu evde mahsur kalan 5 kişilik aileyi jandarma ekipleri kurtardı. Meyve bahçeleri ve tarım arazilerinin su altında kaldığı bölgede kurtarmaya giden bir itfaiye aracı da toprak yolun çökmesi nedeniyle mahsur kaldı.

Serik'e bağlı Alacami Mahallesi Hacıhasanlar mevkisinde sağanak sonrası su seviyesi yükselen Çakallık Deresi taştı. Taşan suların evlerine dolması nedeniyle Ramazan (74), Dudu (57), Ahmet (32), Gülsüm Nur (16) ve Türkan Alice (30) ailesi mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri aileyi tahliye etti. Bölgedeki bazı meyve bahçeleriyle tarım arazileri de su altında kaldı.

GRUP YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Çandır Mahallesi Üçtepeler mevkiindeki derenin yağmur nedeniyle taşması sonucu da Pınarcık, Karıncalı, Berendi, Büğüş ve Zırlankaya mahallerini bağlayan grup yolu su altında kaldı. Bazı araçların kaldığı yolda, ulaşımda aksamalar meydana geldi.

İTFAİYE ARACI YOLDA MAHSUR KALDIDiğer yandan Alacami Mahallesi'nde mahsur kalan aileyi kurtarmak için bölgeye sevk edilen itfaiye aracı da grup yolundaki su taşkını nedeniyle yolda kaldı. Toprak yolun bir kısmının çökmesi nedeniyle yan yatan itfaiye aracı ekiplerin çalışması sonrası kurtarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Çandır Mahallesi'nden görüntüler Jandarmanın tahliye görüntüleri

Haber-Kamera: Namık Kemal KILINÇ/ SERİK(Antalya),====================================

KAŞ'TA DOLU VE SAĞANAK, SERALARDA ZARARA YOL AÇTI

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde dolu ve sağanak nedeniyle bazı seraların naylon örtüleri zarar gördü, bazı seralarda ise su baskınları yaşandı.Kaş'ta dolu ve sağanak Kınık ve Ova mahallelerinde zarara yol açtı. Bazı seraların üzerinin kapatıldığı naylon örtüler yırtılırken, bazı seralarda ise su baskınları yaşandı. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, zarar gören seraları gezerek, üreticilerle görüştü. Belediyeye ait iş makineleri de seralardaki suların tahliyesi için çalışma yaptı. Bölgedeki zararın boyutuyla ilgili tespit çalışmaları başlatıldı.Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, ani ve şiddetli yağış nedeniyle Ova Mahallesi yakınlarındaki gölün su seviyesinin yükseldiğini ve taşkına neden olduğunu, bu nedenle de bazı seraların zarar gördüğünü söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Başkan Mutlu Ulutaş'ın bölgeyi gezmesi

Haber-Kamera: Ahmet ACAR/ KAŞ(Antalya),=======================================

MİLAS'TA HORTUM FELAKETİ MUĞLA'nın Milas ilçesi kırsal Ekizköy Mahallesi'nde meydana gelen hortumda 2 ev ve 2 ahırda hasar oluşurken, 15 ağaç yerinden söküldü, 40 ağaç kısmi zarar gördü. Hortumun ardından hasar tespit çalışmaları başlatıldı.Milas'a bağlı Ekizköy Mahallesi'nde Karadam Mevkii'nde, önceki gün saat 16.40 sıralarında meydana gelen hortum, korku dolu anlar yaşattı. Bir anda ortaya çıkan hortum, ormanlık alandan ve yerleşim yerlerinden geçti. Şiddetli rüzgarla birlikte 2 evin ve 2 ahırın çatıları uçtu, hasar meydana geldi. Hortum, devasa çam ağaçlarını ve zeytin ağaçlarını da kökünden söktü. Hortum nedeniyle mahalleli, büyük bir panik yaşadı. Olayda herhangi bir yaralanma olmadı.Hortumun ardından Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas Tarım ve Orman Müdürü Eşref Arslan ve Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, Ekizköy'e gelerek incelemelerde bulundu. Yetkililer, 15 ağacın yerinden söküldüğü ve 40 ağacın kısmi zarar gördüğü Ekizköy'de incelemelerde bulunarak, yöre halkına geçmiş olsun dileklerinde bulundu.AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir ise mahalleli ile telefonda konuşup geçmiş olsun dileklerini iletti. Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Akşam saatlerinde Ekizköy Karadam mahallesinde meydana gelen ani hortum afeti yine çiftçilerimize, ormanlarımıza zarar verdi. Tarım Orman Müdürümüz Eşref Arslan ve mahalle muhtarımızla birlikte zarar ve ziyanı yerinde tespit etmek amacıyla sahada çiftçilerimizi ziyaret ederek meydana gelen hasarlı bölgelerde inceleme yaptık. Ormandaki çam ağaçlarında belli bir vadide kökünden sökülenleri ve dalları kırılanlar vardı. Ancak daha büyük hasar zeytinliklerde oluşmuş. Yaklaşık 10 tane atalık ağaç, normal mahsüldar 45-50 ağaç ya dalları kırılmış, ya da üstündeki zeytin taneleri ile birlikte tamamen yıkılmış. Ayrıca iki çiftçimize ait iki ahırın çatıları uçmuş. Can kaybı olmaması hepimiz için bir teselli oldu. Çiftçilerimizin zarar ziyanını başta devletimiz ve sivil toplum örgütleri hep birlikte telafi etmek için elimizden gayreti göstermeliyiz. Karadam mahallesi halkına geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Yüce Rabbim daha büyük afetlerden korusun."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Olay yerinden görüntüler

Haber-Kamera: Yunus Erman DOĞRUYOL/ MİLAS(Muğla),========================================

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NÜ GÖZETLEYEN ŞÜPHELİ GÜVENLİK GÜÇLERİNİ ALARMA GEÇİRDİ

MALATYA'nın Yazıhan ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü gözetlerken görülen ve polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüpheli kenti ayağa kaldırdı. Ekiplerin havaya uyarı ateşi açmasına rağmen durmayan şüphelinin yakalanması için polis ve jandarma geniş çaplı çalışma başlattı. Olay, gece saatlerinde Doğuş Mahallesi'ndeki Yazıhan İlçe Emniyet Müdürlüğü çevresinde meydana geldi. Nöbet tutan polisler, emniyet binasını gözetleyen şüpheliyi fark ederek 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayarak kaçmaya başlayan şüpheliyi durdurmak isteyen polis havaya uyarı ateşi açtı. Şüpheli buna rağmen gözden kayboldu. Olayın ardından Malatya Valisi Aydın Baruş, İlçe Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, Yazıhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek incelemelerde bulundu. Alarm durumuna geçen polisi ve jandarma ise ilçeye giriş yollarında kontrol noktası oluşturarak geçen tüm araçları ve içindeki kişileri aradı. Özel hareket polisleri ve Jandarma özel harekat ekipleri ise İlçe Emniyet Müdürlüğü çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Kaldırılan gece görüşlü droneler ile tüm ilçe havadan taranarak şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Yazıhan İlçe Emniyet MüdürlüğüÖzel Harekat timleriPolis ekipleriOlay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasıAraçların durdurulmasıTüfek yakalatıp gözaltına alınan şahıslarDroneden görüntüEkiplerin çalışması Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Taha AYHAN-(Malatya)-======================================

EV YANDI; 7 KİŞİLİK AİLE DUMANDAN ETKİLENDİ KAHRAMANMARAŞ'ta, çıkan yangında evde bulunan 7 kişilik aile dumandan etkilendi. İtfaiyenin kısa sürede söndürdüğü yangında, ev kullanılmaz hale geldi. Ardıç ailesine ait evde, önceki gece saat 01.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanı görenler, ailenin yardımına koştu. Evdeki Halit (35), Emine (33), İsa (29), Mukaddes (19), Dilek (10), Mevlüt (8) ve Sükeyna Ardıç (4) komşular tarafından çıkarılırken, itfaiyeye ihbarda bulunuldu. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilendiği belirlenen 7 kişilik aile, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında ev, kullanılamaz hale geldi. Tedavilerinin ardından taburcu edilen 7 kişi, evin kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle yakınlarının evine gitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Yangının çıktığı evYanan odalarYanan eşyalarGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,===========================================

Hatay'da demir çelik fabrikasında patlama (2)YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İSDEMİR'in 4'üncü fırınında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı patlamanın olduğu fırında benzer patlamaların zaman zaman meydana geldiği ancak bu kez yaşanan patlamanın biraz daha büyük ölçekte olduğu vurgulandı. Patlamanın ardından çıkan yangın ise İSDEMİR ekipleri ile Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi tarafından kontrol altına alındı. Fırında soğutma çalışması yapılıyor.

SU KAÇAĞININ SICAK METALE TEMASI İLE PATLAMA OLDUİSDEMİR'den patlamayla ilgili yapılan yazılı açıklamada ise yüksek fırında su kaçağının sıcak metale temas etmesi nedeniyle patlama meydana geldiği, hiç kimsenin zarar görmediği bildirildi. Açıklamada, gerekli önlemlerin alındığı, kısa süre içerisinde normal çalışma şartlarına dönülmesinin beklendiği kaydedildi.

HATAY VALİLİĞİ: SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYORHatay Valiliği, İSDEMİR'deki patlamanın ardından çıkan yangının söndürüldüğünü ve soğutma çalışması yapıldığını bildirdi. Yapılan yazılı açıklamada şöyle dendi: "İlk değerlendirmelere göre İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nın 4'üncü yüksek fırınında sıcak metalin suyla temasıyla meydana gelen patlama sonucunda yangın söndürme cihazlarının otomatik olarak çalışması neticesinde, havada yüksek miktarda buhar ve duman oluşmuştur. Olayda yaralanan ya da ölen vatandaşımız yoktur. Yangın söndürülmüş olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. "

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------(Cep telefonu)-Fabrikadan yükselen dumanlar-İtfaiyenin söndürme çalışmaları-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ - Sedat İSKENDEROĞLU/ DÖRTYOL(Hatay),=====================================================

PROFESÖRÜN LİSE ÖĞRENCİSİ OĞLU, KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

TEKİRDAĞ'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü lise öğrencisi Eren Konukçu (16), hayatını kaybetti. Konukçu'nun Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Konukçu'nun oğlu olduğu öğrenildi.Kaza, önceki gün akşam Değirmenaltı Mahallesi Namık Kemal Üniversitesi ışıklı kavşakta meydana geldi. Mesut Ö. yönetimindeki 34 HN 4563 plakalı otomobil, kavşaktan sola dönüş yapmak isterken aynı yöne giden Eren Konukçu yönetimindeki 59 ABE 022 plakalı motosikletle çarpıştı. Savrulan motosiklet, refüjü aşıp, karşı şeride geçerek devrildi. Kaza sırasında kelepçesini takmadığı için kaskının başından çıktığı öne sürülen lise öğrencisi Eren Konukçu, ağır yaralandı. Başından yaralanan Konukçu, gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Konukçu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Tekirdağ'da özel bir koleje giden Eren Konukçu'nun Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Konukçu'nun oğlu olduğu belirtildi.

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİTekirdağ'da kullandığı motosikletin otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölen lise öğrencisi Eren Konukçu, Köseilyas Mahallesi'nde düzenlenen cenaze töreniyle gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze töreninde Konukçu'nun babası Prof. Dr. Fatih Konukçu, annesi Hasibe Dilek Konukçu, kardeşleri Gül Sena ve Başar Konukçu, güçlükle ayakta durabilirken, gözyaşları döktüler.Cenazeye, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mümin Şahin, akademisyerler, Eren'in okul arkadaşları ile vatandaşlar katıldı. Eren'in arkadaşları cenaze namazında saf tutarak tabutuna omuz verdi. Eren, Köseilyas Mahallesi Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDIEren Konukçu'nun ölümünde kusurlu bulunan otomobil sürücüsü, Mesut Ö. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sürücü çıkarıldığı mahkemede 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçlamasıyla tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Köseilyas mahalle camisi-Cenazeye katılan kalabalık-Cenazeye katılan öğrenciler-Cenaze namazının klınması-Babanın acısı -Cenazede ağlayan yakınları-Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ,=======================================

Kars'ta hemzemin geçitte 'sis' kazası: 3 ölü (2)TAZİYEYE GELİRKEN AYNI YERDE KAZA YAPTILAR

Kars'ın Selim ilçesinde yük treninin çarptığı otomobilde hayatını kaybeden Ersin Gümüş (30), Nihat Gümüş (46) ve Muhammet Gümüş'e (11) taziye için Ağrı'dan yola çıkan akrabaları aynı bölgede kaza yaptı. Sürücüsünün ismi belirlenemeyen 34 JC 8335 plakalı otomobil tren kazasının yaşandığı Karaçay Köyü'ndeki hemzemin geçit yakınında kayarak yoldan çıktı. Devrilen otomobilde bulunan Sedat ve Mehmet Demir yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Kazan yapan araç-Kazaya müdahale eden görevliler

Haber-Kamera: Orhan Kemal OKTAY/ SELİM(Kars),==============================

ARACIN BOYASINI BEĞENMEYİNCE İŞ YERİNİ SİLAHLA BASTI: 3 YARALI ZONGULDAK'ta boyattığı otomobilin renk tonunu beğenmeyen araç sahibi, arkadaşlarıyla tamirhaneyi bastı. Çıkan kavgada, tamirhanenin sahibi ve kardeşi silahla, bir kişi de darp edilerek yaralandı.Olay, dün saat 17.00 sıralarında Çınartepe Mahallesi'nde bulunan Karaelmas Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobilini boyatan ismi öğrenilemeyen bir kişi, boyanın renk tonunu beğenmedi. Tamirhane sahibiyle tartışan kişi, dün arkadaşlarıyla sanayi sitesine geldi. Çıkan tartışmada, araç sahibi ve arkadaşlarının silahla ateş etmesi sonucu tamirhane sahibi Cihat Gülle sol bacağından, kardeşi Cihat Gülle sol omzundan yaralandı. Cihat Gülle'nin oğlu Çağan Gülle ise darp edilmesi sonucu başından yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayın ardından araçlarıyla kaçan ve 6 kişi olduğu öğrenilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Yaralıların hastaneye götürülmesi-Olay yerinden detaylar

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN - Cüneyt ÖZFİDAN/ ZONGULDAK,=============================================

ARAZİDE ÜST ÜSTE ATILMIŞ KÖPEK ÖLÜLERİ BULUNDU

OSMANİYE'nin Bahçe ilçesindeki bir arazide hendek içinde üst üste yığılmış 10 köpek ölüsü bulundu. Aynı bölgeye daha önce atılan ölü köpeklerin de iskeletlerine rastlandı.Bahçe ilçesi Burgaçlı köyündeki bir arazide, dün sabah saatlerinde hendek içinde üst üste yığılmış 10 köpek ölüsü bulundu. Köpeklerin fotoğrafları sosyal medyadan paylaşınca, hayvanseverler duruma tepki gösterdi. İhbar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parlar Şubesi ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri bölgeye giderek çalışma yaptı. Köpeklerin zehirlenerek topluca öldürülmüş olabilecekleri şüphesiyle Cumhuriyet Savcılığı'nca inceleme başlatıldı. Aynı bölgeye daha önce de atılmış onlarca köpeğin iskeletiyle karşılaşıldı. Köpeklerin ölüm nedenlerini belirlemek için çalışma başlatılırken, hayvanların ölülüleri iş makineleri ile açılan çukurlara gömüldü. Jandarma, köpekleri bölgeye atan kişi ya da kişilerin tespiti için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Köpek ölülerinin görüntüsüKepçe ile ölü köpeklerin açılan çukura atılması

Haber: İbrahim EMÜL/ OSMANİYE,================================

İRANLI YOLCULARIN VALİZİNDEN 3 KİLO EROİN ÇIKTI

ANTALYA Havalimanı'na gelen İranlı yolcular A.A.S. ve B.D.'nin valizlerinde 3 kilo 92 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, gözaltına alınan 2 yolcu, tutuklandı.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Hudut Büro Amirliği görevlileri, Van ve Hakkari üzerinden Türkiye'ye giriş yapan İranlı A.A.S. ve B.D.'nin valizlerle uyuşturucu taşıdığı bilgisini aldı. Takibe alınan şüpheliler, havayoluyla geldikleri Antalya Havalimanı İç Hatlar Gelen Yolcu Salonu'nda durduruldu. Yolcuların yanındaki 3 valizde, gizli bölmelere zulalanmış poşetler içinde 3 kilo 92 gram eroin ele geçirildi.Uyuşturucuya el konulurken, gözaltına alınan İranlı A.A.S. ve B.D., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İkili, sulh ceza hakimliğince 'uyuşturucu-uyarıcı madde nakletmek, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Valizin açılmasıEroinin bulunması

Haber-Kamera: Mithat ABAKAN/ ANTALYA,=======================================

Atatürk Anıtı'na çirkin saldırıya tepki (2)'SALDIRI YOK: YENİLENMEK İÇİN SÖKÜLMÜŞ'

Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı'ndaki yazıların sökülmesi üzerine, Silifke Belediyesi açıklama yaptı. Yazının, belediye ekiplerince değiştirilmek amacıyla söküldüğü belirtilen açıklama şöyle denildi: "Birkaç gün önce ekiplerimiz, büst üzerinde yazan 'Cumhuriyet Erdem ve Namustur' yazısını yenisiyle değiştirmek için söktü. Bölgede etkisini gösteren yağıştan dolayı, plakalar yerine takılamadı. An itibariyle yazılar yeniden yerine takılmıştır. Haberde konu olduğu gibi bir saldırı söz konusu değil, aksine belediyemiz tarafından acilen yenilenmesi için işlem yapılmıştır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Atatürk anıtına yeni yazı tabelasının takılmasıYazıdan genel ve detaylar

Haber-Kamera: Atike CEYLAN KAÇAR/ SİLİFKE(Mersin),======================================

CEZA YAZILAN YERDE, OTURMA EYLEMİ YAPTI MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, trafik polislerinin denetiminde yanında ehliyet bulundurmamaktan işlem yapılıp motosikleti bağlanan İzzet Akça, ceza yediği noktada oturma eylemi yaptı. Belli bir süre eylemine sürdüren İzzet Akça, polisin ikna etmesiyle eylemine son verdi.Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi Akçakmak yolu üzerinde meydana geldi. Sepetli motosikletiyle Akçakmak karayolunda ilerleyen İzzet Akça, denetim yapan Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerince durduruldu. Karakola götürülen Akça'ya yanından ehliyet bulundurmadığı gerekçesiyle işlem yapılarak 2 bin lira ceza yazıldı. Tekrar denetim yapılan yere gelerek motosikletinin bağlandığını öğrenen Akça, oturma eylemi başlattı. Yaklaşık yarım saat Akçakmak karayolu üzerinde oturan Akça, trafik polislerinin uzun uğraşları sonucunda eylemini sonlandırdı. Yediemin deposuna götürülen motosikletin, ehliyetli bir yakının gözetiminde Akça'ya teslim edildiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Cezaya sinirlendi, yolda oturma eylemi yaptıTrafik polisinin şahsı ikna çalışmaları

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU(Manisa),====================================

ESKİŞEHİR'DE KADINLARLARDAN ŞİDDETE KARŞI İNSAN ZİNCİRİ ESKİŞEHİR'de, Demokratik Kadın Platformu üyesi kadınlar, kadına yönelik şiddeti protesto etmek için insan zinciri oluşturdu.İsmet İnönü Caddesi'nde bir araya gelen Demokratik Kadın Platformu üyesi kadınlar, kadına yönelik şiddeti protesto etmek için el ele tutuşup, insan zinciri oluşturdu. Öldürülen kadınların fotoğraflarını taşıyan kadınlar sık sık "Yaşaşın kadın dayanışması" sloganı attı. Grup adına basın açıklamasını okuyan Ceren Kökoğlu, kadınların dayanışmayla birlikte güçlendiklerini belirterek, şöyle konuştu: "2019'un ilk 11 ayında en az 430 kadın öldürüldü. Sadece Kasım ayında en az 39 kadın evli oldukları, eskiden evli oldukları erkekler, beraber oldukları, eskiden beraber oldukları erkekler, akrabaları, tanıdıkları, babaları, oğulları tarafından öldürüldü. Ağzımızdan bir çırpıda çıkıveren bu rakamların ardında yok olan hayatlar, şiddet, istismar, acı ve daha nicesi var. Her gün 1-2 kadın cinayeti haberi duymaya başladığımız bu günlerde katledilen kız kardeşlerimizin rakamların ardına, haber spotlarına sıkıştırılmalarını kabul etmiyoruz. Şiddetin bin bir çeşidiyle baş etmeye çalışan kadınların dayanışmayla nasıl güçlendiğini, ayağa kalktığını biliyoruz. Şimdi ağlamak, yalnız hissetmek, çaresizliğe düşmek zamanı değil. Ayağa kalkmak ve ayakta kalmak zamanıdır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------İnsan zinciri oluşturan kadınlar-Kadınlar slogan atarken-Ceren Kökoğlu'nun konuşması-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN/ ESKİŞEHİR,=========================================

500 BİN LİRALIK KEHRİBAR TAŞI VE ÜRÜNÜ ELE GEÇİRİLDİ TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Zonguldak'ta gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan 28 kilogram ağırlığında kehribar taşı ve bu taştan imal edilmiş binlerce ürün ele geçirildi.Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'ne yapılan ihbar üzerine, inceleme başlatıldı. Elde edilen bilgi ve belgeler, Zonguldak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne iletildi. Kaçakçılığa karıştığından şüphelenilen liman sahasındaki araçta narkotik madde de bulundurulabileceği ihtimaline karşı önce dedektör köpekle arama yapıldı. Daha sonra Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından gerçekleştirilen aramada sürücü kabininin arkasında bulunan yatağın üzerinde sırt çantalarının bulunduğu saptandı. Çantaların içinde kehribar taşı ve bu taştan imal edilen binlerce tespih, bileklik ve boncuk ele geçirildi. El konulan 28 kilogram ağırlığındaki kehribar taşı, boncuk, tespih ve bilekliğin piyasa değerinin yaklaşık 500 bin lira olduğu belirlendi. Soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------(Polis kamerası)-Operasyondan görüntü-Taşların ele geçirilmesi-Taşlardan görüntü

Haber: ANKARA,==================

APA 12. Genel Kurulu Antalya'da başladı ŞENTOP'TAN ABD SENATOSU KARARINA ELEŞTİRİ: KİRLİ BİR SİYASİ OYUNUN PARÇASIDIR

TBMM'nin ev sahipliğinde Antalya'da Kundu bölgesinde bir otelde gerçekleştirilen Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 12. Genel Kurulu 'Asya Parlamentoları Arasında Çok Taraflı İşbirliğinin Rolü' temasıyla devam ediyor. Yürütme Kurulu toplantısının ardından genel kurulun açılış konuşmaları gerçekleştirildi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Asya kıtasının pek çok sorun ve sınama ile karşı karşıya olduğunu söyledi. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Asya'nın bir bölümünün de hala açlık, bulaşıcı hastalık ve doğal afetler gibi birçok zorlukla yüzleşmek zorunda kaldığını dile getiren Şentop, "Kıtamız yeni ekolojik problemlerle karşılaşmaktadır. Öte yandan savaşlar, çatışmalar, vekalet savaşları ve terörizm gibi ağır insani sonuçları olan sorunlarla her gün daha güçlü bir şekilde yüzleşmek zorunda kalıyoruz. Türkiye olarak çevremizdeki dinamikleri, barış, refah ve istikrar doğrultusunda şekillendirmenin gayretindeyiz" dedi.

TERÖR DÜNYANIN BELASIDIRSuriye'de iç savaşın sona ermesi ve istikrarın sağlanması için Türkiye'nin elinden gelen en üst gayreti gösterdiğini belirten Şentop, şöyle dedi: "3.6 milyona yakın Suriyeliyi şu anda ülkemizde misafir ediyoruz. Suriye'nin geleceğini tehdit eden DEAŞ ve PKK, YPG terör örgütleriyle mücadelemizi kesintisiz sürdürüyoruz. Bu doğrultuda, terör örgütlerinden temizlemiş olduğumuz bölgelere Suriyeli kardeşlerimizi en güvenli ve en sağlıklı yoldan vatanlarına dönme yolunda ortaya koyduğumuz çabalar nihayetinde meyvelerini verecektir. Bugün, terörizm coğrafya ayırt etmeksizin tüm dünyanın ortak belasıdır. Bunun acı örneklerini burada bulunan birçok ülke yakinen yaşadı. Bu gerçeğin bilinciyle, uluslararası terörizmle mücadelede en ön safta yer alıyoruz. Terörizm, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslam düşmanlığı gibi dünya barışını ve insanların huzurunu tehdit eden hastalıklı anlayışlarla mücadelede, uluslararası toplumu harekete geçirmek için somut adımlar atıyoruz."

İŞE YARAYAN-YARAMAYAN TERÖRİST AYRIMITerörizmle mücadelede ancak ve ancak samimi ve kapsamlı bir yaklaşımla başarılı olabileceğine vurgu yapan Mustafa Şentop, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Aynı anda birçok terör örgütüyle mücadele eden ve hiçbirine göz açtırmayan bir ülke olarak sizlerle tecrübelerimizi paylaşmak, güçlü iş birlikleri kurmak istiyoruz. 2016 yılında ülkemizde darbe teşebbüsünde bulunan FETÖ/PDY'nin birçoğunuzun ülkesinde eğitim, STK ve benzeri kisveler altında faaliyette bulunduğunu biliyoruz. Bu örgütün Türkiye için olduğu kadar ülkeleriniz için de tehdit olduğunu özellikle hatırlatmak istiyorum. Hiçbir terör örgütü birbirinden farklı değildir. DEAŞ neyse FETÖ ve PKK/PYD/YPG de odur. Hepsi insanları insan gibi yaşamaktan alıkoyacak aynı onursuz ve lanetli amaçların peşinde koşmaktadır. Bu noktada, 'İşe yarayan-yaramayan terörist' ayrımını asla kabul etmiyoruz. Tüm dostlarımızın da bu gerçeğin bilincinde hareket etmesini istiyoruz. DEAŞ söz konusu olduğunda yükselen seslerin, PKK, FETÖ ve diğerleri için de yükselmesi gerektiğine inanıyoruz."

İŞGAL, ZULÜM VE ADALETSİZLİĞİN FİLİSTİN'İN KADERİ DEĞİLAsya'nın bir diğer kanayan yarası olan Filistin meselesinde de aktif bir tutum sergilenmediğini kaydeden Şentop, işgal, zulüm ve adaletsizliğin Filistin'in kaderi olmadığına dikkati çekti. Mustafa Şentop, "Dünyada haksızlığa uğramış milletlerin daima yanında olmayı insanlık onurunun bir gereği olarak görüyoruz. Tüm ülkeleri Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne saygı göstermeye davet ediyoruz. Afganistan'da barışın tesisi ve şiddetin sona ermesi için yürütülen çabalara her zaman olduğu gibi bundan sonra da destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

BM MİSYONUNU YERİNE GETİRMİYORUluslararası örgütlerin bir kısmının özellikle de BM'nin kuruluş amaçlarında öngörülen misyonu yerine getirmekten çok uzak olduğunu ifade eden Şentop, "Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan bu durumu, 'Dünya Beşten Büyüktür' itirazıyla ifade etmiş ve bu itiraz, haklı bir yankı uyandırmıştır. Tam bu noktada, uluslararası zeminlerin ve örgütlerin yeniden gözden geçirilmesi zaruretini bir kez daha dikkatlerinize sunmak istiyorum" dedi.

ABD SENATOSUNUN SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMI TASARISITBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD Senatosu'nun sözde Ermeni soykırımına yönelik kararını da eleştirdi. Şentop, "ABD Senatosu'nun tarihi gerçekleri saptırmak suretiyle, uluslararası hukuku yok sayarak, sözde Ermeni iddiaları konusunda kabul ettiği kararı Asya Parlamenterler Asamblesi'nde siz kıymetli parlamenterlerin huzurunda Türkiye olarak ret ettiğimizi ifade etmek istiyorum. Hukuki hiçbir değeri bulunmayan ve müteakip seçim dönemi sonrasında oluşacak Senato'yu bağlamayacak bu karar açıktır ki kirli bir siyasi oyunun parçasıdır. Bu, keyfi ve gündelik politikanın basit çıkarları temelinde tarihi okumaktan ibaret değersiz bir tavırdır" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Toplantıdan detay

Haber-Kamera: Hasan DEMİRBAŞ - Mehmet KILIÇASLAN/ ANTALYA,==============================================

BAŞKAN GÜRÜN: MADEN İŞLENİP SATILMALI Muğla'da madencilik faaliyetlerinin tartışıldığı 'Madenciliği konuşuyoruz' adlı çalıştay düzenlendi. Çalıştayda, madenciliğin ekonomideki yeri, politikası ve somut sonuçları tartışıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, "Madenin ham olarak değil, işlenip satılması gerekiyor" dedi.Muğla Büyükşehir Belediyesi'nce bu yıl ilki düzenlenen çalıştay, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı. Son günlerde ülke gündemini meşgul eden madenlerin çıkarılması ve aranması ile ilgili konuların masaya yatırıldığı çalıştaya, Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün, CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, CHP Muğla milletvekilleri Süleyman Girgin, Mürsel Alban ve Suat Özcan, Menteşe Belediye Başkanı CHP'li Bahattin Gümüş, Muğla Mermerciler Derneği Başkanı Mustafa Ercan ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Başkan Gürün, madenciliğin ülkeye istihdam ve girdi sağladığını belirterek, "Ancak sektörün büyük tahribatı var. Bunun mimimize edilmesi gerekiyor. Türkiye'de her konuyu uzmanlarınca konuşulması gerekiyor. Değerli bilim adamları kenarda kalıyor ama herkes konuşuyor. Bunun olmaması gerekiyor. Herkes bir şeyleri kendi tarafına çekmeye çalışıyor. Bu zeminden ülkemizin çıkması gerekiyor. Madenin ham olarak değil, işlenip satılması gerekiyor. Mermeri kütük olarak satıyoruz. Mamul hale getirilerek satılmalı" dedi.Başkan Gürün, madencilik yasasında değişiklik yapılması gerektiğini de belirterek, "Hiçbir madenci, doğayı katletmek istemez. Birbirimizi suçlamamalıyız. Sistem ve düzen bizi kavga ettirtiyor. Türkiye maden üretiminde dünyada 28'inci, maden çeşitliliği açısından 10'uncu sırada yer alıyor. Muğla'nın yüzölçümü 13 bin 338 kilometrekare. İl genelinde 641 maden ocağı var. 333'ü ormanlarımızda yer alıyor. Yüzde 9.3'ü arkeolojik sit, kültürel sit ve ÖÇK alanlarında bulunuyor. Kimse bize bir şey danışmadan ruhsat veriyor. 'Ben verdim oldum' diyor. Bundan dolayı madencilik yasasında değişiklik yapılması gerekiyor. Plan yaparken, 12-13 kurumdan görüş alıyorum. Muğla'mızda kömür, mermer, feldspat, krom ve kuvars madenini çıkarılıyor" dedi.CHP Doğal Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ise, "Türkiye'nin en riskli ve en önemli konularından birisini tartışıyoruz. Yurdun dört bir yanında vatandaşlarımız madene karşı çıkıyor. Bunun nedeni ise yargıya güven sorunu. Son 17 yılda ÇED yönetmeliği defalarca değiştirildi. Her ihale ve ruhsatlandırma öncesi karşılaşılması muhtemel sorunlar nedeniyle değiştirilmiş" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Gürün'ün konuşmasıÇalıştaydan genel ve detaylar

haber-Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,===================================

TUZ GÖLÜ SUYA KAVUŞTU

TÜRKİYE'nin en büyük 2'inci gölü olan Tuz Gölü, kış aylarının gelmesiyle yeniden suyla doldu.Ankara, Konya ve Aksaray illerinde kıyısı bulunan Tuz Gölü, mavi rengine kavuştu. Yaz mevsimine kadar suyla kaplı olacağı belirtilen Göl'e yerli ve yabanı turistler ilgi gösteriyor. Haziran ayında suyun çekildiği Göl'de tuz üzerinde yürüyen turistler, bu kez gün batımını izledi. Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük kısmının karşılandığı Tuz Gölü'nde, tuzdan yapılmış heykel, losyon ve kremler de satılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Genel ve detaylar-Fotoğraf çekilenler

Haber-Kamera: Zeynep GÖRGÜLÜ/ ŞEREFLİKOÇHİSAR(Ankara),==============================================

GEZEGEN EVİNE YOĞUN İLGİ

Denizli'deki planetaryum (gezegen evi) yoğun ilgi çekiyor. Tesiste, uzayın derinliklerini birebir izleyebilen öğrenciler, yaşadıkları sıra dışı deneyimle gök cisimleri hakkında temel bilgiler de öğreniyor.Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi, bilim, kültür ve sanat etkinlikleri ile birçok organizasyona ev sahipliği yapmaya devam ediyor. 500, bin ve 2 bin kişilik tiyatro ve gösteri salonları, atölyeleri, seminer ve nikah salonları ile birlikte bünyesinde bulunan 100 kişilik planetaryum, Denizlililere uzayı tanıtıyor. Güneşin, yıldızların, gezegenlerin ve diğer tüm gök cisimlerinin yapay görüntüsünün özel bir yansıtıcı yardımıyla kubbe şeklindeki tavana yansıtıldığı gezegen evinde, uzayın derinlikleri birebir izleyen öğrencilere, gök cisimleri hakkında temel bilgiler de anlatılıyor. Planetaryuma, Denizli merkez ve ilçelerinden yoğun ilgi gösteren öğrenciler, tesiste sıra dışı bir deneyim yaşıyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, merkezdeki gezegen evinin özelikle öğrencilerin büyük ilgisini çektiğini belirterek, "Merkezimizde bulunan planetaryum da öğrencilerimize güneş sistemi, gezegenler ve yıldızlar 3 boyutlu bir şekilde anlatılarak temel astronomi bilgileri veriliyor" dedi. Öğrencileri merkeze getiren Dr. Necdet Durmuş Ortaokulu Müdürü Erdinç Pekmezci, "Gezegen evi öğrencilerimize çok faydalı oldu. Derslerimizde işlediğimiz konuları pekiştirmek için geldik. Çok güzel bir yer yapılmış, öğrencilerimiz çok güzel bilgiler öğrendi ve çok faydalı oldu" dedi. Şehit Ramazan US İmam Hatip Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Utku Ünal ise, "Çok keyifli ve değişik bir macera oldu bizim için. Bütün öğrencilerin mutlaka gelmesini tavsiye ettiğimiz yerlerden. Denizli'nin ihtiyacı olan ve muazzam bir yer burası" şeklinde konuştu. Öğrenci Asude Çakar ise, "Burada çok güzel bilgiler öğrendik. Ay'ı, Jüpiter'i ve uyduları gördük. Ay'ın katmanlarını, Güneş'in lekelerini öğrendik" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Gezegen evinden detay görüntülerÖğrencilerin gezegenleri çatıda izlemesi

Müdür Erdinç Pekmezci, öğretmen Utku Ünal ve öğrenci Asude Çakar'ın konuşması

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

Kaynak: DHA