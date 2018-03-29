Dha Yurt - Afrin'de Yaralanan Uzman Çavuş, Hastanede Şehit Oldu

Suriye'nin Afrin kentinde arama tarama çalışması sırasında teröristlerin kaçarken tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanarak Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir hafta önce tedaviye alınan Piyade Uzman Çavuş Necmettin Yiğit(23) şehit oldu.

Suriye'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda 22 Mart günü teröristlerin kaçarken tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Gökhan Güllü (25) şehit olurken, hemşehrisi olan iki silah arkadaşı yaralanmıştı. Olayda ağır yaralanan Uzman Çavuş Necmettin Yiğit, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Tedavisi devam eden Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Hasan Çeçen'in ise hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Acı haber Ankara'daki hastanede bir haftadır bekleyen yakınlarına verildi. 3 kardeşin en küçüğü olan Şehit Necmetin Yiğit'in babası Mustafa Yiğit'i 5 yıl önce kaybettiği, annesi Gülcan Yiğit'le birlikte yaşadığı öğrenildi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Necmettin Yiğit'in cenazesi yarın Niksar ilçesinde düzenlenecek törenin ardından Gökçeli beldesinde toprağa verilecek.

Haber: Fatih YILMAZ/TOKAT,