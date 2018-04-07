Dha İstanbul - Seyir Halindeki Taksi Alev Alev Yandı

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA - Bakırköy'de D-100 karayolunda seyir halindeki bir taksi yandı. Sürücü ise yanan araçtan canını zor kurtardı.

Olay, Bakırköy'de D-100 karayolu, Şirinevler yan yolda sabah saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 TJP 22 plakalı taksiyi kullanan Ahmet Cindemir, Topkapı istikametine doğru seyir halindeyken aracın motor kısmında dumanlar yükseldi. Taksinin yanmaya başladığını gören sürücü aracının durdurarak kendisini dışarı attı. Daha sonra ise taksinin motor kısmından başlayan yangın bir anda tüm aracı sardı. Yoldan geçen diğer taksi sürücüleri meslektaşının yardımına koşarken, bir yandan da durumu polise ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye yanan araca müdahale ederken, polis ekipleri de yan yolu bir süreliğine araç trafiğine kapattı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından yanan otomobil tamamen söndürüldü. Soğutma çalışmaları da bir süre daha devam etti. Taksinin neden yandığı yapılacak incelemeler sonrası belirlenecek.

Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen taksi, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı. Aracın kaldırılmasıyla birlikte yol yeniden trafiğe açıldı.

TAKSİNİN YANMA ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Alev topuna dönen taksinin yanma anı başka bir taksi sürücüsü tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde aracın motor kısmından alevlerin yükseldiği görülüyor. Yanan araçta zaman zaman patlamalar meydana geliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olayın meydana geldiği yer

Alev alev yanan araç

İtfaiye ekiplerinin çalışması

Polis ekiplerinin yol kapatması

Taksi sürücüsü ile röp.

Yardıma gelen sürücü ile röp.

Trafikten görüntü

Genel ve detaylar