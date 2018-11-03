Dha İstanbul- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Fetö 15 Temmuz'da Halkın Tokadını Yemiştir

Türkiye İş Ahlakı Zirvesi'nin 3'üncüsü İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği'nin (İGİAD) düzenlediği zirveye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Diyanet İşleri eski başkanı Profesör Doktor Mehmet Görmez, Çevre ve Şehircilik eski Bakanı İdris Güllüce, Eğitim-Bir-Sen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, İstanbul Ticaret Odası Genel Sekreteri Doçent Doktor Nihat Alayoğlu, Yüksek Öğretim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Ömer Demir, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Cüneyt Yüksel, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Nihat Erdoğmuş, Yeni Şafak gazetesi yazarı Kemal Öztürk ve çok sayıda davetli katıldı.

FETÖ, 15 TEMMUZ'DA HALKIN TOKADINI YEMİŞTİR

Zirvenin onur konuğu konuşması yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, konuşmasında FETÖ ile mücadeleye dikkat çekerek; 17-25 Aralık ve 15 Temmuz tecrübeleri bize bir gerçeği göstermiştir; kamu kurumları ve akademi dünyası gibi topluma temas eden yerlerde çalışan insan kaynağının, bilgi ve beceriyle beraber yerli ve milli bir anlayışa da sahip olması elzemdir. Tüm ahlaki değerleri hiçe sayarak vesayetin açtığı çatlaklardan devlet kurumlarına sızan FETÖ, 15 Temmuz'da halkın tokadını yemiştir. FETÖ'ye karşı başlattığımız mücadele kapsamında bu ihanet çetesini devletimizden temizledik ve temizlemeye de devam ediyoruz. Altını çizerek ifade etmek isterim ki, kendini devletin ve milletin menfaatlerinin üstünde gören hiçbir anlayışın, FETÖ, PKK gibi terör örgütü uzantılarının, kurum ve kuruluşlarımızda, üniversitelerimizde hakim olmalarına izin veremeyiz. Türkiye'de kamu düzenini alt üst edecek şekilde, devletin bürokratik hiyerarşisi dışından talimat alan ya da güç zehirlenmesi yaşayarak kamuya talimat vermeye kalkan herhangi bir oluşuma müsaade etmeyiz, edemeyiz dedi.

ASLOLAN, BU MİLLETE HAK ETTİĞİ HİZMETİ VERMEKTİR

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de değinen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuşmasını şöyle devam etti

Türkiye'de tarihi bir değişim yaşanmaktadır. Zayıf koalisyon hükümetleri ve iktidar boşluğu oluşmasına izin vermeyecek, kalıcı istikrar sağlayan yeni bir hükümet sistemine geçilmiştir. Bu yeni ve köklü reform dalgası ile merkeziyetçi, vatandaşa kapalı, bürokratik hiyerarşik bir yönetim yapısı yerine; yerelin güçlendiği, etkin, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim yapısı hedeflemekteyiz. Biz her zaman şuna inanıyoruz. Aslolan, bu millete hak ettiği hizmeti vermektir. Bütün mesele insanımıza hizmetkar olabilmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, yönetim kadrolarımız, karar alıcılarımız işte böyle bir sorumluluğu üzerinde taşıyor.

VATANDAŞ KAPI KAPI DOLAŞIP BELGE TOPLAMAYACAK

Fuat Oktay, Kamu sektöründe emek veren her kesimin talepleri yerine getirilmiş, sayıları 1 milyonu aşan taşeron işçi ve 300 bin sözleşmeli personel kadroya geçirilmiştir. Kamu hizmetlerini tüm vatandaşlarımız için daha erişilebilir ve kolay kılmak amacıyla çağdaş kamu hizmeti anlayışı çerçevesinde e-devlet uygulamaları hayata geçirilmektedir. Bugün, 40 milyonu aşkın kullanıcı, 474 kurumun 3 bin 942 farklı hizmetinden 'e-Devlet Kapısı' üzerinden faydalanmaktadır. En geç bir yıla kadar tamamlanması planlanan proje kapsamında, vatandaşla devlet ilişkisi artık beyan esaslı bir hale gelecektir. Vatandaşlarımız hizmet almak için kapı kapı dolaşıp belge toplamayacaktır şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından İGAD Başkanı Ayhan Karahan, Fuat Oktay'a günün anısı olarak hediye takdim etti.