DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

BEŞİKTAŞ'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde Beşiktaş'ta yapılan denetimde köpeğini gezdiren ve maskesiz olduğu görülen bir kadın, polise "Köpeğim dışkı yaptı yanımda poşet olmadığı için onu maskemle almak zorunda kaldım" dedi.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2
06.08.2020 12:40 | Son Güncelleme: 06.08.2020 12:45
BEŞİKTAŞ'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde  Beşiktaş'ta yapılan denetimde köpeğini gezdiren ve maskesiz olduğu görülen bir kadın, polise "Köpeğim dışkı yaptı yanımda poşet olmadığı için onu maskemle almak zorunda kaldım" dedi. Maskeyi koluna takarak yürürken polis tarafından durdurulan bir kişi de "Benim babam doktor" dedi. Kişiler ceza yemekten kurtulamadı.  

Polis ekipleri İstanbul'da birçok noktada koronavirüs denetimi gerçekleştirdi. Zabıta ekiplerinin de katıldığı denetimlerde pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, yollar, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar, taksiler ve tüm yaşam alanlarında denetim yapıldı. Denetimlerin yoğun olduğu noktalardan biri de Beşiktaş oldu. Ekipler Beşiktaş Çarşı'sında dolaşarak maske takmayan vatandaşları uyardı, işyerlerinde denetim yaptı. 

"MASKEYLE KÖPEĞİN DIŞKISINI ALDIM"

Denetimler sırasında vatandaşlar ile polisler arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Maskesiz olarak köpeğini dolaştıran Polen Gökbuget polise "Normalde maske takıyorum. Bugün de takıp çıktım. Yürüyüş sırasında köpek dışkısını yaptı. Yanımda poşet olmadığı için maskemle dışkıyı yerden alıp çöpe attım. Bu nedenle yanımda maske yok" dedi. 900 lira ceza kesilen Polen Gökbuget'e polis maske verdi.  

"BENİM BABAM DOKTOR"Polis ekipleri denetimlerde maskeyi çenesine takan vatandaşları da uyardı. Maskeyi koluna taktığı görülen Ömer Karataş polis tarafından durdurulunca "Sokak boş olduğu için maskeyi koluma taktım. Kalabalığa girince maske takıyorum. Benim babam doktor. Uyarılara dikkat ediyorum" dedi. Karataş ceza yemekten kurtulamadı. 

MASKESİZ SERVİS YAPAN GARSONA CEZA Polis ekipleri, zabıtayla birlikte yemek mekanlarını da denetledi. Bir restoranda maskesiz olarak müşterilere servis yapan garsona da 900 lira ceza kesildi. Ekipler birçok restoran, kafe ve işyerini uyardı. Polisler gün boyunca denetimlerine devam etti. 

Görüntü dökümü ----------------Maskesiz kadın (Polen Gökbuget) ve yanındaki köpeği -Polisin kadını durdurması  -Polis ve kadın arasındaki diyaloglar Polen Gökbuget'in polise "Poşet yoktu maskeyle köpeğin dışkısını aldım" demesi -Kadına ceza yazılması -Polisin maskelerini düzgün takmayan kişileri uyarması -Maskeyi koluna takan (Ömer Karataş) -Ömer Karataş'ın polise "Benim babam doktor" demesi -Ceza yazılması -Müşterilere maskesiz servis yaparken görülen restoran çalışanına ceza yazılması -Genel ve detay görüntüler 

==================

2-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN HİROŞİMA MESAJI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İkinci Dünya Savaşı'nda atom bombası atılan Hiroşima'nın 75. anma yıl dönümü törenine gönderdiği video mesajda, "Bu meşum olaydan ders almayı başarmak zorundayız. Barış anıt parkında yer alan kaideye kazıldığı gibi Hiroşima, yanlışı tekrar etmeme kararlılığımızın nişanesi olmalıdır" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İkinci Dünya Savaşı'nda atom bombası atılan Hiroşima'nın 75. anma yıl dönümü törenlerine video mesaj gönderdi. Japonya'nın Hiroşima kentine 6 Ağustos 1945 sabahı atılan atom bombası sonucu hayatını kaybedenler ve yaralananlar için kentteki Barış Anıt Parkı'nda anma töreni düzenlendi. Törene video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hiroşima'ya atom bombası atılmasının insanlık tarihinin en karanlık günlerinden biri olduğuna dikkati çekti. Hiroşima'nın kurbanlarını taziyeyle anan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dost Japon halkına başsağlığı diliyorum. 75 senedir yüreklerindeki acıyı dindirmeye çalışan mağdurların yakınlarına başsağlığı diliyorum"  dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu meşum olaydan ders almayı başarmak zorundayız. Barış anıt parkında yer alan kaideye kazıldığı gibi Hiroşima, yanlışı tekrar etmeme kararlılığımızın nişanesi olmalıdır" ifadesini kullandı. İnsanlığın Hiroşima'dan ders alması gerektiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hiroşima Barış Parkı'ndaki kaidede yazılan "Bir Daha Asla" sözüne atıfta bulundu.

"ONLARCA DRAMA RAĞMEN SURİYE'DE, YEMEN'DE, FİLİSTİN'DE ÇOCUKLAR ÖLMEYE DEVAM EDİYOR"

Kente atom bombası atıldığında iki yaşında olan ve aldığı yaralara rağmen 10 yıl daha hayat süren, Hiroşima'dan etkilenen çocukların sembolü Sadako Sasaki'yi anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Onlarca drama rağmen Suriye'de, Yemen'de, Filistin'de çocuklar ölmeye, savaşın tüm yükünü çekmeye devam ediyor. Ölüm mülteci teknesinde, okul sırasında, sokakta, kimi zaman en güvende hissettikleri annelerinin kucağında buluyor. Bu acının bir daha yaşanmaması için çocuklarımız ve gelecek nesillerimiz için Bir Daha Asla" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajını şair Nazım Hikmet'in "Çalıyorum kapınızı, teyze, amca, bir imza ver. Çocuklar öldürülmesin, şeker de yiyebilsinler" dizeleriyle sonlandırdı. Anma törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vekaleten Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve beraberindeki heyet katıldı.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu Magazin
Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi Magazin
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit Politika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme Magazin
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun bir foyası daha ortaya çıktı: Paraları aklamak için 2 milyon liralık şirket kurdurmuş Ekonomi
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun bir foyası daha ortaya çıktı: Paraları aklamak için 2 milyon liralık şirket...
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin? Politika
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin?
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim
İçişleri Bakanı Soylu, sokağa çıkma yasağı tartışmalarına noktayı koydu: Gündemimizde yok
İçişleri Bakanı Soylu, sokağa çıkma yasağı tartışmalarına noktayı koydu: Gündemimizde yok
Son Dakika: TBMM'de koronavirüs alarmı! 9 milletvekili ve 35 personelin test sonuçları pozitif çıktı
Son Dakika: TBMM'de koronavirüs alarmı! 9 milletvekili ve 35 personelin test sonuçları pozitif çıktı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ürküten sözler: Türkiye'de virüsü taşıyan ve bulaştıran 250 bin kişi var
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ürküten sözler: Türkiye'de virüsü taşıyan ve bulaştıran 250 bin kişi var
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar: Vaka sayısında hızlı artış söz konusu, tedbirlere uyalım
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar: Vaka sayısında hızlı artış söz konusu, tedbirlere uyalım
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Daria Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş: Momo ev ev gezip tüm videoları satın almış
Daria Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş: Momo ev ev gezip tüm videoları satın almış
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi
Hannibal koca, karısının parmağını ısırarak koparttı
Hannibal koca, karısının parmağını ısırarak koparttı
Google, Play Müzik uygulamasını kapatıyor
Google, Play Müzik uygulamasını kapatıyor
Süper Lig şampiyonu 2021/22 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılamayacak
Süper Lig şampiyonu 2021/22 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılamayacak
Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
ABD'de yaz kampında 260 çocuk virüse yakalandı, çıkan rapor korkuttu: Koronavirüs okullarda sanılandan çok daha hızlı yayılabilir
ABD'de yaz kampında 260 çocuk virüse yakalandı, çıkan rapor korkuttu: Koronavirüs okullarda sanılandan çok daha hızlı yayılabilir
Barcelona, 19 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Gustavo Maia'yı kadrosuna kattı
Barcelona, 19 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Gustavo Maia'yı kadrosuna kattı
Theo Hernandez ile Zoe Cristofoli, yaptıkları paylaşımlarla aşklarını ilan ettiler
Theo Hernandez ile Zoe Cristofoli, yaptıkları paylaşımlarla aşklarını ilan ettiler
Altın 478,9 lirayla rekor tazeledi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Altın 478,9 lirayla rekor tazeledi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam
Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam
Bakan Koca, Konya için söylenen 'Hastaneler yüzde yüz doldu' iddialarına yanıt verdi
Bakan Koca, Konya için söylenen "Hastaneler yüzde yüz doldu" iddialarına yanıt verdi
Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay! Kızarmış tavuğun içinden maske çıktı
Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay! Kızarmış tavuğun içinden maske çıktı
Burak Yılmaz, Lille formasıyla ilk maçına çıktı
Burak Yılmaz, Lille formasıyla ilk maçına çıktı
Oyuncu Gökçe Akyıldız, 3 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi
Oyuncu Gökçe Akyıldız, 3 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi
Beyrut patlamasının ilk inceleme sonuçları belli oldu! 6 ay önceki uyarı kelime kelimesine gerçek oldu
Beyrut patlamasının ilk inceleme sonuçları belli oldu! 6 ay önceki uyarı kelime kelimesine gerçek oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Murat Kurum Fatih Sultan Muharrem İnce Mustafa Şentop
Magazin Gupse Özay Beren Saat İzzet Yıldızhan İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Burak Yılmaz Sergen Yalçın Nihat Özdemir Süleyman Hurma
Daha Fazla Beyrut Lübnan Patlama Instagram
Şu an buradasınız: DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2 - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.8.2020 13:31:25. #1.14#
title