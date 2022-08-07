Japonya 77. Yılında Hiroşima'yı Andı

HİROŞİMA, 7 Ağustos (Xinhua) -- Japonya, ülkenin batısında yer alan Hiroşima kentine atom bombası atılmasının 77. yıldönümünü andı. Hiroşima Belediye Başkanı Kazumi Matsui, Barış Anıtı Parkı'nda düzenlenen anma töreninde yapılan Barış Deklarasyonu'nda, dünyada nükleer caydırıcılığa bağımlılığın ivme kazanmakta olduğuna dikkat çekti. Matsui, "Tüm nükleer düğmeleri bir an önce anlamsız kılmalıyız" dedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de törene katıldı ve yeni bir silahlanma yarışının hız kazanmakta olduğu uyarısında bulundu. 6 Ağustos 1945'te ABD'ye ait bir savaş uçağından bırakılan ve yıl sonuna kadar yaklaşık 140.000 insanı öldürecek olan bir uranyum bombasının kentin üzerinde patladığı an olan, yerel saatle tam 08: 15'te saygı duruşunda bulunuldu. Japonya, İkinci Dünya Savaşı sonunda yaşanan bu trajediye kendi içinde bakarken uluslararası toplumun tarihçi ve siyasi düşünürleri Japonya'yı, kendisini atom bombalarının sadece kurbanı olarak değil aynı zamanda bu trajik olayların ortaya çıkmasına neden olan fail olarak da görmeye çağırıyor. Japonya, İkinci Dünya Savaşı öncesinde ve sırasında Asya'nın birçok bölgesini vahşi bir şekilde işgal ederek yüzbinlerce masum kurbanın tarifsiz acılar çekmesine ve ölümüne neden oldu.

Japonya'nın Hiroşima kentinde, Hiroşima'ya atom bombası atılmasının 77. yıldönümünü anmak için çan çalan insanlar görülüyor, 6 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Zhang Xiaoyu/Xinhua)

Japonya'nın Hiroşima kentinde 6 Ağustos 2022 tarihinde çekilen bu fotoğrafta, Hiroşima'ya atom bombası atılmasının 77. yıldönümünü anmak için Barış Anıtı Parkı'na asılan kağıttan yapılmış turnalar görülüyor. (Fotoğraf: Zhang Xiaoyu/Xinhua)

Japonya'nın Hiroşima kentinde, Hiroşima'ya atom bombası atılmasının 77. yıldönümünü anmak için Barış Anıtı Parkı'ndaki anıtın önüne çiçek bırakan insanlar görülüyor, 5 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Zhang Xiaoyu/Xinhua)

Japonya'nın Hiroşima kentinde, Hiroşima'ya atom bombası atılmasının 77. yıldönümünü anmak için Barış Anıtı Parkı'ndaki anıtın önüne çiçek bırakan bir adam görülüyor, 5 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Zhang Xiaoyu/Xinhua)

5 Ağustos 2022 tarihinde çekilen bu fotoğrafta Japonya'nın Hiroşima kentinde bulunan Barış Anıtı Parkı yakınında atom bombasının patladığı alan görülüyor. (Fotoğraf: Zhang Xiaoyu/Xinhua)

Japonya'nın Hiroşima kentinde, Hiroşima'ya atom bombası atılmasının 77. yıldönümünü anmak için Barış Anıtı Parkı'nda mum yakan bir kişi görülüyor, 6 Ağustos 2022.