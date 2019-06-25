DHA DIŞ- Ruhani: Trump yönetimi çaresiz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin İran'a yönelik politikasının Washington'ın çaresizliğini gösterdiğini ve İran'ın korkusunun olmadığını, sadece 'stratejik sabır' gösterdiğini söyledi.

İran, daha önce uluslararası organizasyonlardan ABD'nin Orta Doğu'ya yönelik saldırgan tutumuna bir tepki gösterme çağrısı yapmıştı.

Kaynak: DHA

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