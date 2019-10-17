Devrilme riski taşıyan asırlık çınar kesildi

17.10.2019 04:33

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi iş birliğinde İzmit Yürüyüş Yolu'nda röntgeni çekilen asırlık çınarlardan biri, çürüdüğü ve mekanik direnci zayıfladığı için kesildi.

İnceleme yapan ekipler, Fevziye Camisi önündeki 10 tescil numaralı çınar ağacının mekanik direncinin zayıfladığını ve çürüklerle dolu olduğu tespit etti.

Bunun üzerine ileriki zamanlarda oluşabilecek öngörülemeyen devrilme riskiyle can ve mal güvenliğinin tehlikeye girmemesi için Anıtlar Yüksek Kurulu'ndan alınan izinle çınar ağacının kesilmesine karar verildi.

Akustik tomografi cihazıyla asırlık çınar ağacının röntgenini çeken ekipler, iç kısımlardaki çürüyen ve kuruyan bölümleri belirledi.

Alınan izinle karar gereği, çınar ağacı Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından gerekli tedbirler alındıktan sonra 3 parça halinde kesildi.

Vinç yardımıyla bir kamyona koyulan ağaç parçalarının belediye tarafından belirlenecek uygun bir alanda sergileneceği bildirildi.

Öte yandan, kesilen asırlık çınarın yerine, zeminde yapılacak iyileştirme çalışmasının ardından yeni bir çınar ağacının dikileceği öğrenildi.

Kaynak: AA