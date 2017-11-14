Devrilen Traktörün Altında Kalan Şahıs Ambulans Helikopterle Hastaneye Kaldırıldı

Samsun'da devrilen traktörün altında kalarak yaralanan bir kişi ambulans helikopter ile hastaneye kaldırıldı.



Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin Bengü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devrilen traktörün altında kalarak yaralanan Mehmet Yavuz (53) için olay yerine kara ambulansı sevk edildi. Ambulansta bulunan sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, kaza yerine Samsun'dan 112 Acil Servise ait ambulans helikopter sevk edildi. Ambulans helikoptere konulan Mehmet Yavuz, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN