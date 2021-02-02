Antalyaspor, devre arasında transfer yapmayan tek Süper Lig ekibi oldu
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Antalyaspor, devre arasında transfer yapmayan tek Süper Lig ekibi oldu

02.02.2021 09:32 | Son Güncelleme: 02.02.2021 10:07

Süper Lig ekipleri ara transferde kadrolarını güçlendirmek için birçok yıldız isme imza attırdı. Antalyaspor transfer yapmayan tek ekip olarak dikkat çekti.

Süper Lig'de ara transfer dönemi oldukça hareketli geçti. Real Madrid ve Arsenal forması giyen Mesut Özil, Fenerbahçe'ye imza atarken, İrfan Can Kahveci transferinde ise Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi. İrfan Can, 7 milyon Euro bonservis bedelinin yanı sıra Tolga Ciğerci ve Deniz Türüç'ün bonservisleri karşılığında Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.

Galatasaray ise kadrosuna Mohamed Mostafa, Henry Onyekuru, DeAndre Yedlin ve Gedson Fernandes'le takviye yaptı. Eldeki isimleri çıkarmak için çok uğraşan Beşiktaş, Mirin'in sözleşmesini feshederken, Jeremain Lens'i kiralık olarak Karagümrük'e gönderdi. Siyah-beyazlılar, Everton forması giyen milli yıldız Cenk Tosun'u kadrosuna dahil etti.

Birçok oyuncunun takım değiştirdiği ara transfer döneminin tüm transferleri şu şekilde:

FENERBAHÇE
Gelenler - Geldiği takım

Mesut Özil - Arsenal

İrfan Can Kahveci - M.Başakşehir
Attila Szalai - Apollon Limassol
Bright Osayi Samuel - Queens Park Rangers

Gidenler - Gittiği takım

Nabil Dirar - Club Brugge
Tolga Ciğerci - M.Başakşehir
Kemal Ademi - Karagümrük
Serhat Ahmetoğlu - Karagümrük
İsmail Yüksek - Adana Demirspor

BEŞİKTAŞ
Gelenler - Geldiği takım

Cenk Tosun - Everton

Bilal Ceylan - Eskişehirspor

Gidenler - Gittiği takım

Oğuzhan Akgün - Ergene Velimeşe

Kartal Kayra Yılmaz - Ümraniyespor
Atakan Üner - Ümraniyespor
Erdoğan Kaya - Turgutluspor
Atamer Bilgin - Boluspor
Jeremain Lens - Karagümrük
Tyler Boyd - Sivasspor
Güven Yalçın - Lecce
Isimat Mirin - Takımı yok

GALATASARAY
Gelenler - Geldiği takım

Mostafa Mohamed - Zamalek

Henry Onyekuru - Monaco
Gedson Fernandes - Benfica
Halil Dervişoğlu - Brentford
DeAndre Yedlin - Newcastle United

Gidenler - Gittiği takım

Mbaye Diagne - West Bromwich Albion

Metehan Mertöz - Kırklarelispor
Erkan Süer - Turgutluspor
Emirhan Civelek - Akhisarspor
Batuhan Şen - Menemenspor
Jesse Sekidika - Konyaspor
Emin Bayram - Boluspor
Ali Yavuz Kol - Denizlispor
Erencan Yardımcı - Eyüpspor

ALANYASPOR
Gelenler - Geldiği takım

Damian Kadzior - Eibar

Serkan Kırıntılı - Konyaspor
El Mami Tetah - Ksar Nouakchott
Furkan Bayır - Menemenspor
Hasan Can Yalçıntekin - Antalya Kemer
Hasan Hüseyin Acar - Kulübü yok
Veysel Ünal - Afjet Afyonspor

Gidenler - Gittiği takım

Anastasios Bakasetas - Trabzonspor

Hasan Ayaroğlu - Denizlispor
Ufuk Ceylan - Takımı yok

TRABZONSPOR
Gelenler - Geldiği takım

Anastasios Bakasetas - Alanyaspor

Berat Özdemir - Gençlerbirliği
Yunus Mallı - Wolfsburg

Gidenler - Gittiği takım

Gaston Campi - Karagümrük

Fousseni Diabate - Göztepe
Bilal Başaçıkoğlu - Gaziantep FK
Joao Pereira - Sporting Lizbon
Stiven Plaza - Real Valladolid

GAZİANTEP FK
Gelenler - Geldiği takım

Bilal Başaçıkoğlu - Trabzonspor

Dorerick Miranda - Wolverhampton
Osama Rashid - Santa Clara
Ertuğrul Ersoy - Le Havre

Gidenler - Gittiği takım

Mehmet Erdem Uğurlu - Altay

Ali Ateş - Osmaniyespor
Hasan Yurtseven - Nazilli Bld.
Kubilay Aktaş - Denizlispor
Mücahid Albayrak - Samsunspor

HATAYSPOR
Gelenler - Geldiği takım

Youssouf Kone - O.Lyon

Mohammed Kamara - Menemenspor
Muhammed Mert - Altınordu
Ekrem Kılıçarslan - Eskişehirspor

Gidenler - Gittiği takım

Gökhan Karadeniz - Samsunspor

Helder Barbosa - Panetolikos
Idir Ouali - Ethnikos
Buğra Temel - Nevşehir Bld.
Mirkan Aydın - İstanbulspor
Dame Diop - Budejovice
Mehmet Küçükdurmuş - Adıyaman 1954

KARAGÜMRÜK
Gelenler - Geldiği takım

Gaston Campi - Trabzonspor

Vegar Eggen Hedenstad - Rosenborg
Serhat Ahmetoğlu - Fenerbahçe
Kemal Ademi - Fenerbahçe
Jeremain Lens - Beşiktaş
Lucas Castro - SPAL
Yavuz Aygün - Boluspor
Emre Çolak - Takımı yok
Andrea Bertolacci - Takımı yok
Fabio Borini - Takımı yok

Gidenler - Gittiği takım

Ramazan Civelek - Kayserispor

Furkan Kara - Sancaktepe
Aatif Chahechouhe - BB Erzurumspor
Zeki Yıldırım - Altay
Erik Sabo - Çaykur Rizespor
Badou Ndiaye - Stoke
Eric Lichaj - Takımı yok
Brahim Darri - BB Erzurumspor

ANTALYASPOR
Gelenler - Geldiği takım

Yok

Gidenler - Gittiği takım

Adis Jahovic - Göztepe

YENİ MALATYASPOR
Gelenler - Geldiği takım

Aly Malle - Ascoli

Philip Gameli Awuku - Okyeman
Stevie Mallan - Hibernian
Eric Ndizeye - Musongati
Jospin Nshimirimana - Aigle Noir
Haqi Osman - Okyeman

Gidenler - Gittiği takım

Youssouf Ndayishimiye - M.Başakşehir

Mustafa Akbaş - Gençlerbirliği
Berk Yıldız - Adana Demirspor
Murat Akça - Altay
Guido Herrera - Talleres
Christian Cueva - Santos

GÖZTEPE
Gelenler - Geldiği takım

Fousseni Diabate - Trabzonspor

Beykan Şimşek - Ankaraspor
Peter Zulj - Anderlecht
Anderson Esiti - PAOK
Adis Jahovic - Antalyaspor

Gidenler - Gittiği takım

Burak Süleyman - Kocaelispor

Eren Bilen - Nevşehir Bld.
Marcio Mossoro - Altay
Göktuğ Bakırbaş - BB Erzurumspor
Guilherme - Alvarenga

KASIMPAŞA
Gelenler - Geldiği takım

Dusko Tosic - Guangzhou

Arda Bulut - Louisville
Isaac Kiese Thelin - Anderlecht
Derrick Luckassen - PSV Eindhoven
Danny Drinkwater - Chelseea
Kristijan Bistrovic - CSKA Moskova

Gidenler - Gittiği takım

Ahmet Oğuz - Sivasspor

Azad Toptik - Ankaraspor
Alan - Tuzlaspor
Mickael Tirpan - Fortuna Sittard
Tobias Heintz - Takımı yok

ÇAYKUR RİZESPOR
Gelenler - Geldiği takım

Damjan Djokovic - Cluj

Emir Dede - Balıkesirspor
Erik Sabo - Karagümrük
Alexander Söderlund - Hacken

Gidenler - Gittiği takım

Emirhan Topçu - Menemenspor

Burak Albayrak - Serik Belediyespor
İsmael Diomande - Konyaspor
Can Vural - Erokspor
Boğaçhan Kazmak - İstanbulspor
Sinan Yazıcı - Yeşilyurt Bld.
Kemal Rüzgar - Manisa FK

SİVASSPOR
Gelenler - Geldiği takım

Ahmet Oğuz - Kasımpaşa

Tyler Boyd - Beşiktaş
Alaaddin Okumuş - Ümraniyespor

Gidenler - Gittiği takım

Yasin Öztekin - Samsunspor

Barış Yardımcı - Konyaspor
Armin Djerlek - Aluminij
Eren Şahin - Sivas Belediyespor

M.BAŞAKŞEHİR
Gelenler - Geldiği takım

Youssouf Ndayishimiye - Yeni Malatyaspor

Ömer Ali Şahiner - Konyaspor
Junior Fernandes - Ittihad Kalba
Tolga Ciğerci - Fenerbahçe
Leo Duarte - Milan

Gidenler - Gittiği takım

İrfan Can Kahveci - Fenerbahçe

Emre Kaplan - Bodrumspor
Kerim Frei - Emmen
Muhammed Şengezer - Adana Demirspor
Martin Skrtel - Takımı yok

KONYASPOR
Gelenler - Geldiği takım

Amar Rahmanovic - Sarajevo

Emre Kartal - Fenerbahçe
Zymer Bytyqi - Viking
İsmael Diomande - Çaykur Rizespor
Barış Yardımcı - Sivasspor
Jesse Sekidika - Galatasaray

Gidenler - Gittiği takım

Ömer Ali Şahiner - M.Başakşehir

Uğur Demirok - Kayserispor
Serkan Kırıntılı - Alanyaspor
Savaş Polat - Turgutluspor

KAYSERİSPOR
Gelenler - Geldiği takım

Kevin Luckassen - Viitorul

Besard Sabovic - Mjallby
Ramazan Civelek - Karagümrük
Uğur Demirok - Konyaspor
Anton Maglica - Guizhou Hengfeng
Nehuen Paz - Bologna
Melih Okutan - Boluspor
Karlo Muhar - Lech Poznan

Gidenler - Gittiği takım

Oğuzhan Çapar - Balıkesirspor

Yaw Ackah - BB Erzurumspor
İlhan Depe - Altay
Hasan Hüseyin Acar - Alanyaspor

BB ERZURUMSPOR
Gelenler - Geldiği takım

Jakub Szumski - Rakow

Elba Rashani - Odds
Aatif Chahechouhe - Karagümrük
Mostapha El Kabir - Orgryte
Buğra Çağıran - Yeni Malatyaspor
Yacouba Coulibaly - Le Havre
Zakarya Bergdich - Denizlispor
Johanna Omolo - Cercle Brugge
Göktuğ Bakırbaş - Göztepe
Yaw Ackah - Kayserispor
Brahim Darri - Karagümrük
Manuel da Costa - Takımı yok
Bogdan Butko - Shakhtar Donetsk

Gidenler - Gittiği takım

Kaan Kanak - Adana Demirspor

Ibrahim Sissoko - Akhisarspor
İbrahim Akdağ - Ankaragücü
Rachad Muhammed - Sarpsborg
Jugurtha Hamroun - Samsunspor
Armando Sadiku - Bolivar
Ömer Şişmanoğlu - Tuzlaspor
Osman Şahin - Ofspor
Fabien Farnolle - Takımı yok
Mahamadou Ba - Takımı yok

GENÇLERBİRLİĞİ
Gelenler - Geldiği Takım

Lucas Mugni - Sport Recife

Mustafa Akbaş - Yeni Malatyaspor
Sandro Lima - Tianjin Teda
Srdjian Spiridonovic - Kızılyıldız

Gidenler - Gittiği takım

Berat Özdemir - Trabzonspor

Mustafa Çeçenoğlu - Boluspor
Ali Eren Daşdemir - Çankaya FK
Kadir Enes Kira - Hacettepe
Baran Başyiğit - Hacettepe

ANKARAGÜCÜ
Gelenler - Geldiği takım

Aliou Badji - El Ahly

Geraldo - El Ahly
İbrahim Akdağ - BB Erzurumspor
Alperen Babacan - Akhisarspor
Embiya Ayyıldız - Ergene Velimeşe
Ali Kaan Güneren - Akhisarspor

Gidenler - Gittiği takım

Mücahit Can Akçay - Hekimoğlu

Murat Sipahioğlu - Mamak FK

DENİZLİSPOR
Gelenler - Geldiği takım

Hasan Ayaroğlu - Alanyaspor

Görkem Can - Groningen
Kubilay Aktaş - Gaziantep FK
Ali Yavuz Kol - Galatasaray
Ayman Ben Mohamed - Le Havre
Ahmed Yasin - Hacken
Mix Diskerud - Man. City U23

Gidenler - Gittiği takım

Mert Sarıkuş - Van Spor FK

Alihan Kalkan - Sancaktepe
Ismail Aissati - Adana Demirspor
Neven Subotic - Altach
Zakarya Bergdich - BB Erzurumspor

NOT: Takımların sıralaması puan durumuna göre yapılmıştır.

Antalyaspor, devre arasında transfer yapmayan tek Süper Lig ekibi oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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