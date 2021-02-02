Antalyaspor, devre arasında transfer yapmayan tek Süper Lig ekibi oldu

Süper Lig ekipleri ara transferde kadrolarını güçlendirmek için birçok yıldız isme imza attırdı. Antalyaspor transfer yapmayan tek ekip olarak dikkat çekti.

Süper Lig'de ara transfer dönemi oldukça hareketli geçti. Real Madrid ve Arsenal forması giyen Mesut Özil, Fenerbahçe'ye imza atarken, İrfan Can Kahveci transferinde ise Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi. İrfan Can, 7 milyon Euro bonservis bedelinin yanı sıra Tolga Ciğerci ve Deniz Türüç'ün bonservisleri karşılığında Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.

Galatasaray ise kadrosuna Mohamed Mostafa, Henry Onyekuru, DeAndre Yedlin ve Gedson Fernandes'le takviye yaptı. Eldeki isimleri çıkarmak için çok uğraşan Beşiktaş, Mirin'in sözleşmesini feshederken, Jeremain Lens'i kiralık olarak Karagümrük'e gönderdi. Siyah-beyazlılar, Everton forması giyen milli yıldız Cenk Tosun'u kadrosuna dahil etti.

Birçok oyuncunun takım değiştirdiği ara transfer döneminin tüm transferleri şu şekilde:

FENERBAHÇE

Gelenler - Geldiği takım

Mesut Özil - Arsenal

Gidenler - Gittiği takım

İrfan Can Kahveci - M.BaşakşehirAttila Szalai - Apollon LimassolBright Osayi Samuel - Queens Park Rangers

Nabil Dirar - Club Brugge

Tolga Ciğerci - M.Başakşehir

Kemal Ademi - Karagümrük

Serhat Ahmetoğlu - Karagümrük

İsmail Yüksek - Adana Demirspor

BEŞİKTAŞ

Gelenler - Geldiği takım

Cenk Tosun - Everton

Gidenler - Gittiği takım

Bilal Ceylan - Eskişehirspor

Oğuzhan Akgün - Ergene Velimeşe

GALATASARAY

Gelenler - Geldiği takım

Kartal Kayra Yılmaz - ÜmraniyesporAtakan Üner - ÜmraniyesporErdoğan Kaya - TurgutlusporAtamer Bilgin - BolusporJeremain Lens - KaragümrükTyler Boyd - SivassporGüven Yalçın - LecceIsimat Mirin - Takımı yok

Mostafa Mohamed - Zamalek

Gidenler - Gittiği takım

Henry Onyekuru - MonacoGedson Fernandes - BenficaHalil Dervişoğlu - BrentfordDeAndre Yedlin - Newcastle United

Mbaye Diagne - West Bromwich Albion

ALANYASPOR

Gelenler - Geldiği takım

Metehan Mertöz - KırklarelisporErkan Süer - TurgutlusporEmirhan Civelek - AkhisarsporBatuhan Şen - MenemensporJesse Sekidika - KonyasporEmin Bayram - BolusporAli Yavuz Kol - DenizlisporErencan Yardımcı - Eyüpspor

Damian Kadzior - Eibar

Gidenler - Gittiği takım

Serkan Kırıntılı - KonyasporEl Mami Tetah - Ksar NouakchottFurkan Bayır - MenemensporHasan Can Yalçıntekin - Antalya KemerHasan Hüseyin Acar - Kulübü yokVeysel Ünal - Afjet Afyonspor

Anastasios Bakasetas - Trabzonspor

TRABZONSPOR

Gelenler - Geldiği takım

Hasan Ayaroğlu - DenizlisporUfuk Ceylan - Takımı yok

Anastasios Bakasetas - Alanyaspor

Gidenler - Gittiği takım

Berat Özdemir - GençlerbirliğiYunus Mallı - Wolfsburg

Gaston Campi - Karagümrük

GAZİANTEP FK

Gelenler - Geldiği takım

Fousseni Diabate - GöztepeBilal Başaçıkoğlu - Gaziantep FKJoao Pereira - Sporting LizbonStiven Plaza - Real Valladolid

Bilal Başaçıkoğlu - Trabzonspor

Gidenler - Gittiği takım

Dorerick Miranda - WolverhamptonOsama Rashid - Santa ClaraErtuğrul Ersoy - Le Havre

Mehmet Erdem Uğurlu - Altay

HATAYSPOR

Gelenler - Geldiği takım

Ali Ateş - OsmaniyesporHasan Yurtseven - Nazilli Bld.Kubilay Aktaş - DenizlisporMücahid Albayrak - Samsunspor

Youssouf Kone - O.Lyon

Gidenler - Gittiği takım

Mohammed Kamara - MenemensporMuhammed Mert - AltınorduEkrem Kılıçarslan - Eskişehirspor

Gökhan Karadeniz - Samsunspor

KARAGÜMRÜK

Gelenler - Geldiği takım

Helder Barbosa - PanetolikosIdir Ouali - EthnikosBuğra Temel - Nevşehir Bld.Mirkan Aydın - İstanbulsporDame Diop - BudejoviceMehmet Küçükdurmuş - Adıyaman 1954

Gaston Campi - Trabzonspor

Gidenler - Gittiği takım

Vegar Eggen Hedenstad - RosenborgSerhat Ahmetoğlu - FenerbahçeKemal Ademi - FenerbahçeJeremain Lens - BeşiktaşLucas Castro - SPALYavuz Aygün - BolusporEmre Çolak - Takımı yokAndrea Bertolacci - Takımı yokFabio Borini - Takımı yok

Ramazan Civelek - Kayserispor

ANTALYASPOR

Gelenler - Geldiği takım

Furkan Kara - SancaktepeAatif Chahechouhe - BB ErzurumsporZeki Yıldırım - AltayErik Sabo - Çaykur RizesporBadou Ndiaye - StokeEric Lichaj - Takımı yokBrahim Darri - BB Erzurumspor

Yok

Gidenler - Gittiği takım

Adis Jahovic - Göztepe

YENİ MALATYASPOR

Gelenler - Geldiği takım

Aly Malle - Ascoli

Gidenler - Gittiği takım

Philip Gameli Awuku - OkyemanStevie Mallan - HibernianEric Ndizeye - MusongatiJospin Nshimirimana - Aigle NoirHaqi Osman - Okyeman

Youssouf Ndayishimiye - M.Başakşehir

GÖZTEPE

Gelenler - Geldiği takım

Mustafa Akbaş - GençlerbirliğiBerk Yıldız - Adana DemirsporMurat Akça - AltayGuido Herrera - TalleresChristian Cueva - Santos

Fousseni Diabate - Trabzonspor

Gidenler - Gittiği takım

Beykan Şimşek - AnkarasporPeter Zulj - AnderlechtAnderson Esiti - PAOKAdis Jahovic - Antalyaspor

Burak Süleyman - Kocaelispor

KASIMPAŞA

Gelenler - Geldiği takım

Eren Bilen - Nevşehir Bld.Marcio Mossoro - AltayGöktuğ Bakırbaş - BB ErzurumsporGuilherme - Alvarenga

Dusko Tosic - Guangzhou

Gidenler - Gittiği takım

Arda Bulut - LouisvilleIsaac Kiese Thelin - AnderlechtDerrick Luckassen - PSV EindhovenDanny Drinkwater - ChelseeaKristijan Bistrovic - CSKA Moskova

Ahmet Oğuz - Sivasspor

ÇAYKUR RİZESPOR

Gelenler - Geldiği takım

Azad Toptik - AnkarasporAlan - TuzlasporMickael Tirpan - Fortuna SittardTobias Heintz - Takımı yok

Damjan Djokovic - Cluj

Gidenler - Gittiği takım

Emir Dede - BalıkesirsporErik Sabo - KaragümrükAlexander Söderlund - Hacken

Emirhan Topçu - Menemenspor

SİVASSPOR

Gelenler - Geldiği takım

Burak Albayrak - Serik Belediyesporİsmael Diomande - KonyasporCan Vural - EroksporBoğaçhan Kazmak - İstanbulsporSinan Yazıcı - Yeşilyurt Bld.Kemal Rüzgar - Manisa FK

Ahmet Oğuz - Kasımpaşa

Gidenler - Gittiği takım

Tyler Boyd - BeşiktaşAlaaddin Okumuş - Ümraniyespor

Yasin Öztekin - Samsunspor

M.BAŞAKŞEHİR

Gelenler - Geldiği takım

Barış Yardımcı - KonyasporArmin Djerlek - AluminijEren Şahin - Sivas Belediyespor

Youssouf Ndayishimiye - Yeni Malatyaspor

Gidenler - Gittiği takım

Ömer Ali Şahiner - KonyasporJunior Fernandes - Ittihad KalbaTolga Ciğerci - FenerbahçeLeo Duarte - Milan

İrfan Can Kahveci - Fenerbahçe

KONYASPOR

Gelenler - Geldiği takım

Emre Kaplan - BodrumsporKerim Frei - EmmenMuhammed Şengezer - Adana DemirsporMartin Skrtel - Takımı yok

Amar Rahmanovic - Sarajevo

Gidenler - Gittiği takım

Emre Kartal - FenerbahçeZymer Bytyqi - Vikingİsmael Diomande - Çaykur RizesporBarış Yardımcı - SivassporJesse Sekidika - Galatasaray

Ömer Ali Şahiner - M.Başakşehir

KAYSERİSPOR

Gelenler - Geldiği takım

Uğur Demirok - KayserisporSerkan Kırıntılı - AlanyasporSavaş Polat - Turgutluspor

Kevin Luckassen - Viitorul

Gidenler - Gittiği takım

Besard Sabovic - MjallbyRamazan Civelek - KaragümrükUğur Demirok - KonyasporAnton Maglica - Guizhou HengfengNehuen Paz - BolognaMelih Okutan - BolusporKarlo Muhar - Lech Poznan

Oğuzhan Çapar - Balıkesirspor

BB ERZURUMSPOR

Gelenler - Geldiği takım

Yaw Ackah - BB Erzurumsporİlhan Depe - AltayHasan Hüseyin Acar - Alanyaspor

Jakub Szumski - Rakow

Gidenler - Gittiği takım

Elba Rashani - OddsAatif Chahechouhe - KaragümrükMostapha El Kabir - OrgryteBuğra Çağıran - Yeni MalatyasporYacouba Coulibaly - Le HavreZakarya Bergdich - DenizlisporJohanna Omolo - Cercle BruggeGöktuğ Bakırbaş - GöztepeYaw Ackah - KayserisporBrahim Darri - KaragümrükManuel da Costa - Takımı yokBogdan Butko - Shakhtar Donetsk

Kaan Kanak - Adana Demirspor

GENÇLERBİRLİĞİ

Gelenler - Geldiği Takım

Ibrahim Sissoko - Akhisarsporİbrahim Akdağ - AnkaragücüRachad Muhammed - SarpsborgJugurtha Hamroun - SamsunsporArmando Sadiku - BolivarÖmer Şişmanoğlu - TuzlasporOsman Şahin - OfsporFabien Farnolle - Takımı yokMahamadou Ba - Takımı yok

Lucas Mugni - Sport Recife

Gidenler - Gittiği takım

Mustafa Akbaş - Yeni MalatyasporSandro Lima - Tianjin TedaSrdjian Spiridonovic - Kızılyıldız

Berat Özdemir - Trabzonspor

ANKARAGÜCÜ

Gelenler - Geldiği takım

Mustafa Çeçenoğlu - BolusporAli Eren Daşdemir - Çankaya FKKadir Enes Kira - HacettepeBaran Başyiğit - Hacettepe

Aliou Badji - El Ahly

Gidenler - Gittiği takım

Geraldo - El Ahlyİbrahim Akdağ - BB ErzurumsporAlperen Babacan - AkhisarsporEmbiya Ayyıldız - Ergene VelimeşeAli Kaan Güneren - Akhisarspor

Mücahit Can Akçay - Hekimoğlu

DENİZLİSPOR

Gelenler - Geldiği takım

Murat Sipahioğlu - Mamak FK

Hasan Ayaroğlu - Alanyaspor

Gidenler - Gittiği takım

Görkem Can - GroningenKubilay Aktaş - Gaziantep FKAli Yavuz Kol - GalatasarayAyman Ben Mohamed - Le HavreAhmed Yasin - HackenMix Diskerud - Man. City U23

Mert Sarıkuş - Van Spor FK

Alihan Kalkan - SancaktepeIsmail Aissati - Adana DemirsporNeven Subotic - AltachZakarya Bergdich - BB Erzurumspor

NOT: Takımların sıralaması puan durumuna göre yapılmıştır.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı