Devleti milyonlarca lira zarara sokan suç örgütü, adliyeye sevk edildi
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Devleti milyonlarca lira zarara sokan suç örgütü, adliyeye sevk edildi

Devleti milyonlarca lira zarara sokan suç örgütü, adliyeye sevk edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin merkezli 14 ilde suç örgütü kurarak nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve resmi belgede sahtecilik yaptığı iddia edilen kişilere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 53 kişi, adliyeye sevk edildi.

Mersin merkezli 14 ilde suç örgütü kurarak nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve resmi belgede sahtecilik yaptığı iddia edilen kişilere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 53 kişi, adliyeye sevk edildi. Şahısların paravan şirketler kurarak vergi dairesi, İŞKUR ve SGK gibi kurumları yaklaşık 150 milyon lira dolandırdıkları belirlendi. Ayrıca şüphelilerin, paravan şirketler üzerinden sigortalı gösterdikleri kişilere yatan bin 168 TL pandemi yardımını da kendi aralarında bölüştükleri tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, paravan şirketler kurarak 'nitelikli dolandırıcılık', 'rüşvet' ve 'resmi belgede sahtecilik' yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, şahısların paravan şirketler üzerinden 'naylon fatura' düzenledikleri, çalışan olarak gösterdikleri kişilere bankalardan kredi kullandırıp yüzde 20'ye varan komisyonlar aldıkları tespit edildi. Şüphelilerin, vergi indiriminden faydalanarak emekli olmak isteyenler için de rüşvetle sahte engelli sağlık kurulu raporu düzenlettirdikleri belirledi.

21 milyon 664 bin 223 lira zarara uğratmışlar

Yapılan detaylı incelemede suç örgütünün, sadece 2020 yılında vergi dairesi, SGK ve İŞKUR gibi kurumları 21 milyon 664 bin 223 lira zarara uğrattığı, geçmiş yıllar da dahil edilirse zararın yaklaşık 150 milyonu bulduğu ortaya çıktı. Ayrıca şüphelilerin, paravan şirketler üzerinden sigortalı gösterdikleri kişilere yatan bin 168 TL pandemi yardımını da kendi aralarında bölüştükleri tespit edildi.

110 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Yapılan çalışmalar sonucunda Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 110 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine 1 Haziran'da Mersin merkezli Adana, Antalya, Aksaray, Diyarbakır, İstanbul, Hatay, Bursa, Kayseri, Muğla, İzmir, Malatya, Eskişehir ve Van'da belirlenen 115 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, içlerinde 6 kamu çalışanının da bulunduğu 96 kişi gözaltına alınırken, 5 tabanca, 2 tüfek ile birçok şirkete ait fason ajandalar ele geçirildi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından 43 kişi savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 4'ü kadın 53 kişi ise adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili firar olan 14 kişinin ise aranmasına devam ediliyor. - MERSİN

Devleti milyonlarca lira zarara sokan suç örgütü, adliyeye sevk edildi
Devleti milyonlarca lira zarara sokan suç örgütü, adliyeye sevk edildi
Devleti milyonlarca lira zarara sokan suç örgütü, adliyeye sevk edildi
Devleti milyonlarca lira zarara sokan suç örgütü, adliyeye sevk edildi
Devleti milyonlarca lira zarara sokan suç örgütü, adliyeye sevk edildi
Devleti milyonlarca lira zarara sokan suç örgütü, adliyeye sevk edildi
Devleti milyonlarca lira zarara sokan suç örgütü, adliyeye sevk edildi
Devleti milyonlarca lira zarara sokan suç örgütü, adliyeye sevk edildi
Devleti milyonlarca lira zarara sokan suç örgütü, adliyeye sevk edildi
Devleti milyonlarca lira zarara sokan suç örgütü, adliyeye sevk edildi
Devleti milyonlarca lira zarara sokan suç örgütü, adliyeye sevk edildi
Devleti milyonlarca lira zarara sokan suç örgütü, adliyeye sevk edildi
Devleti milyonlarca lira zarara sokan suç örgütü, adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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