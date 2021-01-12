Devlet tiyatrolarının salgından olumsuz etkilenen özel tiyatrolara desteği sürüyor

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT) sahnesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde özel tiyatrolara destek vermek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında Tiyatro Kiraz'ın "Hayat Üniversitesi" adlı oyunu seyirciyle buluşacak.

SDT'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde devlet tiyatroları yerleşik ve turne sahnelerini salgından olumsuz etkilenen özel tiyatroların kullanımına açtı.

Projeyle Kovid-19 sürecinde perdelerini açamayan özel tiyatroların sanatseverlerden kopmamaları amaçlanıyor.

Bu çerçevede, SDT'nin Atatürk Kültür Merkezi'ndeki sahnesinde Tiyatro Kiraz'ın "Hayat Üniversitesi" adlı oyunu sahnelenecek.

Mehmet Mayda'nın kaleme aldığı, Erdal Hedef'in yönettiği oyun, 14 ve 15 Ocak'ta sanatsverlerle buluşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde