Devlet Hava Meydanları İşletmesi hava trafik kontrolörü alacak
10.05.2020 08:58 | Son Güncelleme: 10.05.2020 08:58
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 17 asistan, 20 stajyer hava trafik kontrolörü alacak.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 17 asistan, 20 stajyer hava trafik kontrolörü alacak.
DHMİ'nin konuya ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 17 asistan, 20 stajyer hava trafik kontrolörü pozisyonlarına başvuran adaylar, bilgisayar destekli seçme sınavına veya yazılı sınava çağrılacak.
Başvurular, 11 Mayıs'ta başlayacak, 5 Haziran'da sona erecek ve "http://isbasvuru.dhmi.gov.tr" adresinden yapılacak.
Sınav sonuçları, "www.dhmi.gov.tr" resmi internet adresinden duyurulacak, kazananlara yazılı tebligat yapılmayacak.
Kaynak: AA