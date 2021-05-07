Devlet destek verdi, 4 kardeş iş sahibi oldu
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Devlet destek verdi, 4 kardeş iş sahibi oldu

Devlet destek verdi, 4 kardeş iş sahibi oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Şırnak'ın Uludere ilçesinde devletin verdiği destekten yararlanan 4 kardeş, tavuk çiftliği kurup iş sahibi oldu.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde devletin verdiği destekten yararlanan 4 kardeş, tavuk çiftliği kurup iş sahibi oldu.

Uludere Kaymakamlığı ile Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 70 kişiye 6 bin adet tavuk hibe edilip çiftlik kuruldu. 70 kişinin içinde bulunan Ferdi Bilen ve 3 kardeşi de proje kapsamında Hilal beldesinde tavuk çiftliği kurdu. Bilen ve kardeşlerine 400 tavuk ile hayvanları için yem verildi. İşsiz olan Ferdi Bilen ve 3 kardeşi, devletin sağladığı imkanlarla iş sahibi olup üretime başladı.

Daha önce işsiz olduğunu kaydeden Ferdi Bilen, "Uludere Kaymakamlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurdum. Bana tavuk çiftliği açtılar. Daha önce imkanım olmadığı için gerçekleştiremiyordum. Devletin bana verdiği destekle çiftlik açtım. Bize verilen 400 tavuk ile bu işe girdik, bu sayıyı arttırmak istiyorum, 2 binin üzerine çıkarmak istiyorum. Uluyörem markasıyla elimizin uzandığı her yere yumurta satışımızı da yapacağız. Uludere Kaymakamlığımız ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz her zaman bize destek verdi. Onlara çok teşekkür ederim. 9 dönüm arazimiz var, 5 dönümünü tavukların doğal beslenmesi için yonca ektim" dedi. - ŞIRNAK

Devlet destek verdi, 4 kardeş iş sahibi oldu
Devlet destek verdi, 4 kardeş iş sahibi oldu
Devlet destek verdi, 4 kardeş iş sahibi oldu
Devlet destek verdi, 4 kardeş iş sahibi oldu
Devlet destek verdi, 4 kardeş iş sahibi oldu
Devlet destek verdi, 4 kardeş iş sahibi oldu
Devlet destek verdi, 4 kardeş iş sahibi oldu
Devlet destek verdi, 4 kardeş iş sahibi oldu
Devlet destek verdi, 4 kardeş iş sahibi oldu
Devlet destek verdi, 4 kardeş iş sahibi oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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