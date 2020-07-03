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Devlet desteğiyle iş kuran kadın, ev hanımlarıyla pişirdiği su böreğini Türkiye'ye tattırıyor

Erzurum'da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) desteğiyle hayalindeki işi kuran 2 çocuk annesi girişimci Esra Yıldırım, istihdam sağladığı ev hanımlarıyla Erzurum usulü pişirdikleri su böreğini Türkiye'ye pazarlıyor.

Devlet desteğiyle iş kuran kadın, ev hanımlarıyla pişirdiği su böreğini Türkiye'ye tattırıyor
03.07.2020 11:37 | Son Güncelleme: 03.07.2020 11:56

Erzurum'da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) desteğiyle hayalindeki işi kuran 2 çocuk annesi girişimci Esra Yıldırım, istihdam sağladığı ev hanımlarıyla Erzurum usulü pişirdikleri su böreğini Türkiye'ye pazarlıyor.

Erzurum'da yaşayan 2 çocuk annesi 35 yaşındaki Esra Yıldırım, üniversite eğitimini tamamladıktan sonra hayalindeki iş yerini açamadan evlendi.

Çocuklarını büyüttükten sonra eşi Ömer Yıldırım'ın da desteğiyle kendi iş yerini açmak için harekete geçen Yıldırım, geçen yıl kentin yöresel tatlarından olan su böreği imalatı üzerine hazırladığı projeyi TKDK'ye sunarak hibe başvurusu yaptı.

Yaklaşık 700 bin liralık hibe projesi 10 ayda onaylanan Yıldırım, Aziziye ilçesinin Dadaşkent semtinde kurduğu ve alt katı imalathane olan pastanede hayalindeki işin patronu olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Yıldırım, istihdam sağladığı 20 ev hanımı ile iş yerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine de titizlikle dikkat ederek katkı maddesi kullanmadan doğal ürünlerden Erzurum usulü pişirdikleri günlük ortalama 80 tepsi su böreğini Türkiye'nin çeşitli illerine internet üzerinden sipariş verenlere satıyor.

Esra Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitim sürecinden sonra evlendiğini belirterek 2 çocuk annesi olduğunu söyledi.

Kendi işini kurması için çocuklarının büyümesini beklediğini anlatan Yıldırım, "Çocuklarımı büyüttüm, elde avuçta değiller. Araştırmalarımız sonucunda devletimizin kadın girişimcilere desteklerini öğrendim ve projemizi TKDK'ye sundum. Çok şükür devlet desteğiyle iş yerim oldu." dedi.

Hedef daha çok kadın istihdamı

İş yerinde Erzurum usulü yöresel su böreğini büyükleri, anne ve ninelerinden görüp öğrendiği usulle yaptıklarını ifade eden Yıldırım, "Bildiğim işe yönelmek istedim, unlu mamuller üzerine başladık. İş yerimde ev hanımlarına istihdam sağladık, yöresel civil peynirimiz ve tere yağımızla peynirli, mantarlı kaşarlı, patatesli, pastırmalı ve kıymalı olmak üzere talebe göre su böreği hazırlıyoruz. Hedefimiz işleri büyütüp daha çok kadın istihdamı." diye konuştu.

Yıldırım, pişirdikleri su böreğinin rağbet gördüğünü vurgulayarak internet sitesi üzerinden günlük ortalama 80 tepsi satış yaptıklarını dile getirdi.

Kadınların ticari hayatta da yer alması gerektiğine işaret eden Yıldırım, şöyle devam etti:

"Hayallerim gerçek oldu, muazzam iş yeri kurduk, 20 kişi ve ailem bu iş yerinden ekmek paramızı kazanıyoruz. Erzurum'un lezzetini Türkiye'ye tattırıyoruz. Üretim yapmak isteyen tüm kadınlara girişimci olmayı tavsiye ederim. Kadınlar boş durmasın, üretim yapanlara devlerimiz destek veriyor."

"Erzurum usulü su böreğinin yapılışı zahmetli tadı çok lezzetli"

İmalathane sorumlusu Sevim Kasımoğulları da çalıştığı yerde ev hanımlarına önemli istihdam imkanı sağlandığını, Erzurum usulü su böreği yapılışının oldukça zahmetli, tadının ise çok lezzetli olduğunu dile getirdi.

Erzurum'un eşsiz lezzetlerinden su böreğini keyifle yaptıklarını kaydeden Kasımoğulları, "Erzurum başta olmak üzere Türkiye'nin her ilindeki insanlara Erzurum'un su böreğini tanıtıp bu eşsiz lezzeti sunuyoruz. Su böreğimiz oldukça beğenildi ve talep görüyor. Malzeme olarak civil peynir ve tere yağının en kalitesini kullanıyoruz. Ürünlerimiz doğal." ifadesini kullandı.

Kasımoğulları, su böreğinde katkı maddesi kullanmadıklarına dikkati çekerek www.tepsisuboregi.com adresinden sipariş veren herkesin bu lezzeti kolayca tadabilme imkanına sahip olacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Manşet

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