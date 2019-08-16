Devlet Bahçeli Bulvarı'na 2 bin ton asfalt serilecek

16.08.2019 12:02

Osmaniye Belediyesi, Devlet Bahçeli Bulvarı 1'inci etapta yenileme çalışmalarına başladı.

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı ve trafik akışının olumsuz yönde etkilendiği Devlet Bahçeli Bulvarı'nın zamanla bozulan ve yıpranan birinci etabında kili parke taşların söküm işlemlerine başlandı. Bulvara daha sonrasında zemin iyileştirme işlemlerinin ardından asfaltlama işlemi yapılacak.

Önümüzdeki günlerde bitirilmesi planlanan yaklaşık 400 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğinde olan bulvarın birinci etabına 2 bin ton asfalt serimi yapılacak. Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, "Hemşehrimiz Devlet Bahçeli'nin adını taşıyan bulvarda yenileme çalışmalarına başladık. Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı ve bir süredir trafik akışının olumsuz etkilendiği bulvarda, parke söküm işlemleri ve zemin iyileştirme çalışmalarının ardından asfalt serimi de kısa sürede tamamlanacak" diye konuştu. - OSMANİYE

Kaynak: İHA