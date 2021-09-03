"Devlet Ana" 740'ıncı kez anılacak
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"Devlet Ana" 740'ıncı kez anılacak

Anadolu Ajansı / Serdar Yiğit - Haberler | Güncel

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi, Ertuğrul Gazi'nin annesi Hayme Ana, Osmanlı'nın beylikten devlete geçişinin gerçekleştiği Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bu yıl 740'ıncı kez düzenlenecek törenle anılacak.

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi, Ertuğrul Gazi'nin annesi Hayme Ana, Osmanlı'nın beylikten devlete geçişinin gerçekleştiği Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bu yıl 740'ıncı kez düzenlenecek törenle anılacak.

Domaniç Kaymakamı Muhammed Enes İpek, AA muhabirine, "Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri"nin bu sene 740. kez yapılacağını söyledi.

"Devlet Ana" olarak da bilinen Hayme Ana'nın, Türk kadınının en görkemli sembolü ve Türk tarihinde adına türbe yaptırılan ilk kadın olduğunu hatırlatan İpek, "Hayme Ana, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda fikri, emeği, alın teri ve duasıyla ilk harcı atan, inşasına yüreğini koyan kadındır. Hayme Ana'nın yetiştirdiği evlatları bir milletin kaderini belirlerken, dünya tarihinin de seyrini değiştirmişlerdir. Ecdadımızın emaneti olan bu köklü mirasa sahip çıkıyor ve bu anlamda 'Evlat ecdatla buluşuyor' sloganıyla tüm yöre halkını, Anadolu'nun dört bir yanından gelecek tüm misafirlerimizi törenlerimize bekliyoruz." diye konuştu.

Söğüt'e temsili göç yürüyüşü yapılacak

Kütahya Valiliği ve Domaniç Kaymakamlığınca organize edilen "740. Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri" kapsamında 5 Eylül Pazar günü Hayme Ana'nın Çarşamba köyündeki türbesi ziyaret edilecek. Daha sonra tören alanında etnospor gösterileri yapılacak. Mehteran bölüğü eşliğinde Söğüt'e temsili göç yürüyüşü canlandırılacak.

Anma etkinliğine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katılacak.

'Devlet Ana' 740'ıncı kez anılacak
'Devlet Ana' 740'ıncı kez anılacak
'Devlet Ana' 740'ıncı kez anılacak
'Devlet Ana' 740'ıncı kez anılacak
'Devlet Ana' 740'ıncı kez anılacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Yiğit

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