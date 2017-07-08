Develi'de Nikâh Bereketi
Dünya evine özel bir tarihte girmek isteyen çiftler, 7 Temmuz tarihinde nikâh masasına oturdu. Develi Belediyesi'ne müracaat eden 20 çift, bu özel günde hayatlarını birleştirdi.
Nikah töreninde açıklamalarda bulunan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "Gençlerimiz akılda kalıcı ve özel bir gün olması hasebiyle böyle bir günü fırsat bilip hayatlarını birleştirdiler. Bizlere düşen de onların önemsediği şeyi önemseyip nikâhlarını kıymaktır. Bu vesileyle hayatlarını birleştiren gençlerimize Allah'tan mutluluklar diliyorum" dedi.