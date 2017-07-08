Develi'de Nikâh Bereketi

Nikah töreninde açıklamalarda bulunan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "Gençlerimiz akılda kalıcı ve özel bir gün olması hasebiyle böyle bir günü fırsat bilip hayatlarını birleştirdiler. Bizlere düşen de onların önemsediği şeyi önemseyip nikâhlarını kıymaktır. Bu vesileyle hayatlarını birleştiren gençlerimize Allah'tan mutluluklar diliyorum" dedi.