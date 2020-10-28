Develi'de akıllı bisiklet paylaşımı için proje görüşmeleri başladı
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Develi'de akıllı bisiklet paylaşımı için proje görüşmeleri başladı

28.10.2020 12:26 | Son Güncelleme: 28.10.2020 12:29
Develi'de akıllı bisiklet paylaşımı için proje görüşmeleri başladı

Develi Belediyesinin çevre dostu projesi olan Bisiklet Yolu Projesinin devamı niteliğinde olan Akıllı Bisiklet Paylaşımı Projesi için Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Kayseri Ulaşım A.Ş yetkilileri ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Develi Belediyesinin çevre dostu projesi olan Bisiklet Yolu Projesinin devamı niteliğinde olan Akıllı Bisiklet Paylaşımı Projesi için Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Kayseri Ulaşım A.Ş yetkilileri ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Kayseri Ulaşım A.Ş İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörü Mahmet Canbulut, Ticaret Müdürü Nedim Herdem, Elektrik Mühendisi, İbrahim Kılıçarslan ve Develi Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Aslı Azmna ile bir araya gelen Cabbar Başkan Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemi ile ilgili bilgiler aldı.

Demo aracıyla bisiklet istasyonlarının prototipini inceleyen Başkan Mehmet Cabbar, "İlçemize kazandıracağımız 11 km'lik bisiklet yolunda ve şehir içinde kullanacağımız akıllı bisiklet paylaşım sistemini hayata geçirmek için istişarelerimiz devam ediyor. Bisiklet kültürünü yaygınlaştırmak, daha çevreci ve daha sağlıklı bir şehir için büyük önem verdiğimiz bu projelerimizin tamamlanmasıyla Develimiz daha da güzel olacak" dedi. - KAYSERİ

Develi'de akıllı bisiklet paylaşımı için proje görüşmeleri başladı
Develi'de akıllı bisiklet paylaşımı için proje görüşmeleri başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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