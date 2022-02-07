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Develi Belediyespor zirve takibini sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Develi Belediyespor zirve takibini sürdürüyor

Develi Belediyespor ligin 16. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Şanlıurfa Belediyespor'u 3-1 yenerek zirve takibini sürdürdü.

ŞANLIURFA (İHA) - Develi Belediyespor ligin 16. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Şanlıurfa Belediyespor'u 3-1 yenerek zirve takibini sürdürdü.

Alpaslan Endüstri Erkekler 1.Lig B Grubunda mücadele eden Develi Belediyespor ligin 16.haftasında deplasmanda Şanlıurfa Belediyespor'u 3-1 mağlup etti ve lider TÜRŞAD ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi.

Salon: Şanlıurfa Yenice Spor Salonu

Hakemler: Mahmut Karaca xx, Ömür Özdemir xx

Şanlıurfa Belediyespor: Sehmuş Alkan x, Selman Tuğrul x, Sadık Efe Özbey x, Osman Çağlar Göksu x, Cihan Karakuş x, Fatih Durukan x, Samet Gümüş x, Fahri Saaç x, Muhammet Can Pulluk x, Burak Algın x, Göktuğ Polat x, Halil İbrahim Baydil x

Develi Belediyespor: Murat Karakaya xxx, Gökhan Çatal xxx, Hasan Balcıoğlu xxx, Tarık Hepsen xxx, Anıl Tokat xxx, Selim Sultan Arıman xxx, Fatih Ürün xxx, Bünyamin Aslan xx, Alexander Kovalev xxx, Fernando Pires xxx, Yusuf Erdem xxx, Berkan Eryüz xxx, Mertcan Akın xxx, Çağatay Durmuş xxx

Setler:

1.Set: 21-25

2.Set: 21-25

3.Set: 25-17

4.Set: 17-25 - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor

Ömür Özdemir, Şanlıurfa, Develi, Göksu, Spor, Haber

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