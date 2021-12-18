DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, 1. Kadıköy İlçe Kongresi'nde konuştu Açıklaması

KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, asgari ücretteki artışa ilişkin "Enflasyondaki bu olağanüstü artıştan sonra çalışanlarımızın kayıplarının kısmen de telafi edilmesi iyi bir şey." dedi.

Babacan, Caferağa Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin 1. Kadıköy İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Kadıköy'ün en eski ticaret merkezlerinden birisi olduğunu belirterek, bu eski canlılığı, hareketliliği biraz zayıflamış gördüğünü söyledi.

Merkez Bankasının faiz kararlarını eleştiren Babacan, bağımsız bir Merkez Bankası ve Para Politikası Kurulu olmadığını savundu.

Ali Babacan, Merkez Bankasının piyasaya doğrudan müdahale amacıyla döviz satmasının kura bir etkisi olmadığını ileri sürerek, asgari ücretin 4 bin 250 lira olmasını şöyle değerlendirdi:

"Enflasyondaki bu olağanüstü artıştan sonra çalışanlarımızın kayıplarının kısmen de telafi edilmesi iyi bir şey. Asgari ücretin zaten artması gerekiyordu. Enflasyondaki, asgari ücretteki artışlara baktığımızda artık Türkiye'nin kronik yüksek enflasyon dönemine girdiğini görüyoruz. Böylesine bir dengesizliğin olduğu ülkede zenginlik olmaz, sadece yoksulluk olur."

??2022 yılı asgari ücreti 4.250 TL oldu!



Sizce, yüzde 50'lik artış yeterli mi? — Haberler (@Haberler) December 16, 2021

AA / Mustafa Hatipoğlu - Son Dakika Haberleri

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