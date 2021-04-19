Dev yolcu gemisi bu sefer boş geldi
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Dev yolcu gemisi bu sefer boş geldi

İhlas Haber Ajansı / EREN AYHAN - Haberler | Güncel

Dev yolcu gemisi bu sefer boş geldi Viking Orion isimli kruvaziyer, 300 mürettebatını almak üzere Bodrum'a demirledi.

Dev yolcu gemisi bu sefer boş geldi

MUĞLA - Viking Orion isimli kruvaziyer, 300 mürettebatını almak üzere Bodrum'a demirledi. 12 gün ilçede kalacak olan gemi daha sonra ilk seferine çıkacağı öğrenildi.

Norveç bandıralı Viking Orion kruvaziyeri, Bodrum'a geldi. Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirleyen 228 metre uzunluğunda 34 metre genişliğindeki gemi, havayolu ile ilçeye gelecek mürettebatını ve kumanyasını alacak. Pandemi sebebiyle mürettebatın gemiye 100'er kişilik gruplar halinde getirileceği kaydedildi. Geminin 12 gün boyunca Bodrum'da kalacağı bildirildi. Gemiye yapılacak 123 tonluk yakıt ikmalinin ardından Cebelitarik'a gitmek üzere Bodrum'dan ayrılacak.

Bodrum'a geçen 14 Mart günü de "Viking Sea" adlı kruvaziyer 120 yabancı mürettebatını almak için gelmişti.

Dev yolcu gemisi bu sefer boş geldi
Dev yolcu gemisi bu sefer boş geldi
Dev yolcu gemisi bu sefer boş geldi
Dev yolcu gemisi bu sefer boş geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN AYHAN

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