Deutsche Bank Zararını Personel Çıkartarak Kapatmak İstiyor

Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank, üç yıldır arka arkaya yaşadığı zararı telafi etmek için 10 bin çalışanının işine son vereceğini duyurdu.

97 bin çalışanı olan Deutsche Bank, zarardan kurtulabilmek için başlattığı tasarruf programında personel sayısını düşürürken, Deutsche Bank Yönetim Kurulu Başkanı Christian Sewing, işletme finansmanı ile yatırım bankacılığını öne çıkaracak yeni yatırımlar için 800 milyon Euro yatırıma gidileceğini açıkladı. Bankada 2015 yılında istihdamın 9 bin kişi azaltılmasını öngören bir uygulama başlatıldığını belirten Sewing, yılın ilk çeyreğinde hedefledikleri sayılara ulaşamadıklarını kaydetti. 2016 yılının ilk çeyreğinde 575 milyon Euro kar edildiğini, 2018'in ilk çeyreğinde ise 120 milyon Euro kar elde ettiklerini belirten Sewing, bankanın işlevini kaybederek kar yerine zarar getiren şubelerinin kapatılması gerektiğini dile getirdi. - FRANKFURT