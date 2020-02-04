Destici: "Bugün İdlib'i terk edersek yarın Afrin'i terk etmek zorunda kalırız"

04.02.2020 13:18 | Son Güncelleme: 04.02.2020 13:18

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'nin Suriye'de tehditlere boyun eğmemesi gerektiğini belirterek "Bugün İdlib'i terk edersek yarın Afrin'i terk etmek zorunda kalırız." dedi.

Destici Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Elazığ depreminde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Deprem bölgesini ziyareti sırasında yürütülen çalışmalara şahit olduklarını dile getiren Destici, bu çalışmaları takdir ettiklerini söyledi.

Destici, Suriye rejimi unsurlarınca İdlib'deki gözlem noktalarına gerçekleştirilen saldırıda şehit olan askerlere de rahmet diledi. İdlib'de bir insanlık dramı yaşandığını ifade eden Destici, "Rejim, Rusya, bazı gruplar ve güçler bu insanları terör gruplarıymış gibi dünyaya lanse etmeye çalışıyor. Bunun gerçek olmadığını ve orada insanlık dramı yaşandığını herkesin bilmesi ve buna göre tavır alması gerekiyor." diye konuştu.

"Türkiye'nin İdlib'de radikal grupları desteklediğine" yönelik haksız ithamlar olduğuna işaret eden Destici, bu radikal grupları körfez ülkelerinin bazılarının desteklediğini herkesin çok iyi bildiğini ancak bu ülkelere karşı bir tavrın olmadığını belirtti. "Türkiye'yi suçlayarak bölgeden çıkarmak istiyorlar." diyen Destici, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türkiye'yi bölgeden çıkarırken de rejime karşı olan Suriye'nin milli unsurlarını da çıkararak Türkiye'ye göndermenin çabası içindeler. Türkiye'nin oradaki radikal gruplarla işi olmaz. Türkiye, Suriye'nin milli ordusuyla birlikte. Bu unsurlar dışarıdan gelmiş unsurlar değil, Suriye'nin yerli unsurları. Suriye'de iç savaşı körükleyenler, dışarıdan getirilen terörist gruplar. Türkiye'nin bunlarla işi yok. Türkiye'nin tek yerli ittifakı var, o da Suriye Milli Ordusu. Buna rağmen Türkiye haksız bir ithamla karşı karşıya. Türkiye bu tehditlere boyun eğmemeli ve sonuna kadar mücadelesini sürdürmeli. Bugün İdlib'i terk edersek yarın Afrin'i terk etmek zorunda kalırız. Öbür gün Tel Abyad'dan çekilmek zorunda kalırız, bir diğer gün Cerablus ve Resulayn'dan çekilmek zorunda kalırız. Suriye'de nihai çözüm bulunana kadar, Türkiye, Suriye'nin bu bölgelerindeki varlığını sonuna kadar sürdürmelidir. Buradan çekildiğimizde neyle karşı karşıya kalacağımızı biliyoruz."

"Ne Rusya ne ABD Türkiye'ye karşı samimi"

Türkiye'nin ABD ve Rusya'yla yaptığı görüşmeler ve anlaşmalara değinen Destici, "Bunların hiçbirinin rasyonel bir tarafı olmadığını İdlib'de son yaşananlarla birlikte gördük. Ne Rusya ne ABD sözünde duruyor. Ne Rusya ne ABD Türkiye'ye karşı samimi." dedi.

Suriye'de rejim güçlerinin Türk ordusuna saldırma cesaretini Rusya'dan aldığını ifade eden Destici, "Türkiye, bundan sonraki adımlarında bunu bilerek hareket etmelidir. Rusya bunu düzeltme yoluna gitmezse kendisi de buradan zararlı çıkacaktır. Türkiyesiz Suriye'de çözüm bulmak mümkün değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Barış Pınarı Harekatı devam ederken ABD ve Rusya'nın verdiği taahhütleri anımsatan Destici, "Hala PKK, PYD, YPG orada. Ne Rusya'nın ne de başka bir gücün Türkiye'ye bırakın hesap sormayı, soru sormaya bile hakkı yok. Türkiye, haklı gerekçelerle Suriye'dedir." ifadelerini kullandı.

Destici, Türkiye'nin yeni göç dalgasına karşı tedbirini almak zorunda olduğunu vurguladı.

"Buralarda en çok hakkı olan devlet, Türkiye'dir"

Türkiye'nin Libya konusunda çok güçlü adımlar attığını dile getiren Destici, "Dış politikada tereddüde mahal verilmemelidir. Siz adım atmakta geç kalırsanız, başkaları bu adımları atar. Buralarda en çok hakkı olan devlet, Türkiye'dir." dedi.

ABD'nin sözde Orta Doğu barış planının "yüzyılın işgal projesi" olduğunu belirten Destici, bu konuda en çok ses çıkarması gereken bazı İslam ülkelerinin "sessiz film" oynadığını söyledi.

Herkes sussa da Türkiye'nin susmayacağını vurgulayan Destici, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Mescidi Aksa'yı Müslümanlardan alma çabalarının boşa çıkacağını ifade etti.

Kaynak: AA