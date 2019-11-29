Derinkuyu'da "İş dünyasında kadının rolü" konulu seminer

29.11.2019 15:42 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:42

Derinkuyu ilçesinde ev hanımlarına yönelik "İş dünyasında kadının rolü" konulu eğitim semineri gerçekleştirildi.



Derinkuyu Kadın İş Geliştirme Derneği tarafından Zeliha Ekmekçi Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen seminerde, Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) eğitim uzmanı Esen Egemen, slayt destekli sunum yaptı.



Egemen, kadınların ev veya atölye ortamında ürettiği ürünleri pazarlama, karşılaşılan sorunlar ve çözüm yollarını anlattı.



Programda konuşan Derinkuyu Kaymakamı Mert Kumcu da kadınların ev ekonomisine katkı sağlamaları amacıyla çeşitli projeler hazırlayacaklarını belirtti.



Kumcu, "İlçemizde, kadın işletmecileri nasıl faaliyete geçirebileceğimiz konusunu masaya yatırıyoruz. Kadınlara yönelik farklı etkinliklerde bulunacağız. Sizler de sosyal hayatta bir şeyler yapmak için fikirlerinizi bizlere iletebilirsiniz. Kadınlara yönelik her türlü faaliyetlere katkı sağlamaya hazırız." dedi.



Programa, ev hanımları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

Kaynak: AA