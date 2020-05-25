Derikli çiftçilerin bayram mesaisi MARDİN'in Derik ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler, üretimi sürdürdü.

MARDİN'in Derik ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler, üretimi sürdürdü.

Ramazan Bayramı dolayısıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler, çalışarak, üretime devam etti. İlçenin kırsal Küçükpınar Mahallesi'nde bulunan bahçede sosyal mesafe kuralına uyarak, çalışan çiftçiler, yerli fide dikip, çapa yaptı. Üretime katkıda bulunmak için bayramda da çalıştıklarını belirten Şeyhmus Çalıştıran, "Salatalık, domates, biber, patlıcan ekiyoruz. GAP'ta şelale bölgesindeki bahçemizdeyiz. Kendi yerli fidelerimizi dikiyoruz. Çapamızı yapıyoruz. Taş topluyoruz. Ağaçlarımızı buduyoruz. Sebzelerimizin hepsi organiktir" dedi.

Kaynak: DHA